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На трассе под Белгородом установили памятник проститутке по имени Олечка

На трассе под Белгородом установили памятник проститутке по имени Олечка (1 фото + 2 видео)

Автор:
21 февраля 2022 08:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   белгород   видео   интересное   скульптура   трасса   умельцы   фото   
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Проституция - одна из самых древних профессий. Работницы этого фронта недооценены, по мнению местного кузнеца. Он установил скульптуру проститутки Олечки у автосервиса, но не всем это понравилось.

Работник автосервиса Сергей рассказал, как появился памятник Олечке.

«Это скульптура соседа кузнеца, товарища. Там вот непосредственно кузница, несколько людей занимаются. Сделал он её ещё, наверное, по ноябрю, но вот выставил буквально неделю-две назад. Это не совсем путана, это путана 90-х, грубо говоря. Задумка с отсылкой в прошлое. Как он её сам назвал – Олечка. Задумка автора – взбудоражить чопорную общественность, потому что у нас тут властный контингент, скажем так, тугой. Как раз им чего-то подобного и не хватало. Пока реакции не было, тут же всё медленно, все пока подумают», - рассказал Сергей изданию "Подъём".

По словам автора памятника, кузнеца Андрея, он сам воспринимает Олечку как образ попутчицы. Он также отметил, что не хотел бы себя афишировать и боится за свою работу. И правильно. В тот же день памятник демонтировали.

«Горисполком и была полиция. Я, когда приехал, они уехали. Сказали владельцу гостиницы, где барышня стояла, убрать ее немедленно. Спорить пока не стали, будем разбираться, на каких основаниях они нам запрещают. По факту этого и ожидал, но не думал, что так оперативно дойдет до губернатора информация», — рассказал кузнец.


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Метки: Россия   белгород   видео   интересное   скульптура   трасса   умельцы   фото   
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3k
Wertos 2 часа назад
Уж получше алёнки !
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1k
manul74 17 минут назад
Олечка явно была там известной личностью.... Кто не знает Олечку... Олечку знают все.
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−3
Piskov 17 минут назад
Про сутенёра забыли. Сейчас, наверно, сидит где ни будь и тихо плачет, разминая сигаретку в широких трудовых ладонях.
Да, есть такая профессия- проституток защищать.
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2k
Sergius SPb 18 минут назад
Кто чем гордится.
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22k
Russo Turisto 20 минут назад
Лукавит кузнец про 90-е, явно с натуры ваял. Натурщицу в студию!

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290
capbutt Полчаса назад
Нда, почему-то вспомнился Сергей Юрьевич Беляков с его перечнем достопримечатльностей Таганрога.
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13k
Великий Кормчий 51 минуту назад
Простой кузнец сделал и вполне неплохо....
А глядя на работы церетели можно рыдать...
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4k
Outcast 59 минут назад
Есть два варианта что с ним сделать.
1. Переименовать его в памятник депутату и поставить возле госдумы.
2. Переименовать его в памятник журналисту и поставить возле останкино.
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62k
Опиум для народа Час назад
А что горисполкому и полиции не понравилось? По сути - их коллега, только честнее.
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86k
Дмитрий Час назад
Олечку в затылок ещё можно вдуть.
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11k
Ледовый Час назад
дальнобои наверное забрали Олечку, слишком красивой сделал
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3k
сеньор Леонсио Час назад
Надо было при исполнении запечатлеть!
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3k
Kozlodoev 2 часа назад
Слава богу, наконец-то! Поставьте памятник автору идеи!
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26k
Батончик с маком 2 часа назад
С музыкой бы. "Спит спит спит Оля с кем попало....."
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3
Джонни Батончик с маком Час назад
это тогда была бы реклама резинок известной фирмы
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210
Лёха 2 часа назад
Сделал ещё в ноябре. Поди суровый кузнец с этой статуей наразвлекался по полной
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17k
homerchik 2 часа назад
Для полноты картины надо было и медведя в кустах установить
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