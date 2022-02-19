Обращение к фишкянам! Остановим нашествие ботов!Уважаемые обитатели фишек! В последнее время активность ботов на сайте крайне возросла! Понимаю, что ботов это не остановит, но призываю всех проявить гражданскую сознательность и поучаствовать в...