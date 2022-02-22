Киргизы жалуются на несправедливость из-за помощи, которую Россия оказывает беженцам из Донбасса

А вопрос о том, за какие нарушения эти 76 тыс. мигрантов попали в чёрный список, не уточняется. Наверное, случайно, а не за правонарушения. И какое отношение беженцы имеют к мигрантам, тоже не сказано. Пока донецкие и луганские беженцы бросают свои дома и едут за убежищем в Россию, киргизы переживают, что они останутся без работы. Наверное, именно из-за этого нужно снять запрет на 76 тыс. депортированных киргизов и их тоже везти в Россию, иначе миграционная дискриминация получается. Что думаете, будет амнистия?