Парадокс допинговых скандалов: почему травили Валиеву и молчат про украинок

Украинская олимпийская сборная в Пекине показывает не самые лучшие результаты. Лишь фристайлист Александр Абраменко смог подняться на пьедестал, завоевав серебро.
К слову, на церемонии награждения был и спортсмен из нашей страны. Илья Буров занял третье место. Они тепло поприветствовали друг друга, обнялись и сфотографировались вместе, вопреки всем рекомендациям министерства спорта Украины.
К сожалению, не все поступают так, как Абраменко. Например, украинская бобслеистка Лидия Гунько заявила, что для нее спортсмены из России не друзья.
"Их страна хочет нарушить целостность нашего государства. От действий России пострадало много моих друзей и знакомых", — отозвалась о россиянах в Пекине Гунько.
К слову, порадовать свою страну победами Лидии не удалось. Вместо этого она попала в допинговый скандал, хоть и финишировала последней в монобобе. У украинки нашли в крови допинг — дигидротестостерон.
Увы, но Гунько не первая из олимпийской сборной Украины, которую ловят на употреблении запрещенных веществ в Пекине. Ранее лыжница Валентина Каминская попалась на употреблении анаболических стероидов и стимулянтов.
И хотя спортсменка уверяет, что никогда не принимала запрещенные препараты, лыжнице пришлось завершить международную карьеру.
Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с лица земли.
Звучит банально, но я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена.
"К моему огромному сожалению, я не смогу собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду. Поэтому мне остается только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут вышку за это преступление, которого я не совершала", — написала Каминская у себя на странице.
Несмотря на второй инцидент с положительным допингом, мировое сообщество не заостряет внимания на этом. Международные СМИ не пишут про необходимость лишить сборную национальных символов или назначить проверку НАЦДУ (Национальный антидопинговый центр Украины).
Украинские пользователи переживают за то, что они могут получить санкции для олимпийской сборной от WADA.
Источник:
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Я - не хохло. Да - прагматик, но и реалист. Емло завали, чучело.
Вся епучая власть против российского народа - это есть факт.
Что тут так насрано ботами? Это фишки что ли рейтинг поднимают себе или это какая-то ботоферма тут зарабатывает на комментах?
ну не любят они, когда Россия быковать начинает!