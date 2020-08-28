"Женщины будущего": коллекционные карточки Альбера Бержере, 1902 г

Конечно, эти коллекционные карточки в свое время были отражением мужских фантазий, не более того. Тем не менее, прогнозы художника на будущее сбылись. Действительно, сегодня никто не удивляется тому, что женщины работают врачами, журналистами, юристами... Но только не в одежде в стиле пин-ап, как у Бержере (хоть она и очаровательна).



Студия Альбера Бержере была ведущим производителем открыток во Франции. В 1900 году он выпустил 25 миллионов открыток, а к 1903 году издал 75 миллионов открыток. Бержере умер в 1932 году, но его открытки ценятся коллекционерами до сих пор.



Представленные здесь карточки из серии "Женщины будущего" хранятся в коллекции Моник и Жерара Лекуи, владельцев веб-сайта, посвященного творчеству Бержере. Пара живет в городе Нанси, Франция, где Альбер Бержере создал большую часть своих работ.