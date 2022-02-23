FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1734 поста • 740 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни 
Раздражающая бестактность: ситуации, на которые жалуются в соцсетях

Раздражающая бестактность: ситуации, на которые жалуются в соцсетях (10 фото)

Автор:
23 февраля 2022 16:04
Сообщество : Истории из жизни
Метки: бестактность   бестактные люди   историия из жизни   раздражает   
1352
10

Наверняка каждый встречал людей, кажущихся приятными до того момента, пока они не открывают рот. Ведь сегодня бестактность сплошь и рядом окружает нас, вынуждая некоторых писать гневные, раздраженные сообщения в соцсетях.

Понятно, что у каждого свои триггеры и уровень восприятия той самой бестактности, но это не мешает составить приблизительный список ситуаций, вопросов и фраз, вызывающий наибольшее раздражение. Стоит отметить, что всё это выводы из историй людей, рассказанных в Facebook или Twitter.

×
×

Так, многих бесит, когда во время диалога между двумя людьми в компании собеседник заваливает вопросами, не дослушав ответ, или вовсе переключается на кого-то другого.


Не менее раздражают «эксперты по всем вопросам», любящие давать советы в тот момент, когда их об этом не просят. Причём касается это не только каких-то незнакомых людей, вроде старушек, которые делают замечания, что вы или ваш ребенок как-то не так одеты, но и близких друзей и родственников. Ведь зачастую «гуру всех областей» ещё и остаются недовольными, что их советы не дослушаны.

Сюда же можно отнести и любителей отвечать фразой «ну, это же очевидно», когда человек чем-то воодушевился и хотел поделиться со своим собеседником. Почему-то люди забывают, что умение выслушать смотрится куда лучше, чем попытка сумничать.


Конечно, нельзя пройти мимо и демонстративно громкие беседы по телефону на самые разные интимные темы с полным игнорированием окружающих. Особенно это касается тех, «кого нельзя называть», любящих общаться по громкой связи, снимая всё и всех вокруг себя на камеру телефона.

Следующий момент чаще встречается на работе, когда зашоренный начальник или коллега с замашками «босса» пытается самоутвердиться за счет фамильярности и «тыканий» зачастую вообще не к месту.

 Некоторые не видят в этом ничего такого, однако бестактно регулярно просить о помощи человека, который никогда не отказывает. Причём масштаб просьб может только возрастать: от «займи 100 рублей» до «отвези мой шкаф за 60 км за город».

Самое частое проявление бестактности – неудобные вопросы. Например, «почему до сих пор не женат/не замужем?» или «а почему ты не пьешь?». Больше всего вызывает раздражение именно второй вопрос, поскольку складывается впечатление, что сегодня общество разучилось находить общий язык без спиртного.

Бестактной можно назвать и неуместную критику. Например, когда человеку указывают на какие-то внешние изъяны, которые вызваны какими-то проблемами со здоровьем. Или, когда вы купили какую-то вещь, которую давно хотели и копили на неё деньги, но ваш собеседник считает уместным вставить свои 5 копеек и назвать покупку «мусором».

Это проявление бестактности больше всего относится к продавцам (неважно чего), а именно, попытка переубедить, если ваш поход сопровождается конкретной целью. Например, вы пришли за вещью, которой уже пользовались и решили взять такую же, но «специалист» начинает капать на мозг, что она вам совершенно не подходит.

А этот момент больше всего раздражает меланхоликов, которые довольно ограниченно проявляют свои эмоции. Эти люди зачастую сталкиваются с бестактным надоеданием вопросом «почему ты злой? Ты точно не злишься?», даже в тот момент, когда они просто сидят задумчиво.


Вишенка на торте - одна из самых бесящих фраз «А что такого?», или же, как некоторые говорят, «И чё?». Особенно, если человек совершил какой-то дрянной поступок и его за это осудили. Такое ощущение, будто в их голове весь мир крутится вокруг них одних.


Закончить хотелось бы вот такой конкретной, печальной историей, попавшейся на просторах Сети.

А какое проявление бестактности раздражает вас больше всего? Пишите свои истории в комментариях.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: бестактность   бестактные люди   историия из жизни   раздражает   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Владимир Полчаса назад
У меня всегда деньги в долг берут. И очень долго не отдают. Не жалко конечно. Но когда тебе ещё старый не вернули а просят ещё занять. Немного раздражает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mazter 2 минуты назад
Меня вымораживает, когда в каком-нить споре я вроде разлодил все аккуратно по фактам и по логике и аппонент такой "да, ну все равно...".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
кира 24 минуты назад
Демонстрация своей "крутости" при помощи мата в обычном нейтральном разговоре.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Бритва 53 минуты назад
пержу вслух.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как ЛНР и ДНР обрели независимость Как ЛНР и ДНР обрели независимость 13 примеров, когда люди ведут себя как идиоты 13 примеров, когда люди ведут себя как идиоты Домашний дизайн: так модно, что даже противно Домашний дизайн: так модно, что даже противно Бесит: 19 мелочей, которые моментально выводят из себя Бесит: 19 мелочей, которые моментально выводят из себя Кино - это вам не жизнь! И зрителей это бесит Кино - это вам не жизнь! И зрителей это бесит Люди, которые нас раздражают Люди, которые нас раздражают
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32867



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
"Режиссёру за это надо отрубить не только руки, но и ноги" - так говорили о фильме "Собачье сердце"
0
110
"Режиссёру за это надо отрубить не только руки, но и ноги" - так говорили о фильме...
Набирающие популярность в сообществах
Возраст максимального недовольства жизнью
0
11
Возраст максимального недовольства жизнью
Госдума единогласно проголосовала за принятие соглашения о дружбе и помощи с ДНР и ЛНР
0
85
Госдума единогласно проголосовала за принятие соглашения о дружбе и помощи с ДНР и ЛНР
«Не хотите закрыть долги?» К Волочковой обратилась бывшая ее бойфренда (5 фото)
«Не хотите закрыть долги?» К Волочковой обратилась бывшая ее бойфренда (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидеть может каждый...
0
0

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#в мире#подборка#еда#ЛНР#санкции#автомобили#Приколы
#Юмор#животные#прикол#интересное#СССР#кино#картинки#Реакция#дети#фотографии
#интересно#история#ватермарк#Украина#Россия#ДНР#путин#аварии#дтп#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться