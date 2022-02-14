Мистер Икс, Карапузик и Койот: в Екатеринбурге вынесли приговор хакерам группировки Lurk

Так и случилось, вот только юное дарование, когда подросло, встало на сторону "темных сил" и перевоплотилось в "гения преступного мира". Козловский целеноправленно знакомился с другими айтишниками и вербовал их в свою хакерскую группу.

В частности, как сообщает SHOT, кибермафия пять лет разрабатывала совершенный вирус, чей код не сохраняется на жёстком диске заражённого компа. У них получилось - троянец Lurk легко внедрялся в локальные компьютерные сети крупных банков, туристических фирм, строительных и продовольственных компаний. Кроме того, они получили доступ к компьютерной базе данных аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге.

Деятельность Lurk была пресечена правоохранителями в 2017 году. Следствие установило, что с декабря 2015 года по апрель 2016 года, ее участники похитили более 1,2 миллиарда рублей.

Как сообщает корреспондент Накануне.RU, в ходе заседания суд назвал Козловского организатором группы. В ней было несколько подразделений: разработчики, тестировщики, взломщики, обнальщики. При этом у каждого подразделения также был свой руководитель. Озвучены были и некоторые псевдонимы, под которыми действовали члены группировки: Мистер Икс, Карапузик, Койот.