Под суровым взором Роскомнадзора: ростовский журнал попал под суд за цитату из Тургенева

Редактор журнала «гнёт свою линию»: «Prosodia ни в коем случае не хотела бы сеять брань, но и охранять людей в возрасте 18+ от суждений классиков довольно странно».



Но дальше Козлов покаянно обещает «впредь быть аккуратнее в этом вопросе». И снова сетует, мол, штраф, да еще и «непосильный», грозит не только ему лично, но и управляющей проектом некоммерческой организации.



А у читателей наверняка зреет вопрос-опасение: так, поди, современные «цензоры» и до Пушкина доберутся?