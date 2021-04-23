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17 дурных привычек людей, которые жутко раздражают!

17 дурных привычек людей, которые жутко раздражают! (18 фото)

Автор:
23 апреля 2021 09:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: бесят   бесячие вещи   идиоты   приколы   раздражает   смешно   странный человек   
1469
18
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Есть люди, которых вывести из равновесия просто невозможно. Но даже они были бы в шоке от вещей, о которых сейчас пойдет речь.
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Метки: бесят   бесячие вещи   идиоты   приколы   раздражает   смешно   странный человек   
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28  комментариев
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12k
alexis 3 часа назад
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Так выливается всё, без остатка.
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4k
Ya 2 минуты назад
Муж, жена... каждый рассказывает про "уродов" с которыми живут.
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8k
Nikita 10 минут назад
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Здесь агрессия не нужна.... Она начинает разваливаться уже на 5 помывку...
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30k
KiploksAKS 42 минуты назад
Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на перфекционизм.
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467
кожаный олень Час назад
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2k
Роман 2 часа назад
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Интересно, что она делала с пылесосом?
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7k
Cornho 2 часа назад
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Сушняк?
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7k
Cornho 2 часа назад
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Господи, что у неё с ногтями??
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7k
Cornho 2 часа назад
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Очередь?? Они там по какому-то графику посуду что ли моют?
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7k
Cornho 2 часа назад
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Ни разу не пробовал арахисовую пасту. Она у нас в продаже хоть встречается?
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7k
Cornho кожаный олень Час назад
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Спасибо! Надо будет повнимательнее посмотреть.
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13k
Corvus Corax кожаный олень Час назад
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Ну, насчет вкусная... все ж на любителя... лично я арахис не люблю... зачем есть крахмальную фигню, когда существуют хорошие и полезные орехи?.. и я не одинок, насколько мне известно...
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30k
KiploksAKS Cornho 45 минут назад
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Перемешайте толчёный арахис с сиропом - так и получится. Приторно сладкая фигня.
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0
Наталья Кайгородова Cornho Полчаса назад
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если она без сахара и прочих добавок, то она не вкусная, еще и во рту от нее вяжет
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130
volvulus Cornho 10 минут назад
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Эта паста очень на любителя.
На мой вкус - ужасна.
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989
JulZh 2 часа назад
Ну тут какбэ одни америкосы (европейцы м.б.), а они да, обратила внимание, ваще не заморачиваются с чистотой, уборкой и раскладыванием вещей в шкафы и на полки. Не могу сказать про русских того же =) Да, бывают свинюхи, но все равно мимо корзины с бельем мои друзья точно не промахиваются) Да и все остальное делают вполне аккуратно. И да, меня бы это реально выбешивало
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43
Glassy 2 часа назад
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сцкнх... он же гений!
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20k
hebpat 2 часа назад
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а вот это идея, использовал все закрыл упаковку и выкинул вместе со скорлупой
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989
JulZh hebpat 2 часа назад
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Только в том случае, если за раз использовал все яйца) а если нет, то вонь в холодильнике будет знатная
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7k
Cornho hebpat 2 часа назад
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Идея так себе. Скорлупа может завонять раньше, чем вы используете все яйца.
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13k
Corvus Corax JulZh Час назад
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Нет. Засохнет через пару часов. Не пользуюсь этим способом, но, случайно, результат знаю.
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5k
Владимир 2 часа назад
Живу дома, как мне нравится, а её заморочки посылаю на хрен.
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