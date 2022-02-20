Он выдернул из гранаты чеку и ждал подходивших «духов». Что стало с лётчиком, которого спасли в последние минуты боя?

Осенью 1983 года в звании старшего лейтенанта он прибыл на афганскую базу в Баграме командиром звена. К этому времени за плечами Сергея было военно-авиационное училище и авиабаза в туркменском Мары. Молодой лётчик освоил самолёты L-29, МиГ-21, Су-15 и Су-17. Прошёл хорошую практику по полётам и бомбоштурмовым ударам на малых и предельно малых высотах.

К апрелю 1984 года звено под его командованием поучаствовало в шести крупных операциях. Сам он совершил уже 118 вылетов. 25 апреля он с ведомым вылетел на поиск передвижного пункта ПВО врага в районе аэродрома Баграм. На высоте в пределах полутора километров был подбит ПЗРК, которыми боевиков активно снабжали представители ЦРУ. Сергею пришлось катапультироваться.

Повлияло ли повреждение самолёта на катапульту, или просто так сложилось, но купол парашюта раскрылся лишь чуть раньше, чем пилот ударился о землю. Моджахеды планировали взять советского лётчика живым, поэтому рванули в район падения.

Последний бой

Соколов видел, что над горами стояли низкие тучи, и значит на помощь надеяться не приходилось. Но это совсем не значило, что он не сможет забрать с собой «на тот свет» как можно больше врагов. «Духи» начали постепенное окружение.

В это время лётчики совсем не собирались бросать своего товарища. Получив данные с самолёта-ретранслятора, пара вертолётов направилась на выручку.

Соколов получил ранения в ноги и чувствовал, как из него постепенно утекает жизнь. Он дал последнюю очередь из автомата (закончились патроны), выдернул чеку из гранаты и сжал её руками под животом. Оставалось дождаться неизбежного.

Невзирая на низкую облачность и огонь моджахедов вертолётчики стали искать площадку для посадки. Они подбежали к Сергею очень вовремя. Он потерял сознание. Пилота потащили в том положении, в каком обнаружили – с подвёрнутыми к животу руками.

Только в кабине борттехник Анатолий Марчук начал осматривать Соколова на предмет ранений и обнаружил в крепко сжатых руках гранату с выдернутой чекой. Аккуратно разжав пальцы Сергея, Марчук моментально выбросил гранату в открытую на взлёте дверь.