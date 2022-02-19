Власти пока не делают резких заявлений, но мина почти наверняка прилетела со стороны Украины.
Сегодня в четыре утра на территории Тарасовского района, расположенного в километре от границы с Украиной, произошёл взвыв. Как выяснилось позднее, это был снаряд, который, судя по всему, прилетел с территории Украины.
Как сообщили в экстренных службах, снаряд разорвался в 300 метрах от жилого дома в станице Митякинской. К счастью, никто не пострадал.
Как заявили в ДНР, украинская армия ночью обстреляла ряд донецких территорий. По ДНР было выпущено не менее 50 мин.
Власти Ростовской области пока не прокомментировали инцидент. На месте взрыва работают следователи.
UPD: глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчинённым из Ростовской области возбудить уголовное дело по факту попадания украинского снаряда на территорию Российской Федерации.
Источник:
- В центре Волгограда неизвестный вечерами расстреливает проезжающие мимо машины
- "Niggers tongue my ***": украинец отправил послание американцам и европейцам с помощью азбуки Морзе
- "Я взял выходной, поставил будильник": британцы высмеяли несостоявшееся нападение России на Украину
- В Госдуме заявили, что россияне готовы отказаться от 13 зарплаты и прочих благ ради Донбасса
- В ДНР и ЛНР объявлена эвакуация - люди массово покидают свои дома
Понравилось20
И да за сутки до начала войны ваши финны проникли на территорию СССР для диверсий. Были убитые и пленные с вашей стороны. Что кстати ваши финны и не отрицают.