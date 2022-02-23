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Ограбление века: мужчина проник в магазин игрушек ради карточек покемона

Ограбление века: мужчина проник в магазин игрушек ради карточек покемона (5 фото)

Автор:
23 февраля 2022 14:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: воришки   интересно   карточки   покемоны   хитра   
792
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Происки команды R или просто совпадение?

Не так давно мы писали о том, что покемон Слоупок захватил Японию.

На сей раз мы хотели бы рассказать вам историю о том, как было совершено "ограбление века". Произошло это не так давно в Миннесоте. Там неизвестный грабитель совершил ограбление магазина игрушек Punch Out Gaming.

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Если вы думаете, что ограбление в 21 веке совершить крайне сложно со всеми этими новыми технологиями, то вы глубоко ошибаетесь.

Мужчина в маске не стал отключать сигнализацию, а просто сделал дыру в стене хранилища и пробрался внутрь. Все это записывалось на камеры видеонаблюдения, но сигнализация не сработала.

Конечно, систему безопасности в магазине игрушек нельзя сравнить с банковской, но и грабить такие магазины мало кто даже задумывается. В этой истории не это самое удивительное, а цель грабителя. Злоумышленник не стал воровать деньги из кассы или же затариваться дорогими наборами лего.

Вместо всего этого вор забрал карточки с покемонами(возможно это происки команды R?). Да, вы не ослышались, речь идет о карточной игре Pokémon Trading Card Game, популярной в конце девяностых и начале нулевых(кстати, в той же Японии игра все еще популярна и собирает масштабные турниры с огромным призовым фондом).

Суть игры напоминает пошаговую стратегию, где у игроков были в качестве бойцов карты покемонов, тренерские и другие вспомогательные.

Но не стоит считать его глупым. Злоумышленник знал за какой добычей идет. Украденными карточками оказались редкие коллекционные экземпляры, общая стоимость которых оценивается в 250 тысяч долларов.

На что только не пойдут коллекционеры, чтобы заполучить желаемое.

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Метки: воришки   интересно   карточки   покемоны   хитра   
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497
Илья Рыбалкин 10 минут назад
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vijilante Полчаса назад
И сколько ему дадут ?
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