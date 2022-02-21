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Сегодня президент РФ должен выступить с обращением по ситуации в Донбассе

Сегодня президент РФ должен выступить с обращением по ситуации в Донбассе (1 фото)

Автор:
21 февраля 2022 21:12
Сообщество : Политика
Метки: ДНР   ЛНР   Совбез   граждане   обращение   поитика   президент   признание   
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На состоявшемся 21 февраля заседании Совета безопасности РФ Владимир Путин пообещал, что заявление о признании ДНР и ЛНР будет сделано уже до конца дня.
Несколько часов длилось сегодняшнее заседание Совбеза. Президент заслушал доклады высокопоставленных чиновников по ситуации на Донбассе. Глава государства заявил, что уже сегодня он должен принять окончательное решение и выступить с видеообращением к российским гражданам. Об этом же говорил и его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

С просьбой о признании республик ранее обратились к главе РФ лидеры ДНР и ЛНР. Такое же обращение Владимиру Путину направила и Госдума. На заседании Совбеза о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик высказались спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, главы МВД и Росгвардии Владимир Колокольцев и Виктор Золотов, и ряд других выступавших.

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Метки: ДНР   ЛНР   Совбез   граждане   обращение   поитика   президент   признание   
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12k
Kucher Час назад
Ну он немного не так сказал. Если у вас по телевизору та же трансляция шла. Не дословно попытаюсь повторить, он сказал, что решение будет принято до конца дня. А какое конкретно он пока не сказал. Ну так то понятно, что признает. Но давайте не будем гадать, а просто дождёмся его слов.
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3k
* You All Полминуты назад
теперь точно война будет(
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27k
lem02 3 минуты назад
Банда поменьше вливается в большую банду. Осетия, Абхазия, Крым, теперь вот эти "независимые"... Плюс свои нахлебники вроде Чечни. У России на всех сисек хватит. А вот свое население будет сосать хер...
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55k
Dominus 3 минуты назад
В признании ДНР и ЛНР , такое ощущение, что Путин бросил пачку дрожжей в фекальный отстойник, находящийся в головах западных политиков.
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5k
gor 9 минут назад
А вы тоже любите под исторические подкасты засыпать?
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3k
RomaXz 17 минут назад
Мне стало интересно. А изменит ли признание этих " стран", Россией хоть что то ? Ведь большая часть мира их не признала и рассматривает как оккупированные территории, и решение одной страны это не изменит.
Кто помнит, что с Осетией в результате стало? Ее же вроде тоже только Россия признала? И что это изменило ?
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5k
Fishki_surfer 21 минуту назад
Завелся надолго. Кто досмотрит - расскажите, чем закончилось.
Пойду пока рубли на евро поменяю.
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118
rehbinder Полчаса назад
Очень хорошо!!! Ну что хохлота, выкусили?))))
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90k
сапер Водичка Полчаса назад
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13k
Великий Кормчий Полчаса назад
Надеюсь в конце обращения на урину высыпется весь боезапас устаревших бомб с хранения.
А утром просто извинимся и забудем укров как страшный сон.
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4k
Дмитрий 37 минут назад
В двух словах: "Войне быть!" Первый шаг сделан!
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38k
Бабай 41 минуту назад
Ну? 10 часов вечера уже. Где? У меня жена спать не ляжет пока не услышит.
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6k
sumrаknn 43 минуты назад
Наш президент ставит на посты только тех кто его поддерживал при заходе во власть, всех от кого страна страдала, он давит всех путных конкурентов, все контракты друзьям, на народ сил и денег остается совсем мало процентов. Но за это решение я ему даю +100 очков в карму - 14 лет отступал по всем фронтам, а тут взял и не отступил. Правда, без ерничества, без шуток - в тему, в нужное время, не отступил. Да и отступать уже некуда. Поддерживаю, все верно. Тем кто про санкции и курс рубля и прочее - да и без них нас давили и задавили бы, отступать - получить отсрочку, за которую потом сторицей расплачиваться, тут я его полностью поддерживаю.
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−105
Карл Такойто 49 минут назад
Слушаю обращение-ну всё,у дедушки шифер окончательно поплыл,страну он загонит в такую жопу из которой 10 летиями устанут выбираться те кто будут после него.
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21k
Matrosskin 55 минут назад
Трансляция: https://www.vesti.ru/broadcasts/63180https://www.vesti.ru/broadcasts/63180
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5k
Fishki_surfer 59 минут назад
Навеяло:

Пилот Андреас Лубиц во время выполнения полета 24 марта 2015 заперся в одиночку в кабине самолета и направил его в склон горы.
Погибли все 150 человек на борту.
Пассажиры, конечно, кричали, пытались ломать дверь, но ничего не помогло.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Катастрофа_A320_под_Динь-ле-Беномhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Катастрофа_A320_под_Динь-ле-Беном
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882
Chaim Kushnir Час назад
ну и все... пора с этим нацистским укрочертятником заканчивать.
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433
Дмитрий Самохин Час назад
хороших новостей не будет
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56
OS2712 Час назад
Зачем мелочиться-то? Можно заодно отменить все решения Ленина-Сталина о передаче УССР территорий РСФСР, а заодно денонсировать и Беловежские соглашение.
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5k
Core Час назад
ну что, делим холостан, а потом по старой традиции и польшу?
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20k
Сергёа Богданов Час назад
>> Путин сообщил Макрону и Шольцу, что скоро подпишет указ о признании ДНР и ЛНР

Всё, п.и.з.д.е.ц! Началось
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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