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"Поделимся!": депутат Госдумы предложил отдать беженцам из Донбасса жилье умерших россиян

"Поделимся!": депутат Госдумы предложил отдать беженцам из Донбасса жилье умерших россиян (7 фото)

Автор:
20 февраля 2022 08:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   беженцы   гуманитарная помощь   донбасс   жилье   федоров   эвакуация   
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Евгений Федоров считает, что в России достаточно жилья, оставшегося после скончавшихся от ковида и прочих болезней людей. Почему бы не отдать его эвакуировавшимся беженцам?

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в эфире радиостанции «Говорит Москва» выдвинул интересное предложение. «Россия — страна огромная, 700 тыс. человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же все есть — работа была, жилье и так далее. Все это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям», — сказал Фёдоров.


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Сам он тоже мог бы предоставить одну из имеющихся квартир в качестве места для проживания беженцев. Но только нуждающимся! «Что касается меня, то если будут нуждающиеся, то готов принять беженцев в одной из своих квартир. Я благотворительностью занимаюсь. Но это если нуждающиеся. А так, оттуда же едут нормальные люди, которые должны получить жилье и работу и сами себя обеспечивать. Я что, здоровых мужиков там у себя селить что ли должен?» — пояснил депутат, заметив, что "здоровые люди должны сами себя обеспечивать".


Позже Федоров уточнил, что имел в виду не безвозмездную передачу жилья, а сдачу в наём. Давайте уточним: моя речь была в радиоэфире „Говорит Москва“, и я предложил эти квартиры умерших от ковида сдавать, а не раздавать. Жилья в России освободилось на миллион человек: конечно, люди должны этим воспользоваться. Пусть сдают. Возможности есть, рынок готов принять этих людей», — цитирует Федорова издание Znak.



Кстати, если судить по налоговой декларации, то в собственности у политика сейчас находятся четыре квартиры и земельных участка, а еще одну квартиру Федоров снимает. По данным СМИ, одна из квартир находится в элитном ЖК «Кутузовская ривьера», в семи километрах от Кремля. Ее площадь составляет 138,3 квадратных метра. Это один из самых экологически чистых районов Москвы , т.к. дома окружены с одной стороны самым большим московским природным заказником — «Долиной реки Сетунь», а с другой — Волынским лесом.


Интересно, говоря о помощи, депутат имел в виду именно это жилье?


Реакция в Сети на инициативу Федорова была однозначной.


Напомним, что эвакуация беженцев с Донбасса началась на фоне очередного обострения конфликта и возобновившихся обстрелов территорий ДНР и ЛНР. Предполагается эвакуировать сотни тысяч граждан республик. Основная масса жителей будет размещена в Ростовской области, однако и другие регионы РФ заявили о готовности принять беженцев.

Источник:

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Метки: Ynews   беженцы   гуманитарная помощь   донбасс   жилье   федоров   эвакуация   
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2k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Повторюсь. Хорошо быть патриотом, за чужой счёт. И вопрос к депутату у нас частна собственность уже всё кончилось, власть может всё изымать ? Про полицаев я слышал что могут изъять авто, по необходимости. А вот про жильё- нет или мы ещё не в курсе новых законов.
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9k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 18 минут назад
Так у нас миллион умерших от ковида только в последний год!? Проболтался?
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1k
Сергей Ковалев 21 минуту назад
Хорошо заявлять "Русские своих не бросают" и куда сложней (Пацан сказал,пацан сделал К. Лавров (с)). Победа холодильника над телевизором!
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941
Andy 23 минуты назад
ГосДума из бесполезного превращается во вредительский орган власти. Я начинаю серьезно опасаться, что попав туда, любой человек начинает терять разум. Иначе объяснить высказывания многих депутатов не объяснить
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1k
Вадим Курбатов 24 минуты назад
Давайте лучше отдадим им жилье депутатов.
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7k
перевозчик Полчаса назад
да есть у нас жильё, только вот негодяи из сопредельной территории жить не дают.... разгоните хулиганов!!!
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5k
tamin 37 минут назад
Вот это действительно популизм. Квартиры умерших людей, не поверите, чаще всего родне идет и это главная инфраструктурная ценность семьи. Если квартира становится ничья, то она попадает в фонд гос. Жилья, которое распределяется в зависимости от. Что-то тем, кто в очередях. Что-то военным, что-то детдомовским. Да там тьма статей. Но механизмы и так естт. И даже есть механизм, к статье выше. Гос. Аренда(как правильно не вспомню утром). Вот пожалуйста, помочь братьям славянам на год получить аренду бесплатно, а дальше платно-отличная тема. Сейчас действительно крутая возможность интегрировать кучу проросси1ского населения к себе. Думаете Америка или Китай наши враги? Неа. Наши враги 150 млн людей на самую большую площадь. Снизу Индия с 1,5 млрд. Справа Китай с 1,3 млрд. Слева и снизу восток с рождаемостью по 10 детей. Только дай возможность. А тут лям славян идёт к нам. Вот главная ценность для страны. А не расфигаченные дома и убитая инфраструктура
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30
sasha 41 минуту назад
мало Крыма дотационного, теперь Донбабве еще будем спонсировать?! пиз.да стране...
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6k
SuperTroll 43 минуты назад
На фоне этих событий мы еще много всякой херни и маразма услышим от наших ублюдокв чиновников, которые тааак заботятся, не только о жителях страны, но и о беженцах
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3k
leto2016 43 минуты назад
А чурок выселить и выгнать не судьба????
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24k
Slawa49 46 минут назад
а почему бы не раскулачить для начала самого федорова да и остальных депутатов с двумя и тремя подбородками!!! да и федоров спалил контору))))))) власти заявляют о 340 тыщях умерших от ковида а этот татупед говорит о миллионе!!! получается по смертности обогнали пиндосов и спутник не работает)))))))) скоро думается федоров заявит про вырванную из контекста фразу))))))))
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59
МК МК 47 минут назад
Хороший вариант - эвтаназия бесполезного поголовья едросни, с последующей раздачей собственности нуждающимся.
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14k
Valiko 49 минут назад
Кого-то он мне напоминает своими простыми идеями
Ссылка youtu.be
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39k
Alex 50 минут назад
Какие же они твари...
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59
МК МК 50 минут назад
Тупезень пытался переобуться с "отдать" на "сдавать". Для этого есть сервисы Юла, Авито, Циан и т.п. Зачем же искать мёртвых? В надежде, что не с кем будет заключать договор об аренде?
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382k
Алексей 50 минут назад
а почему бы не отдать это своим ? тем кто до сих пор ютится в коммуналках ? а раз ты такой богатый отдавай свое. у умерших есть свои родственники.отдайте им в конце концов Рублевку.там не один Донбасс поместится
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247
ton 50 минут назад
А че не мандаты отдать сразу?
Страна большая же, как-нибудь потерпим
Сука
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188k
IMXO 53 минуты назад
Какие же мрази, эти депутаты !
Прямо соревнование устроили, кто больше нагадит россиянам !
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1k
Али 57 минут назад
Тут недавно писали о реестре болезней. Не пора ли в этот реестр добавить страшную болезнь под названием "чиновник головного мозга"? Причем классифицировать это заболевание нужно не иначе как общественно-опасное, а больных полностью изолировать от общества
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9k
кот базилий 58 минут назад
Какой умный депутат, вот никто не догадался, а он смог...... Как такие мысли в черепушку только лезут?
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5k
Subic Час назад
Вот же депутат Госдумы. То есть его задача разработка и принятие законодательной базы. И? Вместо этого несет популистический бред на существующее законодательство совершенно не опирающийся. Причем он же и не мыслит "давай примем закон, которые позволит...." - это его работа, кстати, а несет пургу. Итак. У подавляющего большинства "умерших" россиян есть наследники (в законодательстве РФ предусмотрено восемь!!! очередей наследования) хоть и самые дальние родственники. Еще есть банки в которых многие умершие брали кредиты, они тоже претендуют, и успешно, на наследственную массу. В общем, не находится "желающих" по закону на менее чем 0.3% недвижимости после умерших. И такая недвижимость называется "выморочная", и там тоже, вполне расписанная по закону процедура. Все оформлять должна администрация поселения, в собственность государства и потом проводить торги. По факту опять же основная часть от "выморочной" недвижимости висит годами. Процедура сложная, остается "выморочной", в подавляющем большинстве случаев, самая невостребованная недвижимость (полуразваленные дома в глухих деревнях, мелкие квартиры в старых домах),с учетом того, что от времени смерти собственника и до того времени, когда у администрации "дойдут руки" и станет понятно, что наследников ждать не приходится, проходит несколько лет. Если речь о частном доме, то без отопления и жильцов (и, обычно, уже очень старый сам по себе) приходит в негодность и частично растаскивается "добрыми" соседями на дрова и строй материалы. Если о квартире, то за все эти годы капает коммуналка. Которую все равно взыщут, либо с администрации или с нового владельца. В общем от тех крох имущества, что становятся "выморочными" "стоят" (финансово) проведения процедуры оформления и торгов буквально единицы объектов (на, к примеру, район). И обычно с бумажками бегают именно те, кто предполагает на торгах это и выкупить (очереди желающих нет почти никогда). И да, обычно, это и есть семьи переселенцев из соседних республик. И это правильные переселенцы (напомню, обычно речь о деревнях полузаброшенных и дальних райцентрах). А уж если попала в "выморочное" имущество, что то более толковое, без хозяина не останется, у администрации поселения свои дети есть.
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