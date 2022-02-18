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Постарайтесь вспомнить известного актёра советского кинематографа

Постарайтесь вспомнить известного актёра советского кинематографа

Автор:
18 февраля 2022 13:48
Сообщество : Кино
Метки: СССР   Советские актёры   Тесты   тест   тесты по актёрам СССР   тесты по известным личностям   
1854
1
Тест создан по мужчинам-актёрам. Чуть позже будет подобный тест, посвящённый прекрасным женщинам-актрисам. Если вам +40, то с лёгкостью пройдёте сей тест.

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Метки: СССР   Советские актёры   Тесты   тест   тесты по актёрам СССР   тесты по известным личностям   
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18  комментариев
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776k
NAZARETH Час назад
7 из 8. Не вспомнил отчество Филипова...
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−1
qgene 19 минут назад
Очень интересный тест. Почти всех актеров угадал.
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21k
hebpat 24 минуты назад
тест лёгкий 8/8
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−2
Диана Полчаса назад
Очень интересная информация!)
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3k
Alexander Parshuto Полчаса назад
8 из 8, отчество Сергея Филиппова угадал )) Остальное крайне просто )
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−3
Алина 36 минут назад
Очень интересный и увлекательный тест) Можно узнать что-то новое!
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18
KONNIK 36 минут назад
7 из 8.Дракон подвел.
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−2
Владислав 45 минут назад
Было приятно вспомнить актёров советских фильмов. Надо будет их пересмотреть.
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35k
Нанук Паналык Час назад
7 из 8.
Я вообще думал что дракона играл Джеки или Брюс!
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−5
Влад Час назад
почти всех вспомнил, лысый подвёл конечно, не знаю кто это(
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24k
Ваня Час назад
8... всех знаю...
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−1
хан антон Час назад
7 из 8 не смог отгадать лысого
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