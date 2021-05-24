FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 119 постов • 19 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
Гостиничные работники рассказали о самых несносных привычках постояльцев

Гостиничные работники рассказали о самых несносных привычках постояльцев (6 фото + 17 гиф)

Автор:
24 мая 2021 16:00
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: гостиница   гостиничный номер   как не надо делать   отель   отзывы   персонал   постояльцы   раздражает   
899
23
Включить все анимашки
В гостиничной индустрии один из основополагающих моментов - оказание помощи постояльцам, то есть быстрый отклик и выполнение их запросов. Так вот, обслуживающий персонал сталкивается с самыми разными ситуациями, и не все из них приятные. Что же раздражает в поведении гостей больше всего? Вот несколько честных ответов, некоторые из них - просто крик души.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: гостиница   гостиничный номер   как не надо делать   отель   отзывы   персонал   постояльцы   раздражает   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Бывает, что тележка по несколько дней стоит в чьем-то номере"
==============
Т.е. горничные там либо не убираются в номерах, либо увидели тележку и забили на это - ну стоит и стоит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
butata 21 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Гёз Уленшпигель Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Свирепый Бамбр Час назад
какие, бля, нежные...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Игорь 2 часа назад
херня какая то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Чувак 2 часа назад
Что реально бесит, так это девочки и мальчики, которые ленились учится в школе, потом не научились грамотно продавать своё тело.
А теперь они работают в сфере дешёвого обслуживания и кидают предьявы так, как будто они из своего кармана все неустойки компенсируют.
Если я нашёл лазейку, как нагнуть отель, то это не ваша забота. Это головняк гостиницы.
Конечно не смытое говно и гандоны в кровати это неприятно. И оставляют такое только такое же говно и такие же гандоны. Но в целом, это ваша забота и обязанность обслужить клиента. А если вас что-то не устраивает из остального, до повышайте свою квалификацию и зарабатывайте там, где вам не придётся переносить мои вещи и юлозить шваброй в номерах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
Фома 2 часа назад
Персонал многих отраслей бесят клиенты, ну так это взаимно и многие сотрудники дико раздражают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
schmubu 2 часа назад
это надо ж быть такой тупой, чтобы вставить столько дебильных гифок.
Тушёнкина сама себя по дебильности переплюнула.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Midea M7 Pro: оберег от длинноволосых женщин и домашних животных Midea M7 Pro: оберег от длинноволосых женщин и домашних животных Вот как сделать пребывание в отеле чуточку комфортнее Вот как сделать пребывание в отеле чуточку комфортнее "Вибратор слишком хорош, не советую": 25+ упоротых отзывов с АлиЭкспресс "Вибратор слишком хорош, не советую": 25+ упоротых отзывов с АлиЭкспресс "Безумный ученый" из Новой Зеландии построил в лесу желтую подводную лодку "Безумный ученый" из Новой Зеландии построил в лесу желтую подводную лодку В отзывах самый сок В отзывах самый сок Мексиканский "змеиный" отель, в котором нет дверей Мексиканский "змеиный" отель, в котором нет дверей
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

521292



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Самые невероятные растения планеты
8
37
Самые невероятные растения планеты
От этих картинок придет в восторг каждый взрослый мальчик
3
94
От этих картинок придет в восторг каждый взрослый мальчик
﻿
Midea M7 Pro: оберег от длинноволосых женщин и домашних животных
Midea M7 Pro: оберег от длинноволосых женщин и домашних животных
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Газонокосилка своими руками
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#картинки#прикол#животные#Россия#сша#страна#приколы#ynews
#интересно#люди#СССР#подборка#интересное#в мире#прикольные#евровидение#российская империя#города
#Юмор#факты#фотографии#кино#новости#сатира#Разное#позитив#шоу бизнес#школа

На что жалуетесь?

Вернуться