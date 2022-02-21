На трассе под Белгородом установили памятник проститутке по имени Олечка

Проституция - одна из самых древних профессий. Работницы этого фронта недооценены, по мнению местного кузнеца. Он установил скульптуру проститутки Олечки у автосервиса, но не всем это понравилось.
Работник автосервиса Сергей рассказал, как появился памятник Олечке.
«Это скульптура соседа кузнеца, товарища. Там вот непосредственно кузница, несколько людей занимаются. Сделал он её ещё, наверное, по ноябрю, но вот выставил буквально неделю-две назад. Это не совсем путана, это путана 90-х, грубо говоря. Задумка с отсылкой в прошлое. Как он её сам назвал – Олечка. Задумка автора – взбудоражить чопорную общественность, потому что у нас тут властный контингент, скажем так, тугой. Как раз им чего-то подобного и не хватало. Пока реакции не было, тут же всё медленно, все пока подумают», - рассказал Сергей изданию "Подъём".
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По словам автора памятника, кузнеца Андрея, он сам воспринимает Олечку как образ попутчицы. Он также отметил, что не хотел бы себя афишировать и боится за свою работу. И правильно. В тот же день памятник демонтировали.
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«Горисполком и была полиция. Я, когда приехал, они уехали. Сказали владельцу гостиницы, где барышня стояла, убрать ее немедленно. Спорить пока не стали, будем разбираться, на каких основаниях они нам запрещают. По факту этого и ожидал, но не думал, что так оперативно дойдет до губернатора информация», — рассказал кузнец.
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Да, есть такая профессия- проституток защищать.
А глядя на работы церетели можно рыдать...
1. Переименовать его в памятник депутату и поставить возле госдумы.
2. Переименовать его в памятник журналисту и поставить возле останкино.
На постаменте приписать "политическая"