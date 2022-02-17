Ева Браун: она могла уцелеть, но почему любовница Гитлера разделила с ним судьбу?

В феврале 1945-го Браун переезжает в Берлин. По одной версии, туда её зовёт сам Гитлер. По другой, более распространенной, он, напротив, убеждает ее остаться в поместье, но она ослушалась и прибыла в рейхсканцелярию. В любом случае, Адольф оценил жертвенность женщины. Ведь советские воины были уже недалеко от стен Берлина.



В апреле 45-го группенфюрер СС Фегелейн бежит от своего покровителя. Ночью, в штатском костюме. В Берлине уже части Красной Армии. Из своего тайного убежища он звонит… нет, не жене, а Еве. Зовёт к себе, чтобы вместе уехать из поверженной страны. Она отказывается. Фегелейна вычисляют эсэсовцы. Арестовывают и расстреливают.



Под занавес дня 28 апреля 45-го состоялось бракосочетание Евы и Адольфа. Невеста была в черном платье, как пожелал жених. В предсмертной записке Гитлер пишет: «Я решил взять в жёны девушку, которая долгие годы хранила мне верность и пришла в осаждённый город, чтобы разделить мою участь. Я лично и моя супруга предпочли смерть позору бегства или капитуляции». Ева оставляет короткую запись для родных, где высказывает слова признательности супругу, перед которым всегда преклонялась.



Женой она пробудет 36 часов. А потом они вместе уйдут из жизни. В 3 часа дня 30 апреля, попрощавшись с последними соратниками. Вошли в кабинет фюрера. Ева приняла яд. Он застрелился. Хотя детали называют разные. Или сначала принял яд, потом пустил в себя пулю. Или застрелился, держа во рту ампулу с ядом. Раздавить ее потом взялся камердинер. Тела их были сожжены, как и завещал окружению фюрер.