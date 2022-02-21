На трассе под Белгородом установили памятник проститутке по имени Олечка

Работник автосервиса Сергей рассказал, как появился памятник Олечке.

«Это скульптура соседа кузнеца, товарища. Там вот непосредственно кузница, несколько людей занимаются. Сделал он её ещё, наверное, по ноябрю, но вот выставил буквально неделю-две назад. Это не совсем путана, это путана 90-х, грубо говоря. Задумка с отсылкой в прошлое. Как он её сам назвал – Олечка. Задумка автора – взбудоражить чопорную общественность, потому что у нас тут властный контингент, скажем так, тугой. Как раз им чего-то подобного и не хватало. Пока реакции не было, тут же всё медленно, все пока подумают», - рассказал Сергей изданию "Подъём".