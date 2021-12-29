Спасатели провели экскурсию для Вани Фокина, которого они спасли три года назад

Напомним, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске взрыв газа в жилом доме унёс жизни 39 человек. Малыш провёл под завалами 35 часов, температура воздуха составляла -29 градусов. Сейчас малыш приехал на экскурсию к своим ангелам, спасшим его. В истринской пожарной части Ваня встретился с Петром Гриценко, который тогда вытащил малыша из-под завалов. Ребёнок уютно устроился на руках у спасателя, убедившись сначала, что мама рядом. Потом малыша отвезли в Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», где ему разрешили поуправлять спецтехникой. После "Лидера" Ваня с семьёй поехал на экскурсию в центр управления в кризисных ситуациях МЧС. Ну и, конечно же, не обошлось без Деда Мороза и подарков, канун Нового года как-никак. И врачи, и спасатели совершили чудо, сохранив малышу и жизнь и сильно обмороженную ногу. Сейчас Ванечка бегает и растёт счастливым и смышлёным малышом.