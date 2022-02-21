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Что придумали в Heineken, чтобы из их бутылок строили дома

Что придумали в Heineken, чтобы из их бутылок строили дома (6 фото)

Автор:
21 февраля 2022 10:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: heineken   Бутылка   дома   стройка   факты   фото   
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Стеклянная бутылка, которая изначально сделана так, чтобы служить ещё и строительным материалом – отличный пример продуманного дизайна и, как бы сейчас сказали, осознанного потребления.

Альфред Хайнекен, возглавлявший пивоваренную компанию Heineken во второй половине 20-го века, опередил своё время, когда придумал делать бутылки в виде кирпичей, из которых можно строить дома. Почему же в самой компании не приняли его идею?


Сама история того, как у Альфреда Хайнекена появилась такая идея, достаточна проста, хотя и не лишена драматургии – хоть сейчас в сценарии к фильму. Владелец знаменитой голландской пивоваренной компании приезжает на остров Кюрасао (остров входит в группу Нидерландских Антильских островов, находящуюся в Карибском море), чтобы посетить размещённый здесь завод собственной компании.


В ходе осмотра острова он понимает, что их пиво, конечно, пользуется популярностью – по валяющимся везде бутылкам. Но бедность местных жителей, доходящая до того, что многим негде жить, видимо, и натолкнула его на идею делать бутылки такими, чтобы местные жители не выбрасывали их как мусор, а использовали для строительства домов.

Пиво Heineken в специальных бутылках в виде кирпичей


Дело ещё и в том, что в самой Голландии, где компания Heineken являлась лидером в своём виде бизнеса, был активно развит рынок приёма посуды и её вторичного использования – собственно, как это было тогда принято во многих странах, включая тот же СССР. По всей видимости, на Кюрасао бутылки не принимали, и они становились частью мусора, который просто разбрасывался по острову.

В общем, кто знает, чего в этой идее было больше – желания помочь бедным островитянам, заботы об экологии, надежды увеличить продажи своего пива или просто любви к искусству. Так или иначе, Альфред Хайникен нанял дизайнера Джона Хабракена и озвучил ему свою идею.

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Надо понимать, что сама мысль делать дома из бутылок даже тогда оригинальной назвать было нельзя. Есть немало примеров, когда обычные стеклянные бутылки используются для строительства домов или даже храмов (мы писали про яркий пример такого строительства, ссылка будет в конце текста). Но всегда в таких случаях использовались именно стандартные бутылки, что можно было отнести скорей к формуле "голь на выдумки хитра".

Идея Хайнекена, который явно знал о таком способе использования стеклотары, состояла в том, чтобы выпустить бутылки, которые будут по всем своим "техническим характеристикам" являться отличным строительным материалом – в данном случае заменяя кирпичи.

Стеклянные бутылки нового дизайна в компании назвали Heineken World или WOBO (world bottle). Они получили новую форму – именно форму кирпича. В рамках ТЗ дизайнер решал ещё и ту проблему, что лежащие бутылки хуже выдерживают давление. Для изготовления WOBO стали использовать более толстое стекло и, соответственно, более прямоугольную форму.

Но главная "фишка" была в том, что горлышко по форме и размеру было сделано ровно таким же, как углубление со стороны дна бутылки. В итоге получался такой конструктор, когда бутылки вставлялись друга в друга, что позволяло их плотно укладывать в один ряд. Также по бокам бутылки были сделаны специальные "пупырышки", которые позволяли стеклу не скользить плюс более прочно "цеплять" цемент.

В 1963-м году компания Heineken получила соответствующие патенты и выпустила партию пива с новыми бутылками, всего 100 тысяч штук, причём разного объёма. По идее, это около ста небольших домов – была даже разработана инструкция для строительства типового дома из бутылок, которая помещалась на этикетку.

Однако новый дизайн "не зашёл" – говорят, людям было привычней покупать обычные округлые бутылки, которые уже ассоциировались с данным напитком. Кроме того, отдел маркетинга самого производителя был против новинки – но не из-за дизайна. Были опасения, что в случае, если такие дома будут построены, а потом, скажем, развалятся во время землятресения, то к компании могут быть серьёзные претензии.

Не помог даже пример самого Альфреда Хайнекена, который собрал домик из WABO возле своей виллы недалеко от Амстердама. Зато через 10 лет фотография этого дома попадёт на обложку книги "Мусорное жильё", как пример первой промышленной инициативы по разработке перерабатываемой упаковки. Затем даже будет проект строительства огромного здания из бутылок для офиса Фонда архитектурных исследований – с участием не только Heineken, но и таких компаний, как Philips, Van Leer Packaging и пр. – но идея тоже застопорилась.

Считается, что в итоге Heineken даже не распродал тестовый тираж своего "кирпичного" лагера, а более половины выпущенных бутылок остались на складе компании в Роттердаме.

Да и единственный построенный из этих бутылок домик был затем снесён, осталась, кажется, только "тестовая" стена из этих бутылок, которую показывают в музее Heineken. Cам Альфред Хайнекен ещё долго возглавлял компанию и входил в совет директоров до самой своей смерти в 2002-м году, считаясь при этом самым богатым человеком Голландии.

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Метки: heineken   Бутылка   дома   стройка   факты   фото   
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