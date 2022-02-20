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Он выдернул из гранаты чеку и ждал подходивших «духов». Что стало с лётчиком, которого спасли в последние минуты боя?

Он выдернул из гранаты чеку и ждал подходивших «духов». Что стало с лётчиком, которого спасли в последние минуты боя? (3 фото)

Автор:
20 февраля 2022 22:52
Метки: герои   история   факты   
379
3

В Афганистане наша авиация столкнулась с невероятно ожесточённым сопротивлением с земли. Каждый боевой вылет (особенно у штурмовиков) становился настоящей «лотереей», «возвратный билет» в которой выигрывали не все. Пришлось пережить это и молодому лётчику из Тулы – Сергею Соколову.

Осенью 1983 года в звании старшего лейтенанта он прибыл на афганскую базу в Баграме командиром звена. К этому времени за плечами Сергея было военно-авиационное училище и авиабаза в туркменском Мары. Молодой лётчик освоил самолёты L-29, МиГ-21, Су-15 и Су-17. Прошёл хорошую практику по полётам и бомбоштурмовым ударам на малых и предельно малых высотах.


К апрелю 1984 года звено под его командованием поучаствовало в шести крупных операциях. Сам он совершил уже 118 вылетов. 25 апреля он с ведомым вылетел на поиск передвижного пункта ПВО врага в районе аэродрома Баграм. На высоте в пределах полутора километров был подбит ПЗРК, которыми боевиков активно снабжали представители ЦРУ. Сергею пришлось катапультироваться.

Повлияло ли повреждение самолёта на катапульту, или просто так сложилось, но купол парашюта раскрылся лишь чуть раньше, чем пилот ударился о землю. Моджахеды планировали взять советского лётчика живым, поэтому рванули в район падения.


Последний бой

Соколов видел, что над горами стояли низкие тучи, и значит на помощь надеяться не приходилось. Но это совсем не значило, что он не сможет забрать с собой «на тот свет» как можно больше врагов. «Духи» начали постепенное окружение.


В это время лётчики совсем не собирались бросать своего товарища. Получив данные с самолёта-ретранслятора, пара вертолётов направилась на выручку.

Соколов получил ранения в ноги и чувствовал, как из него постепенно утекает жизнь. Он дал последнюю очередь из автомата (закончились патроны), выдернул чеку из гранаты и сжал её руками под животом. Оставалось дождаться неизбежного.


Невзирая на низкую облачность и огонь моджахедов вертолётчики стали искать площадку для посадки. Они подбежали к Сергею очень вовремя. Он потерял сознание. Пилота потащили в том положении, в каком обнаружили – с подвёрнутыми к животу руками.

Только в кабине борттехник Анатолий Марчук начал осматривать Соколова на предмет ранений и обнаружил в крепко сжатых руках гранату с выдернутой чекой. Аккуратно разжав пальцы Сергея, Марчук моментально выбросил гранату в открытую на взлёте дверь.

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Воскрешение из мёртвых

В штаб полка ушло сообщение о его смерти. А между тем, в санитарном самолёте, летевшем в сторону Ташкента, Соколову решились сделать срочную операцию. И через четверо суток он пришёл в себя.

Больше двух лет госпиталей, 12 операций, из которых большая часть – тяжёлых. Обучение передвижению заново. Но левую стопу всё же восстановить не удаётся. Сергея списывают с лётной работы. Но он и тут не падает духом.


Новые подвиги

Невзирая на официально присвоенную группу инвалидности, Соколов поступает на штурманский факультет Военно-воздушной академии им. Гагарина. С 1991 года приступил к парашютным прыжкам. Со следующего года начал осваивать полёты. Сначала вертолёты, затем Ан-2, L-39 и наконец МиГ-29.

18 апреля 1994 года Соколов Сергей Александрович стал первым в мире человеком с инвалидностью, прыгнувшим на парашюте на Северный полюс.

Через несколько лет после этого участвовал в операциях МВД (в качестве командира вертолёта Ми-8) по обезвреживанию бандитских группировок в разных областях России.

Герой России, орденоносец, Сергей Александрович Соколов и сегодня находится в своей «стихии» - он возглавляет федерацию авиационных видов спорта Московской области.

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Метки: герои   история   факты   
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4k
lexa 2 часа назад
Мужик!
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3k
Frank Borman 5 минут назад
Не надо было вообще лезть в Афганистан. Решение принимали старые пердуны-маразматики (Громыко, Андропов, Устинов) а расплачивались жизнями и здоровьем молодые парни.
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407
Сергей Миненко 51 минуту назад
Герой
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20k
kamanch 2 часа назад
Очень жаль всех, кого СССР ради своих политических амбиций отправил умирать в Афганистан.
Очень жаль, что никто из тех, кто принимал решение о вводе наших солдат не понес за это наказание.
Если бы за каждого солдата, погибшего за пределами границ своего государства, расстреривали одного штабного, который его туда отправил, глядишь и сейчас бы было всё по другому.
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