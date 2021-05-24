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В гостиничной индустрии один из основополагающих моментов - оказание помощи постояльцам, то есть быстрый отклик и выполнение их запросов. Так вот, обслуживающий персонал сталкивается с самыми разными ситуациями, и не все из них приятные. Что же раздражает в поведении гостей больше всего? Вот несколько честных ответов, некоторые из них - просто крик души.
Все примеры взяты из обсуждения на сайте Reddit.com. Кто-то просто задал вопрос: "Если вы работаете в гостинице, расскажите, что вас больше всего бесит в поведении постояльцев?"
Оказалось, тема животрепещущая.
Оказалось, тема животрепещущая.
1. "Я шеф-повар отеля. Больше всего бесит, когда люди звонят и заказывают еду в номер за минуты до закрытия кухни"
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2. "Когда при заселении я протягиваю руку, чтобы взять ваши удостоверение личности и кредитную карту, дайте мне их, а не бросайте на стойку регистрации!"
3. "Я работал в технической службе крупной гостиничной компании. Большинство постояльцев ведет себя нормально, но некоторые специально пытаются что-нибудь сломать в номере, чтобы получить компенсацию или переселиться в номер классом выше"
"Однажды гость нашей гостиницы открутил винты раковины и сказал, что раковина упала ему на ноги. Он хотел, чтобы его переселили в номер "люкс". Мы знали, что он все это подстроил, но ничего не могли доказать, пришлось пойти ему навстречу".
4. "Я работала в двух разных отелях, и количество гостей, которые не смывают воду в туалете, всегда удивляло и сбивало меня с толку"
5. "У нас кто-то продырявил дно банок в мини-баре. Мы понятия не имеем, кто это сделал"
6. "Сейчас работаю на стойке регистрации и у меня нет тележек для багажа, потому что постояльцы оставляют их в своих комнатах и не думают о том, что их надо вернуть. Бывает, что тележка по несколько дней стоит в чьем-то номере"
7. "Гости жалуются на размер номеров и на простоту интерьера. То есть они сначала бронируют самый дешевый гостиничный номер во всем городе, а потом страшно удивлены"
8. "Если вы остановились в хорошем отеле в центре одного из самых посещаемых развлекательных районов страны, перестаньте злиться и удивляться тому, как всё дорого. Да, в таком месте придется платить за каждый чих"
9. "Вы не поверите, сколько женщин считает, что если они открыли дверь в неглиже, то чаевые за работу можно уже и не платить. Извините, дамы, но то, что я мельком видел ваши буфера, не поможет мне заплатить за аренду в следующем месяце"
10. "Я работала горничной. Постояльцы оставляли в номере банки с газировкой. Там что-то плескалось на дне, я думала, что это старая газировка, и выливала в раковину - чтобы выбросить банки. А оттуда такая вонища! Не знаю, чем они туда плевали"
11. "Раздражает, когда косметику с лица вытирают гостиничными полотенцами. Эти пятна очень трудно вывести! К тому же мы предоставляем средства для снятия макияжа"
12. "Некоторые постояльцы звонят и жалуются на шум, который им слышен с улицы. Это может быть концерт или стройка по соседству, и мы за это не в ответе"
13. "Мусорное ведро стоит в номере не просто так. Перестаньте оставлять использованные презервативы, тюбики со смазкой и секс-игрушки на кроватях и столах. Вы классно провели время, но хоть капельку подумайте о человеке, которому это всё убирать"
14. "Я работаю ночным администратором гостиницы. Раздражают в основном те, кто у нас уже раньше останавливался, а теперь недоволен тем, что какие-то наши правила поменялись. И винят в этом меня, как будто я устанавливаю политику компании"
15. "Бесят те, кто пытается выгадать и сэкономить путем жалоб на несуществующие проблемы. И жалуются, и ноют, пока им не предложат что-нибудь исключить из их счета. Вот тогда сразу успокаиваются!"
16. "Если вам нужны две кровати, бронируйте номер с двумя кроватями. А не очень дешевую крошечную комнату, которую вы потом будете пытаться обменять на двухместный номер по той же цене. Нет, так это не работает"
17. "Я работаю на ресепшне в крупном сетевом отеле. Раздражает, когда постояльцы нарушают очевидное правило, о котором их проинформировали раз десять, а потом они подходят к стойке регистрации и начинают на тебя орать"
18. "Просто ужасно, когда курят в номере для некурящих, а потом утверждают, что этого не было"
19. "Удивляет, когда звонят и спрашивают точную площадь номера. Вы здесь на одну ночь, что вы собираетесь там делать?"
20. "Ненавижу, когда постояльцы относятся к мелким неудобствам так, будто это единственная вещь, которая испортила их отпуск"
21. "Честно говорят, бесит, когда местные жители хвастают тем, что знают владельца гостиницы лично. У тебя и так уже большая скидка, перестань просить бесплатно всё, что ты, по твоему мнению, заслуживаешь"
22. "Что раздражает? Любой разговор, который начинается с воинственного "Я плачу за номер". Да, мы в курсе. Мы знаем, как устроена работа гостиницы"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Т.е. горничные там либо не убираются в номерах, либо увидели тележку и забили на это - ну стоит и стоит.
А теперь они работают в сфере дешёвого обслуживания и кидают предьявы так, как будто они из своего кармана все неустойки компенсируют.
Если я нашёл лазейку, как нагнуть отель, то это не ваша забота. Это головняк гостиницы.
Конечно не смытое говно и гандоны в кровати это неприятно. И оставляют такое только такое же говно и такие же гандоны. Но в целом, это ваша забота и обязанность обслужить клиента. А если вас что-то не устраивает из остального, до повышайте свою квалификацию и зарабатывайте там, где вам не придётся переносить мои вещи и юлозить шваброй в номерах.
Тушёнкина сама себя по дебильности переплюнула.