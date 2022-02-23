Ученые рассказали о главных загадках неандертальцев

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Оказывается, эти брутальные ребята, мышечной массе и мощному черепу которых позавидует сам Валуев, не промежуточное звено между обезьяной и кроманьонцем, а их родственники - следовательно, и наши. Но и это не самое удивительное...
Первый геном неандертальца был прочитан в лаборатории известного генетика и антрополога Сванте Паабо в 2009 году. Новое открытие шокировало не только научное сообщество, но и простых обывателей. Оказалось, что изображавшиеся в учебниках зверолюди с дубиной наперевес, считавшиеся лишь промежуточным звеном между предками неафриканской части человечества (кроманьонцами), на самом деле тоже предки современного европейца.
На сегодняшний день расшифрованы гены нескольких десятков неандертальцев. И сведения о них продолжают удивлять.
На сегодняшний день расшифрованы гены нескольких десятков неандертальцев. И сведения о них продолжают удивлять.
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"Семейное" фото Сванте Паабо
Выяснилось, что неандертальцы были светлокожими и светлоглазыми, при этом зачастую у них были рыжие волосы и веснушки. В то время как праотец всех европейцев, кроманьонец, изначально живший на западе Камеруна, был представителем негроидной расы.
Ранее генетики и антропологи считали, что часть людей из Африки мигрировала в Азию, и там под воздействием природных факторов (сниженный ультрафиолет и более прохладный климат) мутировали и приобрели азиатские черты. Предполагалось, что другая группа людей, отправившаяся в сухую и холодную Европу, получила еще больше мутаций и стала европеоидами. Но эта гипотеза потерпела крах: результаты исследования ДНК неандертальцев показали, что азиаты унаследовали 1,9% неандертальских генов, а европеоиды - 1,7%. При этом у "чистых" кроманьонцев (западных африканцев) этих генов нет вообще. Таким образом, появилась новая гипотеза о том, что кроманьонцы на самом деле не мутировали, а смешались с неандертальцами где-то на Ближнем Востоке во время миграции из Африки в Азию.
Ранее генетики и антропологи считали, что часть людей из Африки мигрировала в Азию, и там под воздействием природных факторов (сниженный ультрафиолет и более прохладный климат) мутировали и приобрели азиатские черты. Предполагалось, что другая группа людей, отправившаяся в сухую и холодную Европу, получила еще больше мутаций и стала европеоидами. Но эта гипотеза потерпела крах: результаты исследования ДНК неандертальцев показали, что азиаты унаследовали 1,9% неандертальских генов, а европеоиды - 1,7%. При этом у "чистых" кроманьонцев (западных африканцев) этих генов нет вообще. Таким образом, появилась новая гипотеза о том, что кроманьонцы на самом деле не мутировали, а смешались с неандертальцами где-то на Ближнем Востоке во время миграции из Африки в Азию.
Дружная неандертальская семья
Еще одним удивительным открытием стало, что неандертальцы - сестринская для кроманьонцев линия. Среди современных людей нет ни одного мужчины с неандертальской Y-хромосомой. То есть носителями неандертальских генов были только женщины-кроманьонки.
И ученые нашли самое правдоподобное объяснение этой загадки. Скорее всего, считают они, кроманьонки не могли выносить ребенка от неандертальцев, чей размер мозга, следовательно, и черепа, был огромен - дети, скорее всего, гибли при родах. Известно, что межвидовое скрещивание по мужской линии наследует анатомические особенности головы. (Если скрестить осла и лошадь получится мул с телом лошади и ослиной головой; и наоборот, если скрестить жеребца и ослицу, то лошак унаследует тело осла и голову лошади).
Тем не менее, лишь это одна из теорий, почему неандерталкам удалось получить жизнеспособное потомство от кроманьонцев. Ученые продолжают искать разгадку отсутствия прямых потомков неандертальцев по мужской линии.
И ученые нашли самое правдоподобное объяснение этой загадки. Скорее всего, считают они, кроманьонки не могли выносить ребенка от неандертальцев, чей размер мозга, следовательно, и черепа, был огромен - дети, скорее всего, гибли при родах. Известно, что межвидовое скрещивание по мужской линии наследует анатомические особенности головы. (Если скрестить осла и лошадь получится мул с телом лошади и ослиной головой; и наоборот, если скрестить жеребца и ослицу, то лошак унаследует тело осла и голову лошади).
Тем не менее, лишь это одна из теорий, почему неандерталкам удалось получить жизнеспособное потомство от кроманьонцев. Ученые продолжают искать разгадку отсутствия прямых потомков неандертальцев по мужской линии.
Так выглядела типичная женщина-неандерталка. От кроманьонцев отбоя не было
Неандертальцы и кроманьонцы довольно сильно отличаются друг от друга как анатомически, так и генетически. К примеру, у неандертальцев отсутствовал фермент амилазы, который разлагает крахмал. По этой причине они не могли употреблять в пищу фрукты. Еще одним интересным отличием является мутация лептинового рецептора - из-за него неандертальцы были склонны к ожирению и испытывали постоянное чувство голода.
Что касается анатомического строения черепа, то у неандертальцев очень развиты затылочная и височные части мозга, что свидетельствует о весьма развитом зрении, слухе и обонянии. Из чего ученые сделали вывод, что неандертальцы были охотниками, а не собирателями.
У кроманьонцев же прослеживается обратное - у них более развита лобная доля, отвечающая за речь, память и эмоции. Это, в свою очередь, свидетельствует, что кроманьонцы были более "семейными" - жили большими группами. И с мышечной массой им повезло значительно меньше, чем неандертальцам. Поэтому на мамонта они не ходили, а больше занимались собирательством.
У кроманьонцев же прослеживается обратное - у них более развита лобная доля, отвечающая за речь, память и эмоции. Это, в свою очередь, свидетельствует, что кроманьонцы были более "семейными" - жили большими группами. И с мышечной массой им повезло значительно меньше, чем неандертальцам. Поэтому на мамонта они не ходили, а больше занимались собирательством.
Недавно вышло исследование Болонского университета, в котором опровергается версия о влиянии климата на вымирание неандертальцев 40 тысяч лет назад. Но исследователи пока не смогли не ответить, что же стало причиной их исчезновения.
Но самый важная на сегодняшний день загадка кроется в другом: кто такие азиаты и европеоиды - мутировавшая негроидная раса или гибрид кроманьонцев с неандертальцами.
Но самый важная на сегодняшний день загадка кроется в другом: кто такие азиаты и европеоиды - мутировавшая негроидная раса или гибрид кроманьонцев с неандертальцами.
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Но все равно дельный пост .
П.С. Подитожить статью можно выводом ( правда вывод уже был сделан до меня на основе уже существующей информации ) . Африканцы более сапиентны , чем остальные , другие расы . Так как в их ДНКе нет примясей ни неандертальцев , ни денисовцев.
- Ну, ко-о-о-тик! Когда уже у меня будет шу-у-у-ба?!
- Потерпи немного, зая. Для мамонтов ещё не сезон.
Мрак ?
Хуz тебе.
-Ба-ба-бля-ща-еб-ну-бо-бо