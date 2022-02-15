Самые желанные пионерлагеря СССР и что с ними стало сейчас

«Артек» основали как санаторий для детей, у которых были проблемы с легкими, по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Петровича Соловьева.

Первое лето школьники встречали здесь в 1925 году – тогда за все четыре летних смены лагерь принял всего 320 детей. Условия несравнимы с тем, что об «Артеке» принято думать: 20-местные брезентовые палатки, полевая кухня. Спарта, а не отдых.

В лагере тогда был и изолятор, и столовая, и мебель, конечно, тоже. Да, условия были суровыми, но они были.

Затем на побережье поставили фанерные домики, а еще чуть позже лагерю передали дом отдыха ВЦИК СССР «Суук-Су», который прежде считался знаменитейшим курортом Крыма.

Постепенно «Артеку» передали несколько богатых дач, в которых успели побывать известнейшие люди страны.