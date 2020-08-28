"Женщины будущего": коллекционные карточки Альбера Бержере, 1902 г

В 1902 году во Франции вышел набор коллекционных карточек, созданных художником Альбером Бержере. На них изображены "женщины будущего" (Les Femmes de l’Avenir) в образах, которые в то время большинству казались совершенной фантастикой: женщина-врач, женщина-юрист, женщина-политик, женщина-военный и т. д. Сейчас мы бы посчитали выбор нарядов несколько непрактичным для этих занятий, но для 1902 года и идея, и воплощение были очень прогрессивными.
Конечно, эти коллекционные карточки в свое время были отражением мужских фантазий, не более того. Тем не менее, прогнозы художника на будущее сбылись. Действительно, сегодня никто не удивляется тому, что женщины работают врачами, журналистами, юристами... Но только не в одежде в стиле пин-ап, как у Бержере (хоть она и очаровательна).
Студия Альбера Бержере была ведущим производителем открыток во Франции. В 1900 году он выпустил 25 миллионов открыток, а к 1903 году издал 75 миллионов открыток. Бержере умер в 1932 году, но его открытки ценятся коллекционерами до сих пор.
Представленные здесь карточки из серии "Женщины будущего" хранятся в коллекции Моник и Жерара Лекуи, владельцев веб-сайта, посвященного творчеству Бержере. Пара живет в городе Нанси, Франция, где Альбер Бержере создал большую часть своих работ.
Студия Альбера Бержере была ведущим производителем открыток во Франции. В 1900 году он выпустил 25 миллионов открыток, а к 1903 году издал 75 миллионов открыток. Бержере умер в 1932 году, но его открытки ценятся коллекционерами до сих пор.
Представленные здесь карточки из серии "Женщины будущего" хранятся в коллекции Моник и Жерара Лекуи, владельцев веб-сайта, посвященного творчеству Бержере. Пара живет в городе Нанси, Франция, где Альбер Бержере создал большую часть своих работ.
1. Пожарный
2. Зуав (военнослужащего частей лёгкой пехоты французских колониальных войск)
3. Мастер военного фехтования
4. Студент
5. Врач
6. Политик
7. Мэр. Женщинам во Франции не разрешалось занимать госдолжности до 1944 года
8. Юрист. Женщинам во Франции разрешили заниматься юридической практикой в 1900 году
9. Журналист
10. Кучер
11. Жокей
12. Художник
13. Генерал
14. Второй лейтенант
15. Сержант
16. Матрос
17. Военный барабанщик
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: женские портреты интересно карточки коллекционирование начало 20-го века образ будущего франция художник
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