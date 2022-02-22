Киргизы жалуются на несправедливость из-за помощи, которую Россия оказывает беженцам из Донбасса

1999
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Депутат Жусупбек Коргонбай уулу на заседании комитета парламента Киргизии выразил своё недовольство тем, что у 76 тыс. киргизов стоит запрет на въезд в Россию, тогда как 100 тысяч беженцев из Донецка и Луганска Россия приняла.
«Необходимо озвучить своё мнение. Неправильно молчать. Из Донецка и Луганска 100 тысяч беженцев вынуждены выехать в Россию. А в России наши мигранты, которые могут остаться без работы», — заявил депутат Жусупбек Коргонбай уулу. По официальным данным киргизских ведомств в России находится 1.63 млн киргизов. «Начиная с выхода из аэропорта, в какое учреждение ни зайди, в магазинах, кафе, ресторанах, супермаркетах типа «Ашан» сидят киргизы начиная с администраторов и до кассиров... кажется, в Москве русских не осталось" - констатируют чиновники.
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В Москву спасать положение земляков прибыл глава парламента Киргизии Талант Мамытов. "Для улучшения правового положения кыргызстанцев в России, Мамытов обратился с просьбой к В. Матвиенко оказать содействие в проведении соответствующих мероприятий по выведению отдельных категорий граждан Кыргызстана, которые оказались в т.н. чёрном списке» - сообщили в пресс-службе киргизского парламента. Несправедливым посчитали киргизы и тот факт, что в октябре 2021-го МВД РФ разом снял запрет на въезд 158 тыс. граждан Узбекистана и аналогичного числа таджиков. «Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко разделила озабоченность киргизской стороны в сфере миграции и предложили продолжать совместную работу по решению проблем в этой сфере», — отметили в пресс-службе киргизского парламента.
А вопрос о том, за какие нарушения эти 76 тыс. мигрантов попали в чёрный список, не уточняется. Наверное, случайно, а не за правонарушения. И какое отношение беженцы имеют к мигрантам, тоже не сказано. Пока донецкие и луганские беженцы бросают свои дома и едут за убежищем в Россию, киргизы переживают, что они останутся без работы. Наверное, именно из-за этого нужно снять запрет на 76 тыс. депортированных киргизов и их тоже везти в Россию, иначе миграционная дискриминация получается. Что думаете, будет амнистия?
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нужно вып.издить кыргызов в Кыргызстан.
Кто-нибудь видел хоть одну интеллигентную обезьяну?
Борзометр на второй круг пошел.
После этого стало 76001, надеюсь?
Зы: У киргизов с японцами одинаковый, исторически сложившийся разрез глаз и ни)(uja больше. Чабанский менталитет неискореним.