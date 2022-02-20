"Поделимся!": депутат Госдумы предложил отдать беженцам из Донбасса жилье умерших россиян





Кстати, если судить по налоговой декларации, то в собственности у политика сейчас находятся четыре квартиры и земельных участка, а еще одну квартиру Федоров снимает. По данным СМИ, одна из квартир находится в элитном ЖК «Кутузовская ривьера», в семи километрах от Кремля. Ее площадь составляет 138,3 квадратных метра. Это один из самых экологически чистых районов Москвы , т.к. дома окружены с одной стороны самым большим московским природным заказником — «Долиной реки Сетунь», а с другой — Волынским лесом.





Интересно, говоря о помощи, депутат имел в виду именно это жилье?



