22 фото из серии «тогда и сейчас», которые доказывают, что в мире мало что изменилось

Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму 6 августа 1945 года, взорвалась на высоте примерно 600 метров, в 160 метрах к юго-западу от того, что когда-то было выставочным центром торгово-промышленной палаты Хиросимы. Бомба мгновенно убила всех, кто находился внутри здания, но само строение не было разрушено благодаря каменно-стальной конструкции. Сегодня оно является частью Мемориала мира в Хиросиме, а само здание было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году.