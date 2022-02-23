Ограбление века: мужчина проник в магазин игрушек ради карточек покемона

Если вы думаете, что ограбление в 21 веке совершить крайне сложно со всеми этими новыми технологиями, то вы глубоко ошибаетесь.



Мужчина в маске не стал отключать сигнализацию, а просто сделал дыру в стене хранилища и пробрался внутрь. Все это записывалось на камеры видеонаблюдения, но сигнализация не сработала.

Конечно, систему безопасности в магазине игрушек нельзя сравнить с банковской, но и грабить такие магазины мало кто даже задумывается. В этой истории не это самое удивительное, а цель грабителя. Злоумышленник не стал воровать деньги из кассы или же затариваться дорогими наборами лего.