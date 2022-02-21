Не бросил погибать на морозе

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Возвращаясь домой из загородной поездки, водитель заметил на обочине странную коробку. Поэтому он решил остановиться и выяснить, что это такое, так как внутри наблюдалось какое-то движение.
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Авторский пост
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Метки: большой человек доброта зима
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