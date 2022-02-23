Ученые рассказали о главных загадках неандертальцев

Выяснилось, что неандертальцы были светлокожими и светлоглазыми, при этом зачастую у них были рыжие волосы и веснушки. В то время как праотец всех европейцев, кроманьонец, изначально живший на западе Камеруна, был представителем негроидной расы.



Ранее генетики и антропологи считали, что часть людей из Африки мигрировала в Азию, и там под воздействием природных факторов (сниженный ультрафиолет и более прохладный климат) мутировали и приобрели азиатские черты. Предполагалось, что другая группа людей, отправившаяся в сухую и холодную Европу, получила еще больше мутаций и стала европеоидами. Но эта гипотеза потерпела крах: результаты исследования ДНК неандертальцев показали, что азиаты унаследовали 1,9% неандертальских генов, а европеоиды - 1,7%. При этом у "чистых" кроманьонцев (западных африканцев) этих генов нет вообще. Таким образом, появилась новая гипотеза о том, что кроманьонцы на самом деле не мутировали, а смешались с неандертальцами где-то на Ближнем Востоке во время миграции из Африки в Азию.