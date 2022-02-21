Сегодня президент РФ должен выступить с обращением по ситуации в Донбассе

2126
1
На состоявшемся 21 февраля заседании Совета безопасности РФ Владимир Путин пообещал, что заявление о признании ДНР и ЛНР будет сделано уже до конца дня.
Несколько часов длилось сегодняшнее заседание Совбеза. Президент заслушал доклады высокопоставленных чиновников по ситуации на Донбассе. Глава государства заявил, что уже сегодня он должен принять окончательное решение и выступить с видеообращением к российским гражданам. Об этом же говорил и его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
С просьбой о признании республик ранее обратились к главе РФ лидеры ДНР и ЛНР. Такое же обращение Владимиру Путину направила и Госдума. На заседании Совбеза о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик высказались спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, главы МВД и Росгвардии Владимир Колокольцев и Виктор Золотов, и ряд других выступавших.
С просьбой о признании республик ранее обратились к главе РФ лидеры ДНР и ЛНР. Такое же обращение Владимиру Путину направила и Госдума. На заседании Совбеза о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик высказались спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, главы МВД и Росгвардии Владимир Колокольцев и Виктор Золотов, и ряд других выступавших.
Источник:
Ссылки по теме:
- Путин выделил беженцам из Донбасса по 10 тысяч рублей
- В ДНР и ЛНР объявлена эвакуация - люди массово покидают свои дома
- В Ростовской области разорвался снаряд, прилетевший с территории Украины
- Зеленский назвал ложью информацию об упавших на территории России снарядах
- Беженцев отправят в Краснодарский и Ставропольский край, а также в Воронежскую область
46
Понравилось46
Новости партнёров
Кто помнит, что с Осетией в результате стало? Ее же вроде тоже только Россия признала? И что это изменило ?
И на их мнение - ещё больше насрать.
Пойду пока рубли на евро поменяю.
А утром просто извинимся и забудем укров как страшный сон.
Но общий смысл понятен.
Нам сулили возврт в прекрасный СССР 1970х.
А проснулись мы в гитлеровской Германии 30 августа 1939 года.
Пилот Андреас Лубиц во время выполнения полета 24 марта 2015 заперся в одиночку в кабине самолета и направил его в склон горы.
Погибли все 150 человек на борту.
Пассажиры, конечно, кричали, пытались ломать дверь, но ничего не помогло.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Катастрофа_A320_под_Динь-ле-Беномhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Катастрофа_A320_под_Динь-ле-Беном
Полное нарушений традиций... Думаю, что ляхи томно выдохнули.
Всё, п.и.з.д.е.ц! Началось