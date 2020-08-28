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"Женщины будущего": коллекционные карточки Альбера Бержере, 1902 г

"Женщины будущего": коллекционные карточки Альбера Бержере, 1902 г (18 фото)

Автор:
28 августа 2020 15:05
Сообщество : Искусство
Метки: женские портреты   интересно   карточки   коллекционирование   начало 20-го века   образ будущего   франция   художник   
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В 1902 году во Франции вышел набор коллекционных карточек, созданных художником Альбером Бержере. На них изображены "женщины будущего" (Les Femmes de l’Avenir) в образах, которые в то время большинству казались совершенной фантастикой: женщина-врач, женщина-юрист, женщина-политик, женщина-военный и т. д. Сейчас мы бы посчитали выбор нарядов несколько непрактичным для этих занятий, но для 1902 года и идея, и воплощение были очень прогрессивными.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: женские портреты   интересно   карточки   коллекционирование   начало 20-го века   образ будущего   франция   художник   
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6  комментариев
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6k
Natrogrii Час назад
знал бы он, что в большинстве сейчас творится....
знал бы он, что в большинстве сейчас творится....
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26k
arr123 12 минут назад
"Женщины будущего": коллекционные карточки Альбера Бержере, 1902 г
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26k
arr123 13 минут назад
Мдяяя с тех пор общество изменилось но не все готовы к изменениям.
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1k
Карагандинская Полиграфия Час назад
6. Политик и 7. Мэр.- видимо крепкое спиртное тоже дамам было запрещено - 6 несет пьяный бред, 7 уже не просыхает.
Алкопост...
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137k
☭Cheкаво☭ Карагандинская Полиграфия 38 минут назад
В то время дамы кокс уже во всю нюхали...который продавался свободно в аптеках)
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