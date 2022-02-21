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Не бросил погибать на морозе

Не бросил погибать на морозе (13 фото)

Автор:
21 февраля 2022 23:13
Сообщество : Животные
Метки: большой человек   доброта   зима   
589
13
Возвращаясь домой из загородной поездки, водитель заметил на обочине странную коробку. Поэтому он решил остановиться и выяснить, что это такое, так как внутри наблюдалось какое-то движение.


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Метки: большой человек   доброта   зима   
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5  комментариев
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3k
Умница-красавица Час назад
С какой скоростью надо ехать, чтобы заметить «на обочине коробку, в которой наблюдалось движение». Наверное, он ехал на велике.
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7k
Погулять вышел 46 минут назад
Стихотворение про лягушонка из помойки будет на этот раз или нет?
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9k
Владимир 2 часа назад
"Новости" 9 летней давности.
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