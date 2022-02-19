Сегодня в четыре утра на территории Тарасовского района, расположенного в километре от границы с Украиной, произошёл взвыв. Как выяснилось позднее, это был снаряд, который, судя по всему, прилетел с территории Украины.





Как сообщили в экстренных службах, снаряд разорвался в 300 метрах от жилого дома в станице Митякинской. К счастью, никто не пострадал.