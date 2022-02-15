Самые желанные пионерлагеря СССР и что с ними стало сейчас

Часто, вспоминая детство, многие люди задумываются именно о том, как здорово было проводить летние каникулы. Многие вспоминают и о главной фишке советского и российского детства – летние лагеря. Вспоминаем самые-самые заведения для летнего отдыха школьников и рассказываем, что с ними стало сейчас.
Артек
«Путевка в «Артек»» - так, наверное, звучит мечта любого школьника, если, разве что, не «Путевка в «Орленок»».
Это лагерь на черноморском побережье, в Крыму. Территория лагеря – просто огромная: 208 гектар, 102 из которых отведены под парки. А береговая линия с пляжами – аж 7 километров.
«Артек» основали как санаторий для детей, у которых были проблемы с легкими, по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Петровича Соловьева.
Первое лето школьники встречали здесь в 1925 году – тогда за все четыре летних смены лагерь принял всего 320 детей. Условия несравнимы с тем, что об «Артеке» принято думать: 20-местные брезентовые палатки, полевая кухня. Спарта, а не отдых.
В лагере тогда был и изолятор, и столовая, и мебель, конечно, тоже. Да, условия были суровыми, но они были.
Затем на побережье поставили фанерные домики, а еще чуть позже лагерю передали дом отдыха ВЦИК СССР «Суук-Су», который прежде считался знаменитейшим курортом Крыма.
Постепенно «Артеку» передали несколько богатых дач, в которых успели побывать известнейшие люди страны.
С начала 1960-х в лагере проводили масштабную реконструкцию: тут появилось 150 зданий, 3 медцентра, школа и даже киностудия «АртекФильм». Кроме того, тут были бассейны, большой стадион и множество детских площадок.
Школа нужна была потому, что еще в конце 20-х было принято решение перевести лагерь на круглогодичный режим: возможности позволяют, так что почему бы и нет?
Ко всему прочему, сюда приезжали именитые гости: Жан-Бедель Бокасса, Брежнев, Гагарин, Индира Ганди, Хрущев, Отто Шмидт, Хо Ши Мин и многие другие. Поэтому неудивительно, что сюда часто приезжали и иностранные школьники. В их числе была и Саманта Смит.
Вообще, Артек – это комплекс лагерей. К концу существования СССР здесь уже были пять лагерей: «Морской», «Горный», «Прибрежный», «Лазурный» и «Кипарисный».
После распада СССР лагерь вплоть до 2014 года принадлежал Украине и принимал до 3,6 тысяч детей в смену. При этом власти строили новые здания, поддерживали инфраструктуру и многое другое.
Но с возвращением Крыма в состав РФ выяснилось, что в лагерях (а их уже было 10 штук) необходима модернизация и обновление. В период украинского периода Крыма лагеря даже иногда закрывались из-за того, что было недостаточно финансирования.
В итоге все старое и прогнившее отремонтировали, завезли новую мебель, переоборудовали столовую, восстановили спортплощадки и бассейны и поставили компьютеры.
Теперь Артек вновь стал одной из грёз многих школьников, и туда вновь хотят попасть сотни тысяч детей.
Орленок
Лагерь «Орленок» построили из-за того, что «Артек» из состава РСФСР после передачи Украинской ССР осталась без черноморского лагеря. В 1959 году Совет Министров принял постановление о строительстве в Краснодарском крае пионерлагеря санаторного типа «Орленок», а в апреле того же года местный краевой комитет ВЛКСМ объявил его строительство ударной комсомольской стройкой (то есть и дети довольны, и студотряды при деле).
Находится лагерь на Черном море, недалеко от Туапсе и занимает более 200 гектар. Длина береговой линии – 3,7 км.
В 1960-м году лагерь впервые открыл свои двери. Поначалу дети тоже жили в палатках, как и в Артеке, но затем было построено здание приемного корпуса, а позже – корпус одной из дружин и школа.
Попадали сюда, как правило, самые-самые: активисты, победители олимпиад. Это была этакая «кузница актива комсомола». В областях РСФСР специально собирались комиссии, в которых принимали решение, кто попадет в заветный лагерь. Ко всему прочему, ребята приезжали сюда круглый год, поэтому тут была своя школа.
У каждого лагеря была своя направленность: в «Звездном», например, проходили подготовку в космонавты, а летом там обязательно прыгали с парашютом. А еще сюда приезжали школьники
К слову, здесь была разработана своя методика коллективно-творческого воспитания, которую придумали местные педагоги. Это было такое обобщение опыта коммунарских общин СССР, и по своей сути предполагала именно совместную деятельность, чтобы дети развивали в себе самостоятельность, активность, гуманизм и творчество.
Что немаловажно, сейчас «Орленок» существует и очень активно: работают 8 лагерей (4 летом и 4 зимой), есть свой девятиэтажный корпус для вожатых, дворец культуры и спорта с бассейном, стадион, и, конечно, памятник «Костер», подарок от братского детского лагеря «Океан».
Каждый день ребята в лагере заняты, и даже проводят фестивали. Попасть сюда теперь, конечно, не так сложно, как прежде, но это все еще одно из лучших детских учреждений в стране.
Океан
Еще один наиболее желанный лагерь – это «Океан» на тихоокеанском берегу, неподалеку от Владивостока, в бухте Емар.
Работал он для школьников из Сибири, с Урала, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Для того, чтобы лагерь открылся, было собрано аж 15 миллионов рублей, а проектировали его архитекторы из Ленинграда.
Впоследствии лагерь тоже объявили Всесоюзной комсомольской стройкой: студотряды тянулись сюда из Белоруссии, Казахстана, Украины, Прибалтики и многих других республик.
Открылся лагерь сравнительно недавно – в 1983 году, осенью. А вот летнее, официальное открытие, состоялось в августе 1984 году.
Открытие было грандиозным: выступали ребята из коллективов Армении, Литвы, Узбекистана и даже из Вьетнама.
Однажды, уже после распада СССР, из-за пожара в результате поджога сгорели 5 корпусов одного из лагерей. Восстанавливать их начали лишь в 1996 году, но первый корпус открыли лишь в 2007 году.
Сейчас лагерь работает как всероссийский детский центр, в том числе и зимой. Здесь во время учебного года работает общеобразовательная школа.
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Хорошие лагеря для детей. На тот момент были точно)
"...Бокасса был зависим от человечины и его повару приходилось готовить для императора "выездные наборы". Мясо консервировалось так, что его можно было хранить даже в плюсовом температурном режиме, и для транспортировки использовался специальный кейс, за сохранность которого отвечал телохранитель Бокассы. С этим "чемоданчиком" диктатор приезжал и в "Артек"..."