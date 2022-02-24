Посмотрите, насколько тесную квартиру можно арендовать в Японии

Предлагаю прогуляться по удивительному дому с самыми крошечными апартаментами, которые только можно представить.
Страна восходящего солнца – островное государство с высокой плотностью населения, неудивительно, что цены на аренду жилья в городской черте под силу далеко не всем желающим. Но, как известно, спрос рождает предложение.
Удивительный, по своему уникальный проект разработал местный дизайнер. Компактный дом под названием «Сакура-Сакура» первоначально проектировался как жилье для небольшой семьи. Он расположен в черте плотной городской застройки, где нет даже намека на прилегающий участок, а стен соседних домов можно коснуться рукой, прямо из окон.
Внутри двухэтажного помещения есть несколько комнат и хозяйственных локаций – санузел, прачечная и кухня.
Отличительная черта проектирования это то, что в каждой комнате можно было разместить не более одного крупного предмета мебели или техники. Но, как говорится, лиха беда начало! Владельцы свежепостроенного дома решили, что его эксплуатация, в качестве многоквартирного принесет в разы больше выгоды.
Крохотные, под час, нестандартные, комнатушки, доукомплектовали обязательным унитазом и спальным местом, двери снабдили замками и выставили объявление об аренде. Удивительно, но жильцов «Сакура-Сакура» не пришлось дожидаться долго. Конечно, не все из арендаторов пожелали участвовать в проекте Норма Накамуры, и все же несколько ребят пригласили блогера к себе в гости.
Оказалось, что жить в мини-квартирках выгодно студентам. Молодые люди стеснены в финансах, потому более комфортные апартаменты им просто не по карману. Правда их образ жизни и юношеский оптимизм позволяют находить в ситуации позитив.
К примеру, одна из жилиц, искренне призналась, что ее просто бесит уборка, потому крохотное помещение идеальный вариант. Ей не приходится тратить много времени на содержание жилья в порядке, кроме того, такая жилплощадь дисциплинирует по части лишних вещей.
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Так что низачот.