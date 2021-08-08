13 примеров, когда люди ведут себя как идиоты

3753
14
Вы наверняка встречались с типами, которые ведут себя так, словно они одни на свете? Наверное, хотелось объявить их идиотами на весь мир? Давайте воспользуемся этим шансом!
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Фотографии, которые доставят вам только страдания
- 20 человек, которые слишком поздно осознали свою ошибку
- 20 наглых и грубых поступков, от которых просто кровь закипает
- В какой стране дороги хуже? Да во всех!
- Люди, которые нас раздражают
Метки: бесит глупость идиотам вход запрещен идиотизм истори истории в картинках раздражает тупые поступки
36
Понравилось36
Новости партнёров