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Под суровым взором Роскомнадзора: ростовский журнал попал под суд за цитату из Тургенева

Под суровым взором Роскомнадзора: ростовский журнал попал под суд за цитату из Тургенева (3 фото)

Автор:
16 февраля 2022 19:31
Сообщество : Жить в России
Метки: герцен   маты   роскомнадзор   суд   тургенев   цитата   
1235
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Мат или не мат? С термином из письма одного классика другому будет разбираться судебная инстанция.
Роскомнадзор на посту! Донское управление бдительной организации подало в суд на ростовский журнал о поэзии Prosodia. Чем провинилось издание? Непечатной, по мнению чиновников, цитатой из письма писателя Ивана Тургенева публицисту Александру Герцену.

Блюстителей чистоты великого и могучего возмутило слово «в******к». Оно является синонимом слова «ублюдок» в его прямом значении, «внебрачный сын».
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Главный редактор издания Владимир Козлов в Сети обратился и к читателям, и к «блюстителям нравов» со своими размышлениями. Его логика такова: «Слово "ублюдок" никогда не признавалось матерным, несмотря на то, что содержит корень, запрещенный Роскомнадзором».

От себя уточним: да, во втором случае в корне произошло чередование гласных, что несколько «замаскировало» исходный смысл. Видимо, поэтому данный вариант неполиткорректного определения и не пугает специалистов учреждения. Наш язык богат на нелицеприятные термины, все же не запретишь…
Редактор журнала «гнёт свою линию»: «Prosodia ни в коем случае не хотела бы сеять брань, но и охранять людей в возрасте 18+ от суждений классиков довольно странно».

Но дальше Козлов покаянно обещает «впредь быть аккуратнее в этом вопросе». И снова сетует, мол, штраф, да еще и «непосильный», грозит не только ему лично, но и управляющей проектом некоммерческой организации.

А у читателей наверняка зреет вопрос-опасение: так, поди, современные «цензоры» и до Пушкина доберутся?

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Метки: герцен   маты   роскомнадзор   суд   тургенев   цитата   
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18k
babuby Час назад
Ну правильно! Журнал под суд, редактора туда-же, автора признать экстремистом, книги извлечь из всех магазинов/библиотек/запасников и сжечь на Красной площади! А работникам Роскомнадзора выписать премию в размере двух месячных окладов!
Вот это будет шаг к светлому будущему!
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89
Змей Горыныч 15 минут назад
Ну с Пушкиным с его "Сказкой о попе и его работнике балде" вообще под статью подвести можно запросто
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2k
Алксандр Шевченко 19 минут назад
Вспомнилось.

Ссылка youtu.be
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38k
Лесли 🥰 21 минуту назад
А че не прикопались к Есенину, Маяковскому?))) Надо было лично им писать и штрафовать))
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132
Akabushkin Petr 24 минуты назад
Я думаю что нам с Роскомнадзором нужно немного времени пожить отдельно, годик - другой. Пожить, так сказать немного для себя, отдохнуть друг от друга...
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4k
Севастьян Полчаса назад
Уволить весь Роскомнадзор за халтурную работу.Одни не знали значения слова,другие не подсказали.Что там делают некомпетентные работники?
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20k
Luc72 38 минут назад
"Огласите весь список, пожалуйста"
Юридически, и прежде всего логически, должен быть ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОСТУПНЫЙ список слов.
Как можно подвергать судебному преследованию употребление того, что не ОПРЕДЕЛЕНО законом?
Тут прям какой то ... не могу вспомнить, ситуация, описываемая каким то латинским или древнегреческим термином
, типа когда Ахиллес не может догнать черепаху...
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318
Cаня 40 минут назад
Bыродки Роскомнадзоровские.
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6k
RRK 47 минут назад
Процитировать классика это преступление, а кричать на всю страну про отрезание голов, это норма...
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13k
* 52 минуты назад
Как чиновники ругаются, судьи пьяные, министры, это нормально... А вот процитировать классику, тут нужен строгий надзор!...
Каждый раз, когда я думаю, что дно пробито, кто-то снова стучит снизу..
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250
jan 58 минут назад
не понял, что за слово?
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286
Z Z * 53 минуты назад
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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