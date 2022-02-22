Убийца-гений: убил десяток женщин, и в заключении читал книги слепым. История Эда Кемпера

А на следующий день, предварительно расчленив тело Айко, он отправился на обязательный прием к лечащему психиатру. Труп был в его багажнике. Врач заявил, что Эд излечился, и в итоге его старое подростковое дело закрыли. А после этого убийца поехал к океану и выбросил в него руки и голову девушки, а тело захоронил.

К следующему преступлению он готовился заранее. Опасаясь, что его могут в чем-то подозревать, он затаился на несколько месяцев и заодно приобрел пистолет. Как его продали психически нездоровому человеку, у которого еще и была судимость? Очень просто. Эд скрыл эти данные, а проверять их никто и не стал.

С матерью отношения, тем временем, портились: Эд и она постоянно скандалили, она его, как и прежде, унижала. И вот 7 января 1973 года он подбирает очередную молоденькую автостопщицу – восемнадцатилетнюю Синди Шалл.

Он вновь отвез ее в полузаброшенное место дороги, выбросил из машины и застрелил ее. Так что в какой-то степени ей повезло – умерла она не так мучительно, как предыдущие жертвы Кемпера.

После этого он вновь отвез тело к себе домой, надругался, а затем обезглавил труп, вынув из него пулю, которая могла бы быть неплохим доказательством вины Кемпера. Он тела он избавился, а вот голову захоронил во дворе дома так, чтобы она «смотрела» лицом прямо на окно спальни матери. По его словам, «мать всегда хотела, чтобы ее уважали». Иногда он доставал голову, чтобы удовлетворять свое желание наслаждения проделанным кошмаром.

Тело находят уже на следующий день. Но Кемпера так никто и не заподозрил. Действительно, как можно подозревать в чем-то человека, который водит дружбу с половиной полицейских в городе? Да и подозрений на него и не могло упасть. Ведь полиция знала лишь общие сведения о преступнике: он всегда убивает автостопщиц, а действует крайне осторожно.

После этого, 5 февраля, он берет еще двух попутчиц, которые считали, что вместе они будут в безопасности. К тому же, на стекле его автомобиля была наклейка Департамента автодорог, а это внушало какое-никакое доверие.

Но девушкам не повезло. Эд даже не попытался вывезти их за город, а прямо в его черте убивает одну из них пулей в голову, а другой несколько раз стреляет в грудь и живот. Он вновь отвозит их домой, и, видимо, совсем уже потеряв страх, расчленяет их на заднем дворе. Пули он снова достает. Конечно, и здесь не обошлось без насилия. Кемпер насилует их в головы.

Когда он отправился избавляться от тел, его остановил патрульный. Но этот самый патрульный в итоге не нашел ничего подозрительного, и отпустил Эда. При этом убийца его не испугался: ведь можно было в случае чего застрелить полицейского. Этого не потребовалось.

После этого Эд на несколько месяцев затаился. Все то время, что он жил у матери, у них постоянно были скандалы и ссоры. На тот момент Кемпер уже нигде не работал и даже не учился, поэтому мать его постоянно упрекала тем, что он по сути своей является нахлебником. А Кемпер тихо ненавидел родительницу, поэтому неудивительно, что следующей жертвой стала она сама.

20 апреля 1973 года она возвращается с вечеринки у друзей. После короткой склоки она уходит к себе и ложится спать. Эд в это время не спит и выжидает.