Убийца-гений: убил десяток женщин, и в заключении читал книги слепым. История Эда Кемпера

Огромный человек ростом выше двух метров и весом более 113 килограмм. Такой человек в 1973 году предстал перед судом за множество тяжких преступлений: убийства, некрофилия, расчленения. Но поразило суд другое.
Обычно серийные маньяки интеллектом не блещут. А вот этот человек был очень умен, хоть и явно болен. Рассказываем о том, кто такой Эд Кемпер.
Эдмунд Эмиль Кемпер Третий появился на свет в декабре 1948 года в Бербанке, Калифорния. В семье он был средним ребенком и единственным сыном, а родители расстались, когда он был еще совсем маленьким.
Мать Эдмунд любил, но не сказать, что ей можно было выдавать медаль «родитель года». Позже его сводный брат вспоминал, что она была «психом-алкоголиком» (по отцу). Да и наказания в этой семье были тем еще «удовольствием». За малейшую провинность маленького Эда запирали в подвале, а иногда оставляли там и на ночь. Почему? А потому, что мать боялась, что Эд может изнасиловать своих сестер (в возрасте десяти-то лет).
И вот именно там он впервые начинал фантазировать. Он представлял себя преступником, которого приговорили к смертной казни. А сестры для него выступали в роли тех, кто приводит эту самую казнь в действие.
Интересно, что проявлялись и другие интересные детали поведении Эда. Он замучивал кошек и собак, а после делил их на части. И прятал в доме. Одного из несчастных котов он сжег заживо.
А однажды он отрезал головы и руки куклам старшей сестры.
Когда отец ушел из семьи в 1957 году из-за непрекращающихся скандалов, Эд был буквально разочарован этим поступком. Он любил обоих своих родителей, и для него было шоком, что папа мог его бросить.
Мать при этом не останавливалась в своем безумии. Все более частой практикой становились бесконечные оскорбления мальчика за слишком высокий рост, слишком большой вес и просто из-за того, что он был похож на отца. Она утверждала, что девушки у него никогда не будет как раз из-за этого.
Поэтому неудивительно, что однажды, когда сестра дразнила его влюбленностью в учительницу, он ей возразил, что чтобы ее поцеловать, ее придется для начала убить.
Когда Эдмунду было 13 лет, он, не выдержав тирании матери, сбежал к отцу. Но у того уже была новая семья (да и чего утаивать, новая жена Эдмунда Второго оказалась против проживания под своей крыши ребенка мужа), поэтому он попросил взять мальчика под крыло своих родителей. Мать считала, что это не лучшая затея. И оказалась права.
Уже в 15 лет он застрелил своих родственников из винтовки. Труп бабушки он искромсал ножом. Полиции он скажет, что сделал это потому, что ему просто хотелось почувствовать, каково это – убить бабушку. Но здесь есть еще одна загвоздка. Бабушка, Мод Кемпер, была почти так же деспотична, как и мать.
«Я не мог ей угодить ... Это было похоже на тюрьму ... Я стал ходячей бомбой замедленного действия и, наконец, взорвал», - вспоминал Эд позже в интервью ФБР.
Приговорить пятнадцатилетнего подростка к сроку не получилось, и в итоге его отправили на лечение, где он пробыл до 21 года. Там ему поставили параноидальную шизофрению.
В лечебнице он поражал своей галантностью, уважением и хорошими манерами. Поражало и то, что он, в отличие от многих преступников, обладал очень высоким IQ. В целом, норма даже для обычного человека – от 90 до 110. У Эда Кемпера же этот показатель дошел примерно до 150.
В 21 его освободили под опеку его матери, которая работала в университете и занимала довольно-таки высокую должность. Власти были обязаны следить за ним, как, собственно и его мать.
Там он поступил в колледж и даже хотел пойти служить в полицию, но его не приняли из-за внушительных физических данных. В конце концов он идет работать в Департамент автодорог штата Калифорния.
Уже к 1971 году надзор за 23-летним преступником снимают, да и мать теряет бдительность. А зря. Потому что в это же время он вновь начинает убивать.
7 мая 1972 года он подбирает на обочине двух студенток, которые путешествовали автостопом. Звали их Мэри Энн Пеше и Анита Мэри Лучесса. Они рассчитывали, что их подбросят до следующего городка в их путешествии (они рассчитывали попасть в Стэнфорд), но вместо этого Кемпер отвез их на полузаброшенную дорогу, где достал пакет и начал душить им Мэри.
Та не стала сдаваться просто так. Она вырывалась, била Эда и всячески сопротивлялась. И это только еще больше взбесило маньяка. Он достал нож и сначала сделал несколько ударов, а после перерезал Мэри горло.
Что же касается Аниты – все это время она была заперта на заднем сидении автомобиля. И, конечно, она кричала, истерила и пыталась выбраться из авто. Но Кемпер все продумал до мелочей. Он изменил параметры машины так, что открыть ее изнутри, не зная как, было невозможно. Позже он говорил, что у Аниты был шанс спастись. Если бы она не кричала.
Оба трупа девушек он сложил в багажник и отвез их домой, где спрятал у себя в комнате. Да-да, он жил с матерью, и она даже не заметила, что ее сын принес домой что-то ужасное.
Тела у себя дома Эд расчленил, надругался над ними, а позже отвез в горы и захоронил их неподалеку друг от друга. Перед этим сделал несколько фото на память.
Спустя полгода полиция нашла труп Мэри Энн. Тело Аниты так и не нашли – позже на допросах Эд так и не смог вспомнить точного его расположения. Но даже факт обнаружения тела Мэри его страшно беспокоил – он думал, что никто не будет искать тела в горах.
Спустя несколько месяцев он жестоко разделался с 15-летней девушкой, которая по неосторожности пропустила последний автобус, и голосовала, чтобы попасть домой после занятий по танцам. Звали ее Айко Ку.
Прошлым преступлением сам Кемпер доволен не был. Ему казалось, что тогда студентки умерли слишком быстро. Поэтому Айко он душил очень долго, а уже после того, как она была мертва, он избил ее тело. После этого он, как и раньше, привез труп домой. Там он вновь изнасиловал тело, и после уснул с ним в одной постели.
А на следующий день, предварительно расчленив тело Айко, он отправился на обязательный прием к лечащему психиатру. Труп был в его багажнике. Врач заявил, что Эд излечился, и в итоге его старое подростковое дело закрыли. А после этого убийца поехал к океану и выбросил в него руки и голову девушки, а тело захоронил.
К следующему преступлению он готовился заранее. Опасаясь, что его могут в чем-то подозревать, он затаился на несколько месяцев и заодно приобрел пистолет. Как его продали психически нездоровому человеку, у которого еще и была судимость? Очень просто. Эд скрыл эти данные, а проверять их никто и не стал.
С матерью отношения, тем временем, портились: Эд и она постоянно скандалили, она его, как и прежде, унижала. И вот 7 января 1973 года он подбирает очередную молоденькую автостопщицу – восемнадцатилетнюю Синди Шалл.
Он вновь отвез ее в полузаброшенное место дороги, выбросил из машины и застрелил ее. Так что в какой-то степени ей повезло – умерла она не так мучительно, как предыдущие жертвы Кемпера.
После этого он вновь отвез тело к себе домой, надругался, а затем обезглавил труп, вынув из него пулю, которая могла бы быть неплохим доказательством вины Кемпера. Он тела он избавился, а вот голову захоронил во дворе дома так, чтобы она «смотрела» лицом прямо на окно спальни матери. По его словам, «мать всегда хотела, чтобы ее уважали». Иногда он доставал голову, чтобы удовлетворять свое желание наслаждения проделанным кошмаром.
Тело находят уже на следующий день. Но Кемпера так никто и не заподозрил. Действительно, как можно подозревать в чем-то человека, который водит дружбу с половиной полицейских в городе? Да и подозрений на него и не могло упасть. Ведь полиция знала лишь общие сведения о преступнике: он всегда убивает автостопщиц, а действует крайне осторожно.
После этого, 5 февраля, он берет еще двух попутчиц, которые считали, что вместе они будут в безопасности. К тому же, на стекле его автомобиля была наклейка Департамента автодорог, а это внушало какое-никакое доверие.
Но девушкам не повезло. Эд даже не попытался вывезти их за город, а прямо в его черте убивает одну из них пулей в голову, а другой несколько раз стреляет в грудь и живот. Он вновь отвозит их домой, и, видимо, совсем уже потеряв страх, расчленяет их на заднем дворе. Пули он снова достает. Конечно, и здесь не обошлось без насилия. Кемпер насилует их в головы.
Когда он отправился избавляться от тел, его остановил патрульный. Но этот самый патрульный в итоге не нашел ничего подозрительного, и отпустил Эда. При этом убийца его не испугался: ведь можно было в случае чего застрелить полицейского. Этого не потребовалось.
После этого Эд на несколько месяцев затаился. Все то время, что он жил у матери, у них постоянно были скандалы и ссоры. На тот момент Кемпер уже нигде не работал и даже не учился, поэтому мать его постоянно упрекала тем, что он по сути своей является нахлебником. А Кемпер тихо ненавидел родительницу, поэтому неудивительно, что следующей жертвой стала она сама.
20 апреля 1973 года она возвращается с вечеринки у друзей. После короткой склоки она уходит к себе и ложится спать. Эд в это время не спит и выжидает.
Когда мать уснула, он поднимается к ней и бьет несколько раз ее молотком по голове. После того, как она умерла, он отрезает ей голову, и насилует эту часть тела. После этого складывает голову на полку и несколько часов высказывает ей все, что думал о покойной матери. На повышенных тонах. А после этого удаляет язык и гортань, и превращает голову в мишень для дротиков. Затем он отправляется спать.
На следующий день он приглашает подругу матери, Сару Хэллет, на обед. Когда она приехала, он задушил женщину, отрезал ей голову, а затем вновь совершил акт некрофилии. А затем начал думать, как теперь быть и как уйти от правосудия. Решения никакого он не нашел, и на следующий день, в Пасху, он оставил полиции записку и уехал.
Он успел доехать до штата Колорадо, где его никто так и не остановил. Там он нашел телефон, откуда позвонил в полицию родного города. Ему пришлось трижды объяснять, кто он такой, и что сделал прежде, чем ему поверили. Через полчаса его задерживает полиция Колорадо.
После его обвинят по восьми пунктам в убийстве первой степени. А до этого он дважды попытается покончить с собой, вскрыв себе вены. Адвокат, тем временем, настаивает на том, что он невменяем.
Но суд и присяжные не обращают на это никакого внимания. Ведь ранее его признали излечившимся, значит, все в порядке. На суде он сам требовал для себя смертной казни, но тогда в Калифорнии действовал мораторий. Поэтому его приговорили к восьми пожизненным срокам.
Что же касается жизни в тюрьме, то он отбывал срок в одном блоке с такими серийными убийцами, как Чарльз Мэнсон и Герберт Маллин. Последнего он даже «воспитывал». Когда Герберт мешал всем смотреть телевизор своим громким пением, он окунал его головой в унизал и сливал воду. Благодаря этому Маллин стал вести себя лучше, а Кемпер «поощрял» хорошее поведение арахисом.
Кроме того, он – образцовый заключенный. В тюрьме он записал несколько дисков с книгами для слепых, помогал ФБР в составлении профилей преступников, а также давал интервью журналистам.
Он неоднократно просил об УДО, но все эти прошения были отклонены. В 2015 году он перенес инсульт, и теперь двигается исключительно на инвалидной коляске. Сейчас ему 73 года, и в следующий раз о свободе он сможет попросить в 2024 году. Если доживет.
Источник:
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