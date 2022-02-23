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Ученые рассказали о главных загадках неандертальцев

Ученые рассказали о главных загадках неандертальцев (6 фото)

Автор:
23 февраля 2022 14:06
Сообщество : Факты
Метки: антропология   интересное   неандертальцы   палеонтология   ученые   
407
6
Оказывается, эти брутальные ребята, мышечной массе и мощному черепу которых позавидует сам Валуев, не промежуточное звено между обезьяной и кроманьонцем, а их родственники - следовательно, и наши. Но и это не самое удивительное...
Первый геном неандертальца был прочитан в лаборатории известного генетика и антрополога Сванте Паабо в 2009 году. Новое открытие шокировало не только научное сообщество, но и простых обывателей. Оказалось, что изображавшиеся в учебниках зверолюди с дубиной наперевес, считавшиеся лишь промежуточным звеном между предками неафриканской части человечества (кроманьонцами), на самом деле тоже предки современного европейца.

На сегодняшний день расшифрованы гены нескольких десятков неандертальцев. И сведения о них продолжают удивлять.
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Метки: антропология   интересное   неандертальцы   палеонтология   ученые   
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8  комментариев
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6k
Виталий Касандров 52 минуты назад
Ну как бы о том что неандертальцы вымерший вид человека а не промежуточное звено , установили в начале 90х прошлого века , а то что гены неандертальцев есть в различных пропорциях (1-3% ) у современного человечества кроме аборигенов африки уже лет 10 назад .
Но все равно дельный пост .
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30k
MatveiVainrub Полчаса назад
Статья обходит стороной Хомо мапаенсиса - Денисовского человека . А надо бы ибо в нас есть и от них чуток . А в некоторых австралоидах аж до 5-ти % денисовщины . Кроме того ( раз уж начал ) есть иследования утверждающие , что в африканцах есть примяси ещё кого то пока что неизвестного науке .
П.С. Подитожить статью можно выводом ( правда вывод уже был сделан до меня на основе уже существующей информации ) . Африканцы более сапиентны , чем остальные , другие расы . Так как в их ДНКе нет примясей ни неандертальцев , ни денисовцев.
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198
Игорь Иванов 45 минут назад
Кроманьонцы съели неандертальцев-мужчин, а их женщин использовали по назначению. Так? И да, кстати... Валуев? Стесняюсь спросить
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6k
Борис Карабанов Час назад
Интересно, как по-неандертальски звучало:
- Ну, ко-о-о-тик! Когда уже у меня будет шу-у-у-ба?!
- Потерпи немного, зая. Для мамонтов ещё не сезон.
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729
В.Крылов Час назад
Так что, прав Дарвин, или, всё-таки, нет?
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39k
Франц Лефорт 2 часа назад
Да ладно, ребята. "Украинские учёные" уже давно все загадки разгадали!
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