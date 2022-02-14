Мистер Икс, Карапузик и Койот: в Екатеринбурге вынесли приговор хакерам группировки Lurk

Кировский районный суд Екатеринбурга признал виновными участников хакерской группировки Lurk, найдя представленные прокурорами обвинения достаточными. Лидер банды получил 14 лет строгача, остальные — до 13 лет лишения свободы.
"Эту кибергруппировку, одну из самых масштабных в мире, создал Константин Козловский из Екатеринбурга", - пишет телеграм-канал SHOT.
Маленький Костя еще в детстве демонстрировал незаурядные способности в сфере информационных технологий и было понятно, что в перспективе из него получится талантливый программист (* на видео ниже — его интервью после победы на конкурсе по разработке веб-страниц в 2000 г.).
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Так и случилось, вот только юное дарование, когда подросло, встало на сторону "темных сил" и перевоплотилось в "гения преступного мира". Козловский целеноправленно знакомился с другими айтишниками и вербовал их в свою хакерскую группу.
В частности, как сообщает SHOT, кибермафия пять лет разрабатывала совершенный вирус, чей код не сохраняется на жёстком диске заражённого компа. У них получилось - троянец Lurk легко внедрялся в локальные компьютерные сети крупных банков, туристических фирм, строительных и продовольственных компаний. Кроме того, они получили доступ к компьютерной базе данных аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге.
Деятельность Lurk была пресечена правоохранителями в 2017 году. Следствие установило, что с декабря 2015 года по апрель 2016 года, ее участники похитили более 1,2 миллиарда рублей.
Как сообщает корреспондент Накануне.RU, в ходе заседания суд назвал Козловского организатором группы. В ней было несколько подразделений: разработчики, тестировщики, взломщики, обнальщики. При этом у каждого подразделения также был свой руководитель. Озвучены были и некоторые псевдонимы, под которыми действовали члены группировки: Мистер Икс, Карапузик, Койот.
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Все участники группы признаны вменяемыми, однако у Константина Козловского и Сергея Константинова было обнаружено смешанное расстройство личности, которое не нуждается в медицинском вмешательстве. А в ходе обыска дома Геннадия Кобыльского были найдены пакеты с веществами растительного происхождения, экспертиза показала, что это каннабис.
В ходе предварительного следствия и судебного процесса лидер группировки Lurk Константин Козловский заявлял, что по указанию ФСБ участвовал во взломе серверов Демократической партии США и переписки Хиллари Клинтон. Однако источник РИА Новости в правоохранительных органах Свердловской области заявил, что более 170 компьютерных экспертиз это не подтвердили.
Всего, на скамье подсудимых оказались 21 человек, еще один фигурант дела в розыске. Все участники Lurk были признаны виновными, впервые привлечены к уголовной ответственности и характеризовались положительно. Часть из них активно сотрудничала со следствием. По решению суда счета и имущество обвиняемых арестованы. Деньги, которые находятся на них, будут взысканы в счет возмещения ущерба. Это же касается и имущества - в основном автомобилей.
Козловскому по совокупности преступлений, назначили наказание в виде 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год. Ему зачли срок содержания под стражей. Остальным участникам суд назначил от 5,5 до 13 лет общего режима.
Игорь Попов получил 13 лет строгого режима с ограничением свободы на один год; Геннадий Кобыльский - 12,5 лет строгого с ограничением свободы на один год; Валентине Рякиной предоставили отсрочку наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
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Недиванные эксперты есть?
Растолкуйте, что в реальности будет?
Ограничение свободы, как я понимаю - сиди дома, приходи в мусарню отмечайся, менять места жительства/работы/учебы и т.д. нельзя без согласия "начальника".
Но как это вяжется с 14 годами строгача в колонии?
А недиванные есть эксперты?