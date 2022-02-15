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Не только Алиса Селезнёва. Где ещё снималась Наташа Гусева

Не только Алиса Селезнёва. Где ещё снималась Наташа Гусева (7 фото + 4 видео)

Автор:
15 февраля 2022 21:19
Метки: актриса   кино   факты   
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Сегодня — юбилей у Натальи Мурашкевич, в девичестве — Гусевой. Все знают её как Алису Селезнёву — одной этой роли достаточно, чтобы навсегда войти в историю позднесоветского кино и остаться кумиром миллионов. А сколько мальчишеских сердец покорила Алиса-Наташа — не сосчитать!

Честно признаюсь, сам в детстве был влюблён в Наташу Гусеву, а в столе у меня лежала цветная фотография Наташи Гусевой, вырезанная из украинского журнала «Новини кіноекрану». И хотелось увидеть её в других фильмах, помимо «Гостьи из будущего» и «Лилового шара» — эти ленты про Алису так и остались самыми знаменитыми работами Наташи в кино.


Но были в её биографии и другие киноленты, хоть и совсем немного, и популярными они не были. Давайте вспомним все фильмы, где снималась Наташа Гусева!


«Опасные пустяки». Первый фильм Наташи Гусевой был снят по заказу ГАИ

Самый первый фильм был… учебный — «Опасные пустяки» (1983), снятый по заказу ГАИ (первый вариант названия — «Дорога. Транспорт. Дети»).


Школу, в которой училась Наташа, посетил сотрудник студии имени Горького — велись поиски девочек с хорошей дикцией. У нашей героини таковая имелась. Уже на студии детей попросили сыграть этюд — разговор по телефону. После этого всех отпустили, а Гусевой и ещё одной девочке сказали приходить через два дня на съёмки.

Фильм «Опасные пустяки» мало кто запомнил — участь почти всех учебных кинолент. Сейчас он доступен на Yotube.

Но именно этот короткометражный фильм стал судьбоносным — на озвучивании Наташу заметил ассистент из съёмочной группы «Гостьи из будущего» и пригласил на пробы.


«Гостья из будущего». Любимая актриса Булычёва и «не киношный» человек

Вообще-то Гусева не очень-то подходила к описанию книжной Алисы. Предполагалась высокая, спортивная девочка. Самым каноничным образом считался (и продолжает считаться) тот, который нарисовал художник Евгений Мигунов, иллюстрировавший книги Кира Булычёва. Мультипликационная Алиса из «Тайны третьей планеты» к этому образу подходила, а вот у Наташи Гусевой типаж был несколько иным. Но именно автор, Кир Булычёв, настоял на том, чтобы снималась Наташа. Они вместе с режиссёром Павлом Арсеновым решили, что девочка из будущего и должна быть невысокая, с неземными глазами и волшебной улыбкой. Потом Булычёв называл её «Моя любимая актриса».

А Вячеслав Невинный говорил, что Наташа — не для кино. Правда, это было в шутку. Когда Гусева делала уроки (она старательно занималась, чтобы не отставать от программы), Вячеслав Михайлович посмотрел в тетрадь Наташи по математике, и спросил, действительно ли она здесь что-то понимает. Получив утвердительный ответ, Невинный сказал, что Гусева — «не киношный человек». С русским языком и эрудицией у великого актёра было, видимо, всё хорошо — по воспоминаниям Наташи, он блестяще играл в «Балду».


«Гонка века». Из жизни капиталистов

В психологической спортивной драме Никиты Орлова «Гонка века» (1968) Наташа Гусева исполнила роль Рэйчел, дочь главного героя, яхтсмена-авантюриста Дональда Кроухёрста. Сюжет фильма основан на реальных событиях — первой в мире безостановочной кругосветной гонке на яхтах «Золотой глобус», которая проходила в 1968-1969 годах. Кроухёрст был вынужден сойти с дистанции из-за поломки, но передавал ложную информацию организаторам регаты. Когда авантюра зашла слишком далеко, он покончил с собой. В 2018 году вышел британский фильм «The mercy», основанный на этих же событиях, причём в российском прокате его назвали, как и старую ленту — «Гонка века».

Фильм 1986 года, как и многие советские фильмы о западной жизни, получился политическим, критикующим капиталистические нравы. Участие Гусевой — основная причина, по которой этот фильм иногда вспоминают… На Yotube сейчас есть видеоролик, сделанный специально для поклонников — там собраны все немногочисленные сцены, где есть Наташа Гусева.

«Лиловый шар». Снова Алиса

В одном из детских писем, адресованных создателям «Гостьи из будущего», было написано: «Мне бы хотелось, чтобы буквально все повести Кира Булычёва с Алисой Селезнёвой были экранизированы и чтобы эту роль обязательно исполняла Наташа Гусева». Да, было бы неплохо… Но нереально даже в то время, когда Наташа была в подходящем возрасте. И кроме «Гостьи», единственный фильм, в котором можно увидеть Алису-Гусеву — «Лиловый шар» (1987).

Он, увы, не повторил успех «Гостьи», и многие считают «Лиловый шар» неудачной работой, с чем лично я не совсем согласен — когда-то мы с сестрой смотрели его с интересом, причём неоднократно.


«Воля вселенной». Последняя большая роль Наташи Гусевой

Последний фильм, в котором можно увидеть юную Наташу Гусеву — «Воля вселенной» (1988). Она сыграла роль Лены, в которую влюблён главный герой Дима (Вячеслав Илющенко, до этого снявшийся в центральной роли в фильме Соловьёва «Чужая Белая и Рябой»). Диме предсказывают, что он скоро погибнет. Но он не знает, что это всё мошенничество…

Режиссёром был Дмитрий Михлеев, ранее снявший такие популярные детские фильмы, как «По секрету всему свету» и «Три весёлых смены». «Воля вселенной» столь успешной не стала…

Вскоре Наташа Гусева закончила школу и поступила в институт тонкой химической технологии. Актрисой быть не собиралась — она считала, что в «Гостье из будущего» особенных актёрских данных не проявила, а феноменальная популярность фильма — заслуга сценариста, режиссёра… Да и слава ей не нравилась — приходилось ходить по улицам, наклоняя голову вниз, чтобы не узнавали…

Но предложения продолжали поступать. Когда Гусева училась на первом курсе, её позвали на главную роль в фильме «Авария — дочь мента». И она отказалась, а позже отвергла ещё пару предложений сняться в «новых русских фильмах». Благодаря этому образ Алисы-Наташи так и остался чистым, не ассоциирующимся с чернухой…


«Литейный». Кратковременное возвращение в кино

Когда прошло двадцать лет, Наталья Гусева, точнее, уже Наталья Мурашкевич, всё-таки вернулась в кино! Правда, ненадолго. В сериале «Литейный» она сыграла небольшую роль телеведущей Ирины (2-й сезон, серия «Лицо»).

«День рождения Алисы». Работа за кадром

И в этом же 2008 году Наталья вернулась к приключениям Алисы! Правда, за кадром — в мультфильме «День рождения Алисы» Мурашкевич озвучила капитана звездолёта.

И на данный момент это — полный список киноработ Натальи. Кто знает, может, мы ещё увидим её в каком-нибудь фильме?

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Метки: актриса   кино   факты   
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28k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 8 часов назад
эххх
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77
Змей Горыныч Час назад
Леон-киллер. Русский вариант
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5k
TirAn 6 часов назад
Очень красивые глаза и улыбка.
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