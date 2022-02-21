Гигантский гиперреалистичный тигр поселился в крупнейших мегаполисах мира

204
9
Samsung Electronics запустила новую кампанию под названием «Тигр в городе»: в пяти крупнейших мегаполисах мира появились 3D-билборды с гиперреалистичной анимацией. Цель кампании — продемонстрировать передовые возможности смартфона при съёмке в условиях низкой освещённости.
×
×
Движущееся 3D-изображение с разрешением 4K демонстрирует новые передовые возможности смартфонов Samsung для съёмки при слабом освещении
Могучий тигр быстро стал вирусным в Интернете: людям нравится необычное зрелище на улице города
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Два мигранта напали на полицейских в московском метро
- Ким Чен Ын наказал фермеров, у которых к празднику не зацвели красные бегонии
- Власти Китая утверждают, что китайцы изобрели лыжи задолго до европейцев
- "Поделимся!": депутат Госдумы предложил отдать беженцам из Донбасса жилье умерших россиян
- Парадокс допинговых скандалов: почему травили Валиеву и молчат про украинок
Метки: Samsung Electronics Ynews билборд гиперреализм год тигра интерактив рекламная кампания рекламные технологии
18
Понравилось18
Новости партнёров
Увы, я не бот