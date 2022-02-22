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Киргизы жалуются на несправедливость из-за помощи, которую Россия оказывает беженцам из Донбасса

Киргизы жалуются на несправедливость из-за помощи, которую Россия оказывает беженцам из Донбасса (2 фото)

Автор:
22 февраля 2022 22:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Амнистия   Донецкие беженцы   гастарбайтеры   киргизы   мигранты   политика   
1999
2
Депутат Жусупбек Коргонбай уулу на заседании комитета парламента Киргизии выразил своё недовольство тем, что у 76 тыс. киргизов стоит запрет на въезд в Россию, тогда как 100 тысяч беженцев из Донецка и Луганска Россия приняла. 
«Необходимо озвучить своё мнение. Неправильно молчать. Из Донецка и Луганска 100 тысяч беженцев вынуждены выехать в Россию. А в России наши мигранты, которые могут остаться без работы», — заявил депутат Жусупбек Коргонбай уулу. По официальным данным киргизских ведомств в России находится 1.63 млн киргизов. «Начиная с выхода из аэропорта, в какое учреждение ни зайди, в магазинах, кафе, ресторанах, супермаркетах типа «Ашан» сидят киргизы начиная с администраторов и до кассиров... кажется, в Москве русских не осталось" - констатируют чиновники.
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В Москву спасать положение земляков прибыл глава парламента Киргизии Талант Мамытов. "Для улучшения правового положения кыргызстанцев в России, Мамытов обратился с просьбой к В. Матвиенко оказать содействие в проведении соответствующих мероприятий по выведению отдельных категорий граждан Кыргызстана, которые оказались в т.н. чёрном списке» - сообщили в пресс-службе киргизского парламента. Несправедливым посчитали киргизы и тот факт, что в октябре 2021-го МВД РФ разом снял запрет на въезд 158 тыс. граждан Узбекистана и аналогичного числа таджиков. «Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко разделила озабоченность киргизской стороны в сфере миграции и предложили продолжать совместную работу по решению проблем в этой сфере», — отметили в пресс-службе киргизского парламента.
А вопрос о том, за какие нарушения эти 76 тыс. мигрантов попали в чёрный список, не уточняется. Наверное, случайно, а не за правонарушения. И какое отношение беженцы имеют к мигрантам, тоже не сказано. Пока донецкие и луганские беженцы бросают свои дома и едут за убежищем в Россию, киргизы переживают, что они останутся без работы. Наверное, именно из-за этого нужно снять запрет на 76 тыс. депортированных киргизов и их тоже везти в Россию, иначе миграционная дискриминация получается. Что думаете, будет амнистия?

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Метки: Амнистия   Донецкие беженцы   гастарбайтеры   киргизы   мигранты   политика   
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1k
Старичок 2 часа назад
чтобы до чувака дошло, надо еще пару сотен тысяч сделать невъездными.
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43k
SinigamiRuuk 14 минут назад
Почему к нам едут чуркобесы, а не няшные азиатки из той же Южной Кореи?
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86k
Дмитрий 19 минут назад
Пока на кол не начнут сажать начальников что берут на работу азиатских и кавказских неандертальцев - ничего не изменится - правительство РФ как всегда доводит ситуацию до критического момента.
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33k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
Для улучшения правового положения кыргызстанцев в России
нужно вып.издить кыргызов в Кыргызстан.
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26k
Батончик с маком Полчаса назад
Помните лет 10 назад - пускай к нам приезжают из бывших республик врачи, инженеры....
Кто-нибудь видел хоть одну интеллигентную обезьяну?
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7k
Илларион Забродов Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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183
Alex Полчаса назад
Всю чурбанскую погань гнать поганой метлой.
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14k
Владислав Грецов Полчаса назад
а у них типа война или Россия им чем то обязана .....
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23k
ПаганецЪ 39 минут назад
Забирайте своих мигрантов назад к себе в кишлаки. Кто вам мешает занять их работой дома?
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1k
Helimen 49 минут назад
Вот только киргизы еще не говорили, что делать и кого принимать!
Борзометр на второй круг пошел.
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2k
azuver 49 минут назад
А не пойдет ли Жусупбек Коргонбай ,на буй вместе со всеми чюркабесами.
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2
Юрис 53 минуты назад
Что там писать!? И так понятно - НИКАКИХ ЧУРОК!!! Всех депортировать обратно!
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5k
Vladimir 54 минуты назад
BLM по-киргизски. Ни чего не сделали, а им все должны.
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39k
Alex 57 минут назад
Потому, что они не ведут себя как свиньи.
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2k
NiThR0 Час назад
Киргизская логика не поддается логическому объяснению.
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2k
Ertin Час назад
"Депутат Жусупбек Коргонбай уулу на заседании комитета парламента Киргизии выразил своё недовольство тем, что у 76 тыс. киргизов стоит запрет на въезд в Россию".

После этого стало 76001, надеюсь?
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6k
SR Час назад
Вам не кажется, что все эти "независимые окраины" в конец о.х.у.е.л.и?
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17k
MarkovAlexandr Час назад
ПРОСТО У.Ё.Б.Ы.В.А.Й.Т.Е Н.А.Х.У.Й ИЗ РОССИИ!!!
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330k
Booharik Час назад
Пусть киргизы теперь докажут, что вся таблица Д.И. Менделеева под землёй даст им возможность жить, как в Японии, ведь русских у них очень мало осталось.
Зы: У киргизов с японцами одинаковый, исторически сложившийся разрез глаз и ни)(uja больше. Чабанский менталитет неискореним.
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2k
Сергей Час назад
Домой к себе в аул или кишлак и там пусть строят что хотят. Почему так, конкретно мне из-за киргизов на 40% зарплату срезали, а через 2-а месяца они(киргизы) визжат чо мало платят, хотя изначально они(киргизы) занизили расценки на работу и из-за этого местных всех уволили! и КАК МНЕ И ДРУГИМ С ЭТИМ СМИРИТЬСЯ, после киргизов работодатель не желает повышать оплату труда. Граждане что делать????!!!!!!!
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24k
Slawa49 Час назад
пусть радуется что не всех еще выслали, хотя пора уже
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