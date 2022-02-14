FISHKINET
Сообщество Криминал 1249 постов • 299 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Мистер Икс, Карапузик и Койот: в Екатеринбурге вынесли приговор хакерам группировки Lurk

Мистер Икс, Карапузик и Койот: в Екатеринбурге вынесли приговор хакерам группировки Lurk (2 фото + 2 видео)

Автор:
14 февраля 2022 13:22
Сообщество : Криминал
Метки: Лурк   вредоносное по   екатеринбург   суд   троян   хакеры   хищения   
1022
2
2

Кировский районный суд Екатеринбурга признал виновными участников хакерской группировки Lurk, найдя представленные прокурорами обвинения достаточными. Лидер банды получил 14 лет строгача, остальные — до 13 лет лишения свободы.

"Эту кибергруппировку, одну из самых масштабных в мире, создал Константин Козловский из Екатеринбурга", - пишет телеграм-канал SHOT.

Маленький Костя еще в детстве демонстрировал незаурядные способности в сфере информационных технологий и было понятно, что в перспективе из него получится талантливый программист (* на видео ниже — его интервью после победы на конкурсе по разработке веб-страниц в 2000 г.).

Так и случилось, вот только юное дарование, когда подросло, встало на сторону "темных сил" и перевоплотилось в "гения преступного мира". Козловский целеноправленно знакомился с другими айтишниками и вербовал их в свою хакерскую группу.

В частности, как сообщает SHOT, кибермафия пять лет разрабатывала совершенный вирус, чей код не сохраняется на жёстком диске заражённого компа. У них получилось - троянец Lurk легко внедрялся в локальные компьютерные сети крупных банков, туристических фирм, строительных и продовольственных компаний. Кроме того, они получили доступ к компьютерной базе данных аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге.

Деятельность Lurk была пресечена правоохранителями в 2017 году. Следствие установило, что с декабря 2015 года по апрель 2016 года, ее участники похитили более 1,2 миллиарда рублей.

Как сообщает корреспондент Накануне.RU, в ходе заседания суд назвал Козловского организатором группы. В ней было несколько подразделений: разработчики, тестировщики, взломщики, обнальщики. При этом у каждого подразделения также был свой руководитель. Озвучены были и некоторые псевдонимы, под которыми действовали члены группировки: Мистер Икс, Карапузик, Койот.

Все участники группы признаны вменяемыми, однако у Константина Козловского и Сергея Константинова было обнаружено смешанное расстройство личности, которое не нуждается в медицинском вмешательстве. А в ходе обыска дома Геннадия Кобыльского были найдены пакеты с веществами растительного происхождения, экспертиза показала, что это каннабис.

В ходе предварительного следствия и судебного процесса лидер группировки Lurk Константин Козловский заявлял, что по указанию ФСБ участвовал во взломе серверов Демократической партии США и переписки Хиллари Клинтон. Однако источник РИА Новости в правоохранительных органах Свердловской области заявил, что более 170 компьютерных экспертиз это не подтвердили.

Всего, на скамье подсудимых оказались 21 человек, еще один фигурант дела в розыске. Все участники Lurk были признаны виновными, впервые привлечены к уголовной ответственности и характеризовались положительно. Часть из них активно сотрудничала со следствием. По решению суда счета и имущество обвиняемых арестованы. Деньги, которые находятся на них, будут взысканы в счет возмещения ущерба. Это же касается и имущества - в основном автомобилей.

Козловскому по совокупности преступлений, назначили наказание в виде 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год. Ему зачли срок содержания под стражей. Остальным участникам суд назначил от 5,5 до 13 лет общего режима.

Игорь Попов получил 13 лет строгого режима с ограничением свободы на один год; Геннадий Кобыльский - 12,5 лет строгого с ограничением свободы на один год; Валентине Рякиной предоставили отсрочку наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Лурк   вредоносное по   екатеринбург   суд   троян   хакеры   хищения   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
82
Евгений Бородушкин 2 часа назад
14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год. это как понять?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
17k
Марина 41 минуту назад
Надеюсь их быстро переведут под крыло ФСБ, чтобы они работали на благо родины. Например, выбрали следующего президента США :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Растрелли В.В. Час назад
Будут 14 лет администрации колонии компьютеры от пыли чистить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
kamanch 2 часа назад
> Козловскому по совокупности преступлений, назначили наказание в виде 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год

Недиванные эксперты есть?
Растолкуйте, что в реальности будет?
Ограничение свободы, как я понимаю - сиди дома, приходи в мусарню отмечайся, менять места жительства/работы/учебы и т.д. нельзя без согласия "начальника".
Но как это вяжется с 14 годами строгача в колонии?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
426
Bendix kamanch 55 минут назад
Так и будет. Приговор с юридического на человеческий означает - в СИЗО ты обязаловку отмотал. Теперь будем тебе отмечать всё положенное сами, а ты будешь работать с нами на взаимовыгодных условиях. Ну, не сливать же классных хакеров. А, возможно, просто своих. Америкосам прокидончик без ясности - они то сознались, что демпартии нагадили, но мы такого не увидели. НО! Безобразников осудили. Т.е. вот колода, вот прикуп, вот у меня в пулечке двести, а висты делите по раскладу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
426
Bendix kamanch Полчаса назад
Выше по ленте якобы адвокат
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
125
Капитан ФСБ kamanch Полчаса назад
Пока только такие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
738
konstantinkaz2016 2 часа назад
Нихрена себе срок, 14 лет сидеть и еще год условки. Что то многовато.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото) Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото) В Екатеринбурге суд попросил наказать адвоката за маску с надписью "Цирк" В Екатеринбурге суд попросил наказать адвоката за маску с надписью "Цирк" Прокурор из Владикавказа получила 12 лет за заказное убийство Прокурор из Владикавказа получила 12 лет за заказное убийство Пути IT неисповедимы: что грозит хакерам группировки Lurk? Пути IT неисповедимы: что грозит хакерам группировки Lurk? Подростка из Канска посадили на 5 лет за планы взорвать здание ФСБ в игре Minecraft Подростка из Канска посадили на 5 лет за планы взорвать здание ФСБ в игре Minecraft Сколько стоит пнуть кошку в Британии: Курт Зума и футбольный клуб "Вест Хэм" лишились спонсоров Сколько стоит пнуть кошку в Британии: Курт Зума и футбольный клуб "Вест Хэм" лишились спонсоров
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33943



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Посол России в Швеции одним словом описал отношение России к санкциям
0
378
Посол России в Швеции одним словом описал отношение России к санкциям
Печальные мемы, которые не поймут дети... но полностью прочувствуют взрослые
5
120
Печальные мемы, которые не поймут дети... но полностью прочувствуют взрослые
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
2
Автовсячина
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Изменил и ушёл к Асмус. Судьба первой жены Гарика Харламова (6 фото)
Изменил и ушёл к Асмус. Судьба первой жены Гарика Харламова (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нам их не понять
2
1

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#СССР#Россия#комментарии#в мире#США#космос#Разное#интересное
#факты#история#люди#страна#Ynews#кино#gif#новости#прикол#Украина
#Юмор#картинки#фотографии#животные#подборка#Приколы#девушки#позитив#Спорт#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться