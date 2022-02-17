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Ангелы совсем не милые: немецкий 3D-дизайнер визуализировал серафимов и херувимов

Ангелы совсем не милые: немецкий 3D-дизайнер визуализировал серафимов и херувимов (1 фото + 3 видео)

Автор:
17 февраля 2022 20:54
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: 3D-визуализация   Германия   визуализация   дизайнер   престолы   серафимы   херувимы   
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Перед Днем святого Валентина художник из Германии с ником jopfe.tez сделал видео с 3D-моделями трех ангельских чинов — херувима, престола и серафима, созданных по описаниям пророка Иезекииля и апостола Иоанна.

И выяснилось, что ангелы - это вовсе не пухлые дети с пушистыми крылышками, которых мы себе представляем насмотревшись открыток. И даже не божественно-красивые мужчины и женщины с фантастическими крыльями, и уж совсем не недотепы из семейных американских фильмов. И они совсем не милые и не смешные.

В «Откровении Иоанна Богослова» описан внешний вид серафимов, которые имели «по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят».

В Книге пророка Иезекииля описываются херувимы, и они выглядят не менее странно: у существ есть крылья и четыре лица — человека, тельца, льва, орла, которые смотрят на четыре стороны.


Но самые удивительные существа — это офанимы - ангелы, охраняющие престол Бога. В Книге Иезекииля они являются вместе с херувимами и предстают в виде четырех покрытых глазами колес, к тому же каждое из которых состоит из двух колес вложенных.


Попытку воссоздать именно эти образы и предпринял немецкий художник. Чтобы понять размеры фантастических сущностей, автор, для наглядности, изобразил в визуализациях фигурку человека.

И, согласно этой визуализации, получается, что обитатели "небесной концелярии" больше похожи на НЛО.

Нечто огромное, совсем не похожее на людей и точно неземное.

Самые шокирующие гипотезы...

Источник:

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Метки: 3D-визуализация   Германия   визуализация   дизайнер   престолы   серафимы   херувимы   
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10k
kaboza Час назад
Этож какие спецэффекты употреблять надо....
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1k
Alex Belarus 9 минут назад
И какой только фигнёй не занимается народ!!
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644
perekrestok 19 минут назад
Есть достаточно известная шутка. Русские пословицы один человек переводит на английский (или другой иностранный) язык. А второго, который не видел первый перевод, просят сделать обратный перевод. Обычно получается смешно и непонятно.
Вот Библию несколько раз переводили, редактировали. При этом еще и сам оригинал записывали со слов "очевидцев".
Понятно что автор решил пошутить и попиариться. Но все же лучше для своих шуток он выбрал бы иную публикацию. Такие шутки не очень приятно читать любому мало-мальски умному и образованному человеку.
Так что шутку художника в принципе одобряю, но объект шуток все же выбран не совсем уместно.
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0
Карина 40 минут назад
Тут большой вопрос .
Ну вообще то, так кто Библию читали внимательно могли бы увидеть что крылатые мужики это всего лишь один вид ангелов.
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−1
Мария Чертишева 42 минуты назад
Ну вообще то, так кто Библию читали внимательно могли бы увидеть что крылатые мужики это всего лишь один вид ангелов. А некоторые из них и вовсе без крыльев были. И все ещё больше осложняется, если учесть это ангел переводиться как посланник, а это может быть и человек и кто угодно
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−1
Павел Лихобабенко 43 минуты назад
Какие ужасы… но мне это кажется больше похожим на правду
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1k
vijilante 44 минуты назад
Всё. Допрыгался немецкий 3D-дизайнер,спалился : теперь им ТОЧНО заинтересуются в немецком госнаркоконтроле.
Это даже не анаша или банальный спайс.
Это тяжёлые нейролептики.
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20k
Luc72 48 минут назад
А в чем, собссно, создают такие модели?
Долго был в айти сфере, с начала 90-х, но в последние много лет "выпал" как то.
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6k
Крошка Кайдзю 49 минут назад
Для начала надо понимать, что серафимы, херувимы и ангелы три разных вида обитателей небес.
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20k
Luc72 59 минут назад
В какой то пошаговой игре в 90-е были шестижопые, которые нападали на галлактику
(ходы собирались на дискатах, почтой, фидо..., на каком то компе считался ход и обратно раздавали результаты так же).
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10k
kaboza Час назад
Откровении Иоанна Богослова? зачитал, это че за дурь курили? соли-спайсы походу отьдыхают
кто такую поипень накатал?
1 И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса.
2 И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб.
3 И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом.
4 И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога.
5 И взял Ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю: и произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение.
6 И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить.
7 Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.
8 Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью,
9 и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла.
10 Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод.
11 Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.
12 Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была так, как и ночи.
13 И видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех Ангелов, которые будут трубить!
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311
Ник Лу Час назад
Ну вообще то, так кто Библию читали внимательно могли бы увидеть что крылатые мужики это всего лишь один вид ангелов. А некоторые из них и вовсе без крыльев были. И все ещё больше осложняется, если учесть это ангел переводиться как посланник, а это может быть и человек и кто угодно
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10k
kaboza Час назад
В германии вроде книги жгли окромя гитлеровскойхyеты..
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
13k
−2
Олег Волков Час назад
Очень красивые! Замечательное достижение!
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−25
deer Час назад
Райский табурет: Сказка

Рассказывают, что один человек из Гишена,попав после смерти на тот свет, подошел к воротам рая и попросил святого Петра впустить его, потому что ему нужно поговорить с господом богом.

Господа бога сейчас нет дома, отвечал небесный привратник Подожди немного.

Проситель, ослабевший от болезни, которая свела его в могилу, присел на корточки у дверей. Вдруг он заметил на ковре у своих ног золотой ключ, выпавший, должно быть, из связки, которую носил на поясе святой Петр.

Он поднял ключ и, осмотревшись вокруг, заметил узенькую дверь с замочной скважиной, к которой золотой ключ пришелся как раз. Гищенец отпер эту дверь и очутился в тронном зале. Там господь бог творит суд, а вокруг него на серебряных табуретах сидят ангелы.

Зал был пуст, и гишенпу вздумалось посидеть минутку на троне отца небесного.

Не успел он сесть на трон, вознесенный над нашей планетой, как увидел все, что на ней происходит.

В одном месте на реке прачки стирали белье. Они развесили его на кустах, росших по косогору, и ушли обедать. Ловкий вор, который только этого и ждал, выскочил из-за кустов, снял белье, связал его прутьями дрока и пустился наутек.

Временный заместитель господа бога, возмущенный такой подлостью, схватил один из серебряных табуретов и запустил им сверху в убегавшего вора.

Потом, услыхав за дверью шаги, наш гишенец поскорее сошел с трона, выбрался из зала и опять сел на ковер, предоставляя господу богу и ангелам занять свои места.

Всевышний тотчас заметил, что не хватает одного табурета. Он спросил у святого Петра, что тот с ним сделал.

Решительно ничего, отвечал небесный привратник Не знаю, куда он девался. Уж не стащил ли его тот человек, что ждет у дверей и хочет говорить с вами?

Зови его сюда, приказал господь бог.

Это ты взял табурет, который стоял по левую руку от меня? спросил он у гишенца.

Да, господи. Я его взял, это верно, но его у меня нет.

Куда же ты его девал?

А я швырнул им в голову вору, который утащил белье у прачек.

Господь бог захохотал во все горло.

Черт возьми, как ты скор на расправу! Если бы я вздумал убивать на месте всех воров, сколько их есть на земле, миру скоро наступил бы конец.
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0
Арсений Кролев Час назад
Жесть! Как до такого можно вообще додуматься?!))
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311
Ник Лу Арсений Кролев Час назад
Ну как бы если вопрос о авторе: то он читал Библию... Если вопрос о том, кто это написал в Библии, то этот человек как минимум видел видение, а максимум был на небесах) в другом измерении. Если ещё учитывать четырех мерные объекты, и образность написанного то вообще голова может пойти кругом.
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138
Liberman Час назад
Тупо идею спер у Von Dutch
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138
Liberman Bonefacius 15 минут назад
Да так то я про то что идея не нова.
но Шмот у Von Dutch клевый.
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1k
Тамара Коршунова 2 часа назад
такое на ночь лучше не смотреть.
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