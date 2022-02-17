Ангелы совсем не милые: немецкий 3D-дизайнер визуализировал серафимов и херувимов

И выяснилось, что ангелы - это вовсе не пухлые дети с пушистыми крылышками, которых мы себе представляем насмотревшись открыток. И даже не божественно-красивые мужчины и женщины с фантастическими крыльями, и уж совсем не недотепы из семейных американских фильмов. И они совсем не милые и не смешные.

В «Откровении Иоанна Богослова» описан внешний вид серафимов, которые имели «по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят».