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Самые желанные пионерлагеря СССР и что с ними стало сейчас

Самые желанные пионерлагеря СССР и что с ними стало сейчас (14 фото)

Автор:
15 февраля 2022 21:13
Сообщество : СССР
Метки: Пионер   СССР   артек   интересно   лагерь   океан   орлёнок   отдых   
1594
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Часто, вспоминая детство, многие люди задумываются именно о том, как здорово было проводить летние каникулы. Многие вспоминают и о главной фишке советского и российского детства – летние лагеря. Вспоминаем самые-самые заведения для летнего отдыха школьников и рассказываем, что с ними стало сейчас.

Артек

«Путевка в «Артек»» - так, наверное, звучит мечта любого школьника, если, разве что, не «Путевка в «Орленок»».

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Это лагерь на черноморском побережье, в Крыму. Территория лагеря – просто огромная: 208 гектар, 102 из которых отведены под парки. А береговая линия с пляжами – аж 7 километров.

«Артек» основали как санаторий для детей, у которых были проблемы с легкими, по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Петровича Соловьева.

Первое лето школьники встречали здесь в 1925 году – тогда за все четыре летних смены лагерь принял всего 320 детей. Условия несравнимы с тем, что об «Артеке» принято думать: 20-местные брезентовые палатки, полевая кухня. Спарта, а не отдых.

В лагере тогда был и изолятор, и столовая, и мебель, конечно, тоже. Да, условия были суровыми, но они были.

Затем на побережье поставили фанерные домики, а еще чуть позже лагерю передали дом отдыха ВЦИК СССР «Суук-Су», который прежде считался знаменитейшим курортом Крыма.

Постепенно «Артеку» передали несколько богатых дач, в которых успели побывать известнейшие люди страны.

С начала 1960-х в лагере проводили масштабную реконструкцию: тут появилось 150 зданий, 3 медцентра, школа и даже киностудия «АртекФильм». Кроме того, тут были бассейны, большой стадион и множество детских площадок.

Школа нужна была потому, что еще в конце 20-х было принято решение перевести лагерь на круглогодичный режим: возможности позволяют, так что почему бы и нет?

Ко всему прочему, сюда приезжали именитые гости: Жан-Бедель Бокасса, Брежнев, Гагарин, Индира Ганди, Хрущев, Отто Шмидт, Хо Ши Мин и многие другие. Поэтому неудивительно, что сюда часто приезжали и иностранные школьники. В их числе была и Саманта Смит.

Вообще, Артек – это комплекс лагерей. К концу существования СССР здесь уже были пять лагерей: «Морской», «Горный», «Прибрежный», «Лазурный» и «Кипарисный».

После распада СССР лагерь вплоть до 2014 года принадлежал Украине и принимал до 3,6 тысяч детей в смену. При этом власти строили новые здания, поддерживали инфраструктуру и многое другое.

Но с возвращением Крыма в состав РФ выяснилось, что в лагерях (а их уже было 10 штук) необходима модернизация и обновление. В период украинского периода Крыма лагеря даже иногда закрывались из-за того, что было недостаточно финансирования.

В итоге все старое и прогнившее отремонтировали, завезли новую мебель, переоборудовали столовую, восстановили спортплощадки и бассейны и поставили компьютеры.

Теперь Артек вновь стал одной из грёз многих школьников, и туда вновь хотят попасть сотни тысяч детей.

 

Орленок


Лагерь «Орленок» построили из-за того, что «Артек» из состава РСФСР после передачи Украинской ССР осталась без черноморского лагеря. В 1959 году Совет Министров принял постановление о строительстве в Краснодарском крае пионерлагеря санаторного типа «Орленок», а в апреле того же года местный краевой комитет ВЛКСМ объявил его строительство ударной комсомольской стройкой (то есть и дети довольны, и студотряды при деле).

Находится лагерь на Черном море, недалеко от Туапсе и занимает более 200 гектар. Длина береговой линии – 3,7 км.

В 1960-м году лагерь впервые открыл свои двери. Поначалу дети тоже жили в палатках, как и в Артеке, но затем было построено здание приемного корпуса, а позже – корпус одной из дружин и школа.

Попадали сюда, как правило, самые-самые: активисты, победители олимпиад. Это была этакая «кузница актива комсомола». В областях РСФСР специально собирались комиссии, в которых принимали решение, кто попадет в заветный лагерь. Ко всему прочему, ребята приезжали сюда круглый год, поэтому тут была своя школа.

У каждого лагеря была своя направленность: в «Звездном», например, проходили подготовку в космонавты, а летом там обязательно прыгали с парашютом. А еще сюда приезжали школьники

К слову, здесь была разработана своя методика коллективно-творческого воспитания, которую придумали местные педагоги. Это было такое обобщение опыта коммунарских общин СССР, и по своей сути предполагала именно совместную деятельность, чтобы дети развивали в себе самостоятельность, активность, гуманизм и творчество.

Что немаловажно, сейчас «Орленок» существует и очень активно: работают 8 лагерей (4 летом и 4 зимой), есть свой девятиэтажный корпус для вожатых, дворец культуры и спорта с бассейном, стадион, и, конечно, памятник «Костер», подарок от братского детского лагеря «Океан».

Каждый день ребята в лагере заняты, и даже проводят фестивали. Попасть сюда теперь, конечно, не так сложно, как прежде, но это все еще одно из лучших детских учреждений в стране.

 

Океан

Еще один наиболее желанный лагерь – это «Океан» на тихоокеанском берегу, неподалеку от Владивостока, в бухте Емар.

Работал он для школьников из Сибири, с Урала, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Для того, чтобы лагерь открылся, было собрано аж 15 миллионов рублей, а проектировали его архитекторы из Ленинграда.

Впоследствии лагерь тоже объявили Всесоюзной комсомольской стройкой: студотряды тянулись сюда из Белоруссии, Казахстана, Украины, Прибалтики и многих других республик.

Открылся лагерь сравнительно недавно – в 1983 году, осенью. А вот летнее, официальное открытие, состоялось в августе 1984 году.

Открытие было грандиозным: выступали ребята из коллективов Армении, Литвы, Узбекистана и даже из Вьетнама.

Однажды, уже после распада СССР, из-за пожара в результате поджога сгорели 5 корпусов одного из лагерей. Восстанавливать их начали лишь в 1996 году, но первый корпус открыли лишь в 2007 году.

Сейчас лагерь работает как всероссийский детский центр, в том числе и зимой. Здесь во время учебного года работает общеобразовательная школа.

 


 

 

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Метки: Пионер   СССР   артек   интересно   лагерь   океан   орлёнок   отдых   
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5k
KonstantinLeirov 2 часа назад
Мои родители были простыми сотрудниками на селе, матушка в райпо, отец в агроснабе. Однако я побывал и в Океане и в Орленке в своё время) По путёвкам, без всякого блата. Причем в Орленке уже после 91 года.
Хорошие лагеря для детей. На тот момент были точно)
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3k
ДК Минуту назад
Есть мелкие неточности, я еще в 1977 году побывал в лагере Озерный в Артеке. Тем не менее, у меня не осталось сверх-хорошего впечатления от Артека. Почти все вокруг были "блатные", и они определяли всю ситуацияю. Все было очень красиво, интересно, но как-то не совсем чисто я бы сказал (для таких как я, у которых родители простые люди). А вот в беларуском Зубренке все было на порядок лучше, нормальные люди без закидонов (особенно в случае физио-математической смены, это была просто песня). Разве что вместо Черного моря - озеро Нарочь.
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1k
Вальдемар 3 минуты назад
Мы бухту Емар будем помнить всегда! Дружина "Бригантина" 7й отряд.
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13k
Вася 22 минуты назад
от нашей 16й средней школы города Павлодар, по одной выделенной путёвке на школу, поехала дочка председателя райкома, восьмикластница хорошистка .. девочка обычная, в модных заграничных шмотках (по талонам не затаривались). конец 80х
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1k
Краснодар 49 минут назад
Два раза был в Орленке, в 80м и 81м годах, пацаном еще зеленым. До сих пор помню именно атмосферу лагеря: общая линейка с подъемом флага и горном, какие-то командные игры. Ну и море конечно.
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33k
Mamin Sibiriak Час назад
Военно-спортивный лагерь "Отважный", в горах под Судаком, 1979-80 годы. Какая там у нас "Зарница" была!
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10k
Кот Час назад
1973 г. Президента -каннибала Бокассу артековцы принимают в пионеры на костровой площадке "Морского".
"...Бокасса был зависим от человечины и его повару приходилось готовить для императора "выездные наборы". Мясо консервировалось так, что его можно было хранить даже в плюсовом температурном режиме, и для транспортировки использовался специальный кейс, за сохранность которого отвечал телохранитель Бокассы. С этим "чемоданчиком" диктатор приезжал и в "Артек"..."
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156
S400 Кот Час назад
Наверное стоит и облизывается...
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