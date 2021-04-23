17 дурных привычек людей, которые жутко раздражают!

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Есть люди, которых вывести из равновесия просто невозможно. Но даже они были бы в шоке от вещей, о которых сейчас пойдет речь.
1.
О многих дурных привычках своей второй половинки можно узнать лишь начав жить под одной крышей. И если разбросанные по дому носки или незакрытый тюбик зубной пасты давно успели стать забавными атрибутами совместной жизни, то им на замену успела прийти ещё масса раздражающих привычек, которыми может удивить вас ваш партнёр.
Сегодня мы собрали для вас 17 причуд людей, которые так раздражают их вторых половинок, что ужиться с ними бывает ой как непросто!
Сегодня мы собрали для вас 17 причуд людей, которые так раздражают их вторых половинок, что ужиться с ними бывает ой как непросто!
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2.
Как мой муж бросает грязные вещи в корзину
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3.
Мой муж отказывается снять защитное стекло с телефона, хотя оно выглядит вот так
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4.
Я вышла замуж за монстра
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5.
Вот куда выкидывает скорлупу от яиц мой муж
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6.
Кажется, моего мужа совсем не заботит, одинаковые он носит носки или нет
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7.
Вот как мой муж ест бисквитные палочки
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8.
Мой муж и технологии
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9.
Вот как мой муж открывает банку с арахисовой пастой
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10.
Когда настала очередь моего мужа мыть посуду
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11.
Моя жена моется слишком агрессивно
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12.
Моя жена думает, что смешивать M&M’s и Skittles — хорошая идея
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Так выглядит шнур от пылесоса после того, как им воспользуется моя жена
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Когда моя жена меняет туалетную бумагу в туалете, вот куда она девает втулки
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15.
Вот в каком виде использует соломинку моя девушка
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16.
Моя девушка всегда оставляет хотя бы один стакан в раковине
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17.
Вот как выглядит прикроватная тумбочка моей девушки. И среди этих бутылок нет ни одной пустой
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