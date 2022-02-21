Что придумали в Heineken, чтобы из их бутылок строили дома

Альфред Хайнекен, возглавлявший пивоваренную компанию Heineken во второй половине 20-го века, опередил своё время, когда придумал делать бутылки в виде кирпичей, из которых можно строить дома. Почему же в самой компании не приняли его идею?

Сама история того, как у Альфреда Хайнекена появилась такая идея, достаточна проста, хотя и не лишена драматургии – хоть сейчас в сценарии к фильму. Владелец знаменитой голландской пивоваренной компании приезжает на остров Кюрасао (остров входит в группу Нидерландских Антильских островов, находящуюся в Карибском море), чтобы посетить размещённый здесь завод собственной компании.

В ходе осмотра острова он понимает, что их пиво, конечно, пользуется популярностью – по валяющимся везде бутылкам. Но бедность местных жителей, доходящая до того, что многим негде жить, видимо, и натолкнула его на идею делать бутылки такими, чтобы местные жители не выбрасывали их как мусор, а использовали для строительства домов.

Пиво Heineken в специальных бутылках в виде кирпичей

Дело ещё и в том, что в самой Голландии, где компания Heineken являлась лидером в своём виде бизнеса, был активно развит рынок приёма посуды и её вторичного использования – собственно, как это было тогда принято во многих странах, включая тот же СССР. По всей видимости, на Кюрасао бутылки не принимали, и они становились частью мусора, который просто разбрасывался по острову.

В общем, кто знает, чего в этой идее было больше – желания помочь бедным островитянам, заботы об экологии, надежды увеличить продажи своего пива или просто любви к искусству. Так или иначе, Альфред Хайникен нанял дизайнера Джона Хабракена и озвучил ему свою идею.