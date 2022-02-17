Ангелы совсем не милые: немецкий 3D-дизайнер визуализировал серафимов и херувимов

Перед Днем святого Валентина художник из Германии с ником jopfe.tez сделал видео с 3D-моделями трех ангельских чинов — херувима, престола и серафима, созданных по описаниям пророка Иезекииля и апостола Иоанна.
И выяснилось, что ангелы - это вовсе не пухлые дети с пушистыми крылышками, которых мы себе представляем насмотревшись открыток. И даже не божественно-красивые мужчины и женщины с фантастическими крыльями, и уж совсем не недотепы из семейных американских фильмов. И они совсем не милые и не смешные.
В «Откровении Иоанна Богослова» описан внешний вид серафимов, которые имели «по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят».
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В Книге пророка Иезекииля описываются херувимы, и они выглядят не менее странно: у существ есть крылья и четыре лица — человека, тельца, льва, орла, которые смотрят на четыре стороны.
Но самые удивительные существа — это офанимы - ангелы, охраняющие престол Бога. В Книге Иезекииля они являются вместе с херувимами и предстают в виде четырех покрытых глазами колес, к тому же каждое из которых состоит из двух колес вложенных.
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Попытку воссоздать именно эти образы и предпринял немецкий художник. Чтобы понять размеры фантастических сущностей, автор, для наглядности, изобразил в визуализациях фигурку человека.
И, согласно этой визуализации, получается, что обитатели "небесной концелярии" больше похожи на НЛО.
Нечто огромное, совсем не похожее на людей и точно неземное.
Самые шокирующие гипотезы...
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Вот Библию несколько раз переводили, редактировали. При этом еще и сам оригинал записывали со слов "очевидцев".
Понятно что автор решил пошутить и попиариться. Но все же лучше для своих шуток он выбрал бы иную публикацию. Такие шутки не очень приятно читать любому мало-мальски умному и образованному человеку.
Так что шутку художника в принципе одобряю, но объект шуток все же выбран не совсем уместно.
Ну вообще то, так кто Библию читали внимательно могли бы увидеть что крылатые мужики это всего лишь один вид ангелов.
Это даже не анаша или банальный спайс.
Это тяжёлые нейролептики.
А "пророки" в тех краях , ничего крепче опиоидов не употребляли. Потому что ничего другого там отродясь не росло.
А вот современные умельцы добавляют в безобидный гашиш чёрт-те что. И люди начинают видеть "тонкие миры" , в лучшем случае.
Долго был в айти сфере, с начала 90-х, но в последние много лет "выпал" как то.
кто такую поипень накатал?
1 И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса.
2 И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб.
3 И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом.
4 И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога.
5 И взял Ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю: и произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение.
6 И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить.
7 Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.
8 Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью,
9 и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла.
10 Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод.
11 Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.
12 Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была так, как и ночи.
13 И видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех Ангелов, которые будут трубить!
Товарищ интересуется очень.
Рассказывают, что один человек из Гишена,попав после смерти на тот свет, подошел к воротам рая и попросил святого Петра впустить его, потому что ему нужно поговорить с господом богом.
Господа бога сейчас нет дома, отвечал небесный привратник Подожди немного.
Проситель, ослабевший от болезни, которая свела его в могилу, присел на корточки у дверей. Вдруг он заметил на ковре у своих ног золотой ключ, выпавший, должно быть, из связки, которую носил на поясе святой Петр.
Он поднял ключ и, осмотревшись вокруг, заметил узенькую дверь с замочной скважиной, к которой золотой ключ пришелся как раз. Гищенец отпер эту дверь и очутился в тронном зале. Там господь бог творит суд, а вокруг него на серебряных табуретах сидят ангелы.
Зал был пуст, и гишенпу вздумалось посидеть минутку на троне отца небесного.
Не успел он сесть на трон, вознесенный над нашей планетой, как увидел все, что на ней происходит.
В одном месте на реке прачки стирали белье. Они развесили его на кустах, росших по косогору, и ушли обедать. Ловкий вор, который только этого и ждал, выскочил из-за кустов, снял белье, связал его прутьями дрока и пустился наутек.
Временный заместитель господа бога, возмущенный такой подлостью, схватил один из серебряных табуретов и запустил им сверху в убегавшего вора.
Потом, услыхав за дверью шаги, наш гишенец поскорее сошел с трона, выбрался из зала и опять сел на ковер, предоставляя господу богу и ангелам занять свои места.
Всевышний тотчас заметил, что не хватает одного табурета. Он спросил у святого Петра, что тот с ним сделал.
Решительно ничего, отвечал небесный привратник Не знаю, куда он девался. Уж не стащил ли его тот человек, что ждет у дверей и хочет говорить с вами?
Зови его сюда, приказал господь бог.
Это ты взял табурет, который стоял по левую руку от меня? спросил он у гишенца.
Да, господи. Я его взял, это верно, но его у меня нет.
Куда же ты его девал?
А я швырнул им в голову вору, который утащил белье у прачек.
Господь бог захохотал во все горло.
Черт возьми, как ты скор на расправу! Если бы я вздумал убивать на месте всех воров, сколько их есть на земле, миру скоро наступил бы конец.
но Шмот у Von Dutch клевый.