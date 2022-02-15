Не только Алиса Селезнёва. Где ещё снималась Наташа Гусева

Честно признаюсь, сам в детстве был влюблён в Наташу Гусеву, а в столе у меня лежала цветная фотография Наташи Гусевой, вырезанная из украинского журнала «Новини кіноекрану». И хотелось увидеть её в других фильмах, помимо «Гостьи из будущего» и «Лилового шара» — эти ленты про Алису так и остались самыми знаменитыми работами Наташи в кино.

Но были в её биографии и другие киноленты, хоть и совсем немного, и популярными они не были. Давайте вспомним все фильмы, где снималась Наташа Гусева!

«Опасные пустяки». Первый фильм Наташи Гусевой был снят по заказу ГАИ

Самый первый фильм был… учебный — «Опасные пустяки» (1983), снятый по заказу ГАИ (первый вариант названия — «Дорога. Транспорт. Дети»).



Школу, в которой училась Наташа, посетил сотрудник студии имени Горького — велись поиски девочек с хорошей дикцией. У нашей героини таковая имелась. Уже на студии детей попросили сыграть этюд — разговор по телефону. После этого всех отпустили, а Гусевой и ещё одной девочке сказали приходить через два дня на съёмки.