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13 примеров, когда люди ведут себя как идиоты

13 примеров, когда люди ведут себя как идиоты (14 фото)

Автор:
08 августа 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: бесит   глупость   идиотам вход запрещен   идиотизм   истори   истории в картинках   раздражает   тупые поступки   
3753
14
Вы наверняка встречались с типами, которые ведут себя так, словно они одни на свете? Наверное, хотелось объявить их идиотами на весь мир? Давайте воспользуемся этим шансом!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бесит   глупость   идиотам вход запрещен   идиотизм   истори   истории в картинках   раздражает   тупые поступки   
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9  комментариев
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1k
shingotln 2 часа назад
Комментарий к фото
ценник наклеили на защитный светофильтр. Не самое удачное решение, но ничего криминального
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53k
Похабыч 3 минуты назад
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42k
Максим Т. 46 минут назад
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Продавец, конечно, идиот. Но единственное, что здесь пострадает - светофильтр, накрученный на объектив.
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337
Мурчелло Час назад
На фотоаппарате,на обьективе есть защитная пленка
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