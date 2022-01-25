22 фото из серии «тогда и сейчас», которые доказывают, что в мире мало что изменилось

Сравнивая снимки одного и того же места в разные годы, можно почувствовать себя настоящим путешественником во времени. Вот подборка потрясающих фотографий 11 известных достопримечательностей со всего мира «тогда и сейчас».
Фримонт-стрит, расположенная в центре Лас-Вегаса, является одной из самых известных улиц города. Сегодня здесь находится «Fremont Street Experience», или «Блестящее ущелье», которое представляет собой огромный навес, охватывающий более четырех кварталов казино.
Школа Святого Павла была основана в 1823 году для удовлетворения потребностей растущей британской и англо-индийской общины в Калькутте. Эту школу для мальчиков прозвали «Итоном Востока». Даже сегодня в школе по-прежнему обучается более 750 учеников.
3. Выставочный центр торгово-промышленной палаты Хиросимы
Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму 6 августа 1945 года, взорвалась на высоте примерно 600 метров, в 160 метрах к юго-западу от того, что когда-то было выставочным центром торгово-промышленной палаты Хиросимы. Бомба мгновенно убила всех, кто находился внутри здания, но само строение не было разрушено благодаря каменно-стальной конструкции. Сегодня оно является частью Мемориала мира в Хиросиме, а само здание было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году.
Мачу-Пикчу «открыл» американский археологом Хирам Бингем в июле 1911 года. За сотни лет до этого Мачу-Пикчу был секретом, известным и хранимым крестьянами, живущими в этом регионе. Этот город инков был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1983 году и считается одним из новых семи чудес света.
Кельнский собор, построенный в 1298 году, удивительным образом пережил все бомбардировки союзных войск во время Второй мировой войны. Во время войны двойные шпили собора были ориентиром для союзников, которые сбрасывали бомбы на город. Всего в собор попадали 14 раз, и, хотя оно сильно пострадало, здание осталось целым. Кельнский собор стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году.
Стоунхендж — один из самых известных доисторических памятников в мире. Никто точно не знает, с какой целью он был построен, но изначально это мог быть могильник. Стоунхендж является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1986 года.
7. Гора Рашмор
На горе Рашмор изображены лица Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Строительство памятника велось с 1927 по 1941 год. В 2021 году гору Рашмор посетили 2 074 986 человек.
Львиный дворик — двор посредине Львиного дворца в составе резиденции Альгамбра. Строительство, заказанное султаном Насридом Мухаммедом V, велось между 1362 и 1391 годами. Сейчас он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Манхэттенский мост считается предшественником современных подвесных мостов. Работы начались в 1901 году, а движение по мосту было открыто в декабре 1909 года. Мост соединяет юго-восточный Манхэттен с западным Бруклином.
Станция Бейкер-стрит была открыта в январе 1863 года и является одной из старейших станций метро в мире. Сегодня она все еще работает.
Здание Рейхстага было открыто в Берлине в 1894 году, и до конца Первой мировой войны в нем размещался Имперский сейм Германии. Здание Рейхстага сильно пострадало от пожара в 1933 году, и пострадало еще сильнее во время Второй мировой войны. Только в 1990 году здание подверглось полной реконструкции. Сегодня оно снова является местом встречи правительства Германии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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