FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8269 постов • 1265 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Спасатели провели экскурсию для Вани Фокина, которого они спасли три года назад

Спасатели провели экскурсию для Вани Фокина, которого они спасли три года назад (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2021 23:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ваня Фокин   Петр Гриценко   взрыв в Магнитогорске   магнитогорск   спасатели   экскурсия   
473
2
1
История маленького Вани Фокина в 2019 году заставила переживать за малыша всю страну. Тогда 11-месячного Ванечку спасатели вытащили из-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске. 
Напомним, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске взрыв газа в жилом доме унёс жизни 39 человек. Малыш провёл под завалами 35 часов, температура воздуха составляла -29 градусов. Сейчас малыш приехал на экскурсию к своим ангелам, спасшим его. В истринской пожарной части Ваня встретился с Петром Гриценко, который тогда вытащил малыша из-под завалов. Ребёнок уютно устроился на руках у спасателя, убедившись сначала, что мама рядом. Потом малыша отвезли в Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», где ему разрешили поуправлять спецтехникой. После "Лидера" Ваня с семьёй поехал на экскурсию в центр управления в кризисных ситуациях МЧС. Ну и, конечно же, не обошлось без Деда Мороза и подарков, канун Нового года как-никак. И врачи, и спасатели совершили чудо, сохранив малышу и жизнь и сильно обмороженную ногу. Сейчас Ванечка бегает и растёт счастливым и смышлёным малышом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ваня Фокин   Петр Гриценко   взрыв в Магнитогорске   магнитогорск   спасатели   экскурсия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
RomaXz 2 часа назад
Ему же три года. Он там не поймет и не запомнит.
ничего из этой экскурсии. Могли бы подождать, когда он подрастёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Рудковская на марафоне за полмиллиона учит есть из тарелки за 14 тысяч (6 фото) Рудковская на марафоне за полмиллиона учит есть из тарелки за 14 тысяч (6 фото) «Дай бог вам разбиться»: жительница Магнитогорска набросилась на ученицу автошколы «Дай бог вам разбиться»: жительница Магнитогорска набросилась на ученицу автошколы Олимпийская деревня в Токио глазами спортсмена из США Олимпийская деревня в Токио глазами спортсмена из США Дед Мороз стучит в окно: 50 спасателей в костюмах Дедов Морозов поздравили маленьких пациентов Дед Мороз стучит в окно: 50 спасателей в костюмах Дедов Морозов поздравили маленьких пациентов Парня, закопанного в песок на пляже, доставали спасатели Парня, закопанного в песок на пляже, доставали спасатели Туристка на Кипре влезла в гробницу и застряла Туристка на Кипре влезла в гробницу и застряла
Nika
пишу, летаю, читаю.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19720



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
С недобрым Новым Годом: правоохранители задержали сотни цыган
0
158
С недобрым Новым Годом: правоохранители задержали сотни цыган
Назад в 90-е: серия атмосферных фото того неоднозначного времени
2
260
Назад в 90-е: серия атмосферных фото того неоднозначного времени
Набирающие популярность в сообществах
ВКонтакте и Memepedia объявили главные мемы года
0
13
ВКонтакте и Memepedia объявили главные мемы года
NASA озаботилось проблемой взаимопонимания с инопланетянами и наняло «переводчиками» теологов
0
23
NASA озаботилось проблемой взаимопонимания с инопланетянами и наняло «переводчиками»...
Медведева или Гаврилина? Тайны личной жизни Дани Милохина (8 фото + 8 видео)
Медведева или Гаврилина? Тайны личной жизни Дани Милохина (8 фото + 8 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
У всех так?
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#прикол#Ynews#в мире#новый год#картинки#смешные#автомир#фильм
#Юмор#животные#кино#подборка#интересное#аварии#позитив#страны#настроение#полиция
#интересно#ватермарк#факты#история#автомобили#дтп#приколы#авто аварии#сша#город

На что жалуетесь?

Вернуться