"Поделимся!": депутат Госдумы предложил отдать беженцам из Донбасса жилье умерших россиян

Евгений Федоров считает, что в России достаточно жилья, оставшегося после скончавшихся от ковида и прочих болезней людей. Почему бы не отдать его эвакуировавшимся беженцам?
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в эфире радиостанции «Говорит Москва» выдвинул интересное предложение. «Россия — страна огромная, 700 тыс. человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же все есть — работа была, жилье и так далее. Все это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям», — сказал Фёдоров.
Сам он тоже мог бы предоставить одну из имеющихся квартир в качестве места для проживания беженцев. Но только нуждающимся! «Что касается меня, то если будут нуждающиеся, то готов принять беженцев в одной из своих квартир. Я благотворительностью занимаюсь. Но это если нуждающиеся. А так, оттуда же едут нормальные люди, которые должны получить жилье и работу и сами себя обеспечивать. Я что, здоровых мужиков там у себя селить что ли должен?» — пояснил депутат, заметив, что "здоровые люди должны сами себя обеспечивать".
Позже Федоров уточнил, что имел в виду не безвозмездную передачу жилья, а сдачу в наём. Давайте уточним: моя речь была в радиоэфире „Говорит Москва“, и я предложил эти квартиры умерших от ковида сдавать, а не раздавать. Жилья в России освободилось на миллион человек: конечно, люди должны этим воспользоваться. Пусть сдают. Возможности есть, рынок готов принять этих людей», — цитирует Федорова издание Znak.
Кстати, если судить по налоговой декларации, то в собственности у политика сейчас находятся четыре квартиры и земельных участка, а еще одну квартиру Федоров снимает. По данным СМИ, одна из квартир находится в элитном ЖК «Кутузовская ривьера», в семи километрах от Кремля. Ее площадь составляет 138,3 квадратных метра. Это один из самых экологически чистых районов Москвы , т.к. дома окружены с одной стороны самым большим московским природным заказником — «Долиной реки Сетунь», а с другой — Волынским лесом.
Интересно, говоря о помощи, депутат имел в виду именно это жилье?
Реакция в Сети на инициативу Федорова была однозначной.
Не хочет ли он отдать недвижимость первым? Свою, жены,детей, брата, сестры брата, жены деверя,гостевой дом собаки с сауной и гостевым домом?— Artyom Galkin🇷🇺 (@Artyom_Galkin) February 19, 2022
Напомним, что эвакуация беженцев с Донбасса началась на фоне очередного обострения конфликта и возобновившихся обстрелов территорий ДНР и ЛНР. Предполагается эвакуировать сотни тысяч граждан республик. Основная масса жителей будет размещена в Ростовской области, однако и другие регионы РФ заявили о готовности принять беженцев.
Источник:
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-квартирой покойный владел?
-да
-ну значит умер от ковида
Построить дома,сделать дороги и кто же будет о тебе говорить то? Это прямая обязанность правительства. А так-войну развязать,ограбить страну и тебя по телевизору показывают. А разговоров -каждый день!
Страна большая же, как-нибудь потерпим
Сука
Прямо соревнование устроили, кто больше нагадит россиянам !