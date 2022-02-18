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Парадокс допинговых скандалов: почему травили Валиеву и молчат про украинок

Парадокс допинговых скандалов: почему травили Валиеву и молчат про украинок (9 фото)

Автор:
18 февраля 2022 19:28
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Валиева   ОИ-2022   Украина   допинг   нарушения   пекин   скандал   
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Украинская олимпийская сборная в Пекине показывает не самые лучшие результаты. Лишь фристайлист Александр Абраменко смог подняться на пьедестал, завоевав серебро.

К слову, на церемонии награждения был и спортсмен из нашей страны. Илья Буров занял третье место. Они тепло поприветствовали друг друга, обнялись и сфотографировались вместе, вопреки всем рекомендациям министерства спорта Украины.

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К сожалению, не все поступают так, как Абраменко. Например, украинская бобслеистка Лидия Гунько заявила, что для нее спортсмены из России не друзья.

"Их страна хочет нарушить целостность нашего государства. От действий России пострадало много моих друзей и знакомых", — отозвалась о россиянах в Пекине Гунько.

К слову, порадовать свою страну победами Лидии не удалось. Вместо этого она попала в допинговый скандал, хоть и финишировала последней в монобобе. У украинки нашли в крови допинг — дигидротестостерон.

Увы, но Гунько не первая из олимпийской сборной Украины, которую ловят на употреблении запрещенных веществ в Пекине. Ранее лыжница Валентина Каминская попалась на употреблении анаболических стероидов и стимулянтов.

И хотя спортсменка уверяет, что никогда не принимала запрещенные препараты, лыжнице пришлось завершить международную карьеру.

Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с лица земли.

Звучит банально, но я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена.

"К моему огромному сожалению, я не смогу собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду. Поэтому мне остается только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут вышку за это преступление, которого я не совершала", — написала Каминская у себя на странице.

Несмотря на второй инцидент с положительным допингом, мировое сообщество не заостряет внимания на этом. Международные СМИ не пишут про необходимость лишить сборную национальных символов или назначить проверку НАЦДУ (Национальный антидопинговый центр Украины).

Украинские пользователи переживают за то, что они могут получить санкции для олимпийской сборной от WADA.


Источник:

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Метки: Ynews   Валиева   ОИ-2022   Украина   допинг   нарушения   пекин   скандал   
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30  комментариев
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6k
Виталий Касандров Час назад
Можно подумать нас за допинг гнобят . Это так только наивные либерасты думают. , мол перестанет борщи с кашами есть, и сразу нас англосаксы на олимпиаде полюбят . Даже если наш спортсмены святым духом начнут питаться ,докопаются до отсутствия трансгендеров и прочих 3.14даров в сборной или еще чего придумают .
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−59
deer 2 минуты назад
Ты свою мамашу не путай с Россией,хохлоскот.
Я - не хохло. Да - прагматик, но и реалист. Емло завали, чучело.
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_p_e_r_f_e_t_t_o_ 3 минуты назад
Чую, что скажет «Это Россия мне допинг дала»...
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0
Игорь 7 минут назад
Девочки огромные молодцы!! Наша гордость! Очень переживаем за их эмоциональное состояние после соревнований
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−1
Viktoria11 16 минут назад
Такая несправедливость! Украина- особенная страна? Просто все знают, что наши спортсмены- одни из лучших в МИРЕ! Вот и вводят всякие санкции против нас. Но это не мешает нашим спортсменам занимать призовые места, хотя хотелось бы, чтобы наши спортсмены выступали под нашими флагами...
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−59
deer Полчаса назад
Раша в данный период - подстилка. Собсна, как и было во все времена - начиная с Романовых. Все взгляды на гейропу. Но есть и плюсы, обернувшиеся минусами: татаров завоевали, а теперь у них, считай, отдельное государство. Дагов с чеченами выслали (Сталин) - а теперь у них отдельное государство.
Вся епучая власть против российского народа - это есть факт.
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580k
XoCTeJI Полчаса назад
Абраменко мой земляк!Красава!
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13k
Bill Полчаса назад
Владельцы сайта, сделайте что-нибудь! После того как "Россия напала на Украину" - тут каждый час регистрируются десятки ботов. Оставляют на всех топиках однотипные восторженные коменты. Очевидно, чтобы срубить плюсы и поднять рейтинг для возможности публикаций. Скоро сайт будет завален ихним говнищем.
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−3
Саша 39 минут назад
Мне, как болельщику за сборную по биатлону, очень печально читать все новости о допингах, несправедливо, как мне кажется, по отношению к нам(
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−4
Максим 41 минуту назад
жаль, что политика так плотно вмешалась в спорт- ей там не место! Наши девочки фигуристки молодцы
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−3
Кирилл 48 минут назад
Всё равно болеем за наших
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−6
Евгения Филиппова 54 минуты назад
Как жаль, что политика так плотно вмешалась в спорт- ей там не место! Наши девочки фигуристки, Камила как бы ни было сложно не поддавайтесь на манипуляции
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−7
полина Час назад
Как жаль, что политика так плотно вмешалась в спорт- ей там не место! Наши девочки фигуристки, Камила как бы ни было сложно не поддавайтесь на манипуляции
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30k
Fat Lynx Час назад
Пипец! Я не понял, фишки что, умерли?
Что тут так насрано ботами? Это фишки что ли рейтинг поднимают себе или это какая-то ботоферма тут зарабатывает на комментах?
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43k
Прораб 2 часа назад
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39k
Геша Бородач 2 часа назад
почему? да потому что Каминская без всяких разборок ушла, а наши стали пытаться чего-то доказывать, вот и всё!
ну не любят они, когда Россия быковать начинает!
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−7
sonya 2 часа назад
Мы все равно будем поддерживать нашу сборную!
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−11
Александр Дувакин 2 часа назад
Я считаю, санкциям быть. Допингу нет места на международных соревнованиях. Если своими силами не можете, так не лезьте в спорт!
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−10
User_1889143 2 часа назад
Политике нет месте в спорте!
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−17
kris 2 часа назад
МОК не успокаивается очень жаль
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−8
Evgen1991 2 часа назад
Всем интересна Россия, уже никому неинтересна украина)
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