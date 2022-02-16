Под суровым взором Роскомнадзора: ростовский журнал попал под суд за цитату из Тургенева

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Мат или не мат? С термином из письма одного классика другому будет разбираться судебная инстанция.
Роскомнадзор на посту! Донское управление бдительной организации подало в суд на ростовский журнал о поэзии Prosodia. Чем провинилось издание? Непечатной, по мнению чиновников, цитатой из письма писателя Ивана Тургенева публицисту Александру Герцену.
Блюстителей чистоты великого и могучего возмутило слово «в******к». Оно является синонимом слова «ублюдок» в его прямом значении, «внебрачный сын».
Блюстителей чистоты великого и могучего возмутило слово «в******к». Оно является синонимом слова «ублюдок» в его прямом значении, «внебрачный сын».
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Главный редактор издания Владимир Козлов в Сети обратился и к читателям, и к «блюстителям нравов» со своими размышлениями. Его логика такова: «Слово "ублюдок" никогда не признавалось матерным, несмотря на то, что содержит корень, запрещенный Роскомнадзором».
От себя уточним: да, во втором случае в корне произошло чередование гласных, что несколько «замаскировало» исходный смысл. Видимо, поэтому данный вариант неполиткорректного определения и не пугает специалистов учреждения. Наш язык богат на нелицеприятные термины, все же не запретишь…
От себя уточним: да, во втором случае в корне произошло чередование гласных, что несколько «замаскировало» исходный смысл. Видимо, поэтому данный вариант неполиткорректного определения и не пугает специалистов учреждения. Наш язык богат на нелицеприятные термины, все же не запретишь…
Редактор журнала «гнёт свою линию»: «Prosodia ни в коем случае не хотела бы сеять брань, но и охранять людей в возрасте 18+ от суждений классиков довольно странно».
Но дальше Козлов покаянно обещает «впредь быть аккуратнее в этом вопросе». И снова сетует, мол, штраф, да еще и «непосильный», грозит не только ему лично, но и управляющей проектом некоммерческой организации.
А у читателей наверняка зреет вопрос-опасение: так, поди, современные «цензоры» и до Пушкина доберутся?
Но дальше Козлов покаянно обещает «впредь быть аккуратнее в этом вопросе». И снова сетует, мол, штраф, да еще и «непосильный», грозит не только ему лично, но и управляющей проектом некоммерческой организации.
А у читателей наверняка зреет вопрос-опасение: так, поди, современные «цензоры» и до Пушкина доберутся?
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Вот это будет шаг к светлому будущему!
Юридически, и прежде всего логически, должен быть ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОСТУПНЫЙ список слов.
Как можно подвергать судебному преследованию употребление того, что не ОПРЕДЕЛЕНО законом?
Тут прям какой то ... не могу вспомнить, ситуация, описываемая каким то латинским или древнегреческим термином, типа когда Ахиллес не может догнать черепаху...
Каждый раз, когда я думаю, что дно пробито, кто-то снова стучит снизу..
сноска 6