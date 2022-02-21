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Гигантский гиперреалистичный тигр поселился в крупнейших мегаполисах мира

Гигантский гиперреалистичный тигр поселился в крупнейших мегаполисах мира (9 фото)

Автор:
21 февраля 2022 12:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Samsung Electronics   Ynews   билборд   гиперреализм   год тигра   интерактив   рекламная кампания   рекламные технологии   
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Samsung Electronics запустила новую кампанию под названием «Тигр в городе»: в пяти крупнейших мегаполисах мира появились 3D-билборды с гиперреалистичной анимацией. Цель кампании — продемонстрировать передовые возможности смартфона при съёмке в условиях низкой освещённости.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Samsung Electronics   Ynews   билборд   гиперреализм   год тигра   интерактив   рекламная кампания   рекламные технологии   
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1  комментарий
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Кукумбер 2 часа назад
Блевотницкая выпердовня 200-х сот летней давности.
Увы, я не бот
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