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Посмотрите, насколько тесную квартиру можно арендовать в Японии

Посмотрите, насколько тесную квартиру можно арендовать в Японии (4 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2022 09:51
Сообщество : Жизнь
Метки: Япония   в мире   видео   жилье   квартира   люди   фото   
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Предлагаю прогуляться по удивительному дому с самыми крошечными апартаментами, которые только можно представить.

Страна восходящего солнца – островное государство с высокой плотностью населения, неудивительно, что цены на аренду жилья в городской черте под силу далеко не всем желающим. Но, как известно, спрос рождает предложение.

Удивительный, по своему уникальный проект разработал местный дизайнер. Компактный дом под названием «Сакура-Сакура» первоначально проектировался как жилье для небольшой семьи. Он расположен в черте плотной городской застройки, где нет даже намека на прилегающий участок, а стен соседних домов можно коснуться рукой, прямо из окон.


Внутри двухэтажного помещения есть несколько комнат и хозяйственных локаций – санузел, прачечная и кухня.


Отличительная черта проектирования это то, что в каждой комнате можно было разместить не более одного крупного предмета мебели или техники. Но, как говорится, лиха беда начало! Владельцы свежепостроенного дома решили, что его эксплуатация, в качестве многоквартирного принесет в разы больше выгоды.

Крохотные, под час, нестандартные, комнатушки, доукомплектовали обязательным унитазом и спальным местом, двери снабдили замками и выставили объявление об аренде. Удивительно, но жильцов «Сакура-Сакура» не пришлось дожидаться долго. Конечно, не все из арендаторов пожелали участвовать в проекте Норма Накамуры, и все же несколько ребят пригласили блогера к себе в гости.

Оказалось, что жить в мини-квартирках выгодно студентам. Молодые люди стеснены в финансах, потому более комфортные апартаменты им просто не по карману. Правда их образ жизни и юношеский оптимизм позволяют находить в ситуации позитив.


К примеру, одна из жилиц, искренне призналась, что ее просто бесит уборка, потому крохотное помещение идеальный вариант. Ей не приходится тратить много времени на содержание жилья в порядке, кроме того, такая жилплощадь дисциплинирует по части лишних вещей.

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Метки: Япония   в мире   видео   жилье   квартира   люди   фото   
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Горожанин Час назад
Все условия для богатых японцев в их богатой, процветающей стране.
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18k
Александр 11 минут назад
Тру японяки, годами снимают гробы на 2 квадрата в которых можно только спать, а это слишком жирно, для дамочки росточком 1.52см....

Так что низачот.
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Максим Максимов 45 минут назад
Дык японцы всегда старались быть "впереди планеты всей" по вопросам МИНИАТЮРИЗАЦИИ.
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Комментарий удален. Причина: флуд
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poбт 2 часа назад
да это жир, есть крошечней
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