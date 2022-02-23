Раздражающая бестактность: ситуации, на которые жалуются в соцсетях

Наверняка каждый встречал людей, кажущихся приятными до того момента, пока они не открывают рот. Ведь сегодня бестактность сплошь и рядом окружает нас, вынуждая некоторых писать гневные, раздраженные сообщения в соцсетях.
Понятно, что у каждого свои триггеры и уровень восприятия той самой бестактности, но это не мешает составить приблизительный список ситуаций, вопросов и фраз, вызывающий наибольшее раздражение. Стоит отметить, что всё это выводы из историй людей, рассказанных в Facebook или Twitter.
Так, многих бесит, когда во время диалога между двумя людьми в компании собеседник заваливает вопросами, не дослушав ответ, или вовсе переключается на кого-то другого.
Не менее раздражают «эксперты по всем вопросам», любящие давать советы в тот момент, когда их об этом не просят. Причём касается это не только каких-то незнакомых людей, вроде старушек, которые делают замечания, что вы или ваш ребенок как-то не так одеты, но и близких друзей и родственников. Ведь зачастую «гуру всех областей» ещё и остаются недовольными, что их советы не дослушаны.
Сюда же можно отнести и любителей отвечать фразой «ну, это же очевидно», когда человек чем-то воодушевился и хотел поделиться со своим собеседником. Почему-то люди забывают, что умение выслушать смотрится куда лучше, чем попытка сумничать.
Конечно, нельзя пройти мимо и демонстративно громкие беседы по телефону на самые разные интимные темы с полным игнорированием окружающих. Особенно это касается тех, «кого нельзя называть», любящих общаться по громкой связи, снимая всё и всех вокруг себя на камеру телефона.
Следующий момент чаще встречается на работе, когда зашоренный начальник или коллега с замашками «босса» пытается самоутвердиться за счет фамильярности и «тыканий» зачастую вообще не к месту.
Некоторые не видят в этом ничего такого, однако бестактно регулярно просить о помощи человека, который никогда не отказывает. Причём масштаб просьб может только возрастать: от «займи 100 рублей» до «отвези мой шкаф за 60 км за город».
Самое частое проявление бестактности – неудобные вопросы. Например, «почему до сих пор не женат/не замужем?» или «а почему ты не пьешь?». Больше всего вызывает раздражение именно второй вопрос, поскольку складывается впечатление, что сегодня общество разучилось находить общий язык без спиртного.
Бестактной можно назвать и неуместную критику. Например, когда человеку указывают на какие-то внешние изъяны, которые вызваны какими-то проблемами со здоровьем. Или, когда вы купили какую-то вещь, которую давно хотели и копили на неё деньги, но ваш собеседник считает уместным вставить свои 5 копеек и назвать покупку «мусором».
Это проявление бестактности больше всего относится к продавцам (неважно чего), а именно, попытка переубедить, если ваш поход сопровождается конкретной целью. Например, вы пришли за вещью, которой уже пользовались и решили взять такую же, но «специалист» начинает капать на мозг, что она вам совершенно не подходит.
А этот момент больше всего раздражает меланхоликов, которые довольно ограниченно проявляют свои эмоции. Эти люди зачастую сталкиваются с бестактным надоеданием вопросом «почему ты злой? Ты точно не злишься?», даже в тот момент, когда они просто сидят задумчиво.
Вишенка на торте - одна из самых бесящих фраз «А что такого?», или же, как некоторые говорят, «И чё?». Особенно, если человек совершил какой-то дрянной поступок и его за это осудили. Такое ощущение, будто в их голове весь мир крутится вокруг них одних.
Закончить хотелось бы вот такой конкретной, печальной историей, попавшейся на просторах Сети.
А какое проявление бестактности раздражает вас больше всего? Пишите свои истории в комментариях.
Источник:
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