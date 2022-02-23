Раздражающая бестактность: ситуации, на которые жалуются в соцсетях

Так, многих бесит, когда во время диалога между двумя людьми в компании собеседник заваливает вопросами, не дослушав ответ, или вовсе переключается на кого-то другого.

Не менее раздражают «эксперты по всем вопросам», любящие давать советы в тот момент, когда их об этом не просят. Причём касается это не только каких-то незнакомых людей, вроде старушек, которые делают замечания, что вы или ваш ребенок как-то не так одеты, но и близких друзей и родственников. Ведь зачастую «гуру всех областей» ещё и остаются недовольными, что их советы не дослушаны.