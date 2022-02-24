Посмотрите, насколько тесную квартиру можно арендовать в Японии

Удивительный, по своему уникальный проект разработал местный дизайнер. Компактный дом под названием «Сакура-Сакура» первоначально проектировался как жилье для небольшой семьи. Он расположен в черте плотной городской застройки, где нет даже намека на прилегающий участок, а стен соседних домов можно коснуться рукой, прямо из окон.

Внутри двухэтажного помещения есть несколько комнат и хозяйственных локаций – санузел, прачечная и кухня.

Отличительная черта проектирования это то, что в каждой комнате можно было разместить не более одного крупного предмета мебели или техники. Но, как говорится, лиха беда начало! Владельцы свежепостроенного дома решили, что его эксплуатация, в качестве многоквартирного принесет в разы больше выгоды.

