Макрон и омикрон: Франция в ожидании вирусного «шторма»

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Президент Пятой республики в новогоднем обращении предупредил о грядущих «трудных неделях».
Лидеры разных стран мира в новогодних поздравлениях не обошли тему коронавируса. Но все же старались быть оптимистами, хотя бы в эту праздничную ночь. Несколько особняком стоит выступление французского лидера. Эммануэль Макрон напророчил соотечественникам «трудные недели» из-за COVID. Причем. В ближайшее время, передает Reuters.
Быть «прорицателем» президенту несложно: статистика последних дней и недель говорит о том, что «коронавирусный шторм» в стране набирает и набирает силу. Тем более что сталкиваются сразу две волны: со штаммами «дельта» и «омикрон». Если 25 декабря насчитали 100 тысяч с небольшим «хвостиком» заболевших за сутки, то в отчетах за 29 декабря появилась еще более тревожная цифра — 208 тысяч, ее озвучила газета Le Figaro.
Быть «прорицателем» президенту несложно: статистика последних дней и недель говорит о том, что «коронавирусный шторм» в стране набирает и набирает силу. Тем более что сталкиваются сразу две волны: со штаммами «дельта» и «омикрон». Если 25 декабря насчитали 100 тысяч с небольшим «хвостиком» заболевших за сутки, то в отчетах за 29 декабря появилась еще более тревожная цифра — 208 тысяч, ее озвучила газета Le Figaro.
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В новогоднем обращении Макрон предупредил: уже в начале января, с высокой долей вероятности, будет заболевать 250 тысяч за день. Общее количество заболевших в стране перевалило за 9 миллионов.
Эта ситуация для Европы становится типичной, во многих соседних странах тоже всплеск инфицирования, достаточно резкий. Как справиться с проблемой, французский лидер знает. Макрон в очередной раз советует гражданам страны «вести себя ответственно».
Эта ситуация для Европы становится типичной, во многих соседних странах тоже всплеск инфицирования, достаточно резкий. Как справиться с проблемой, французский лидер знает. Макрон в очередной раз советует гражданам страны «вести себя ответственно».
При этом во Франции население достаточно дисциплинированно прививается. Хотя и протестных настроений хватает. Более 78 % вакцинированы 1 дозой, около 74 % получили обе дозы.
Но это не стало панацеей от новой волны заболеваемости. Глава Минздрава Франции Оливье Веран приветствует решение властей Парижа, обязавших носить маски даже на улице.
Масла «на каменку» антиваксеров подлила опубликованная статистика региона Луары, что появилась в Twitter. Ее цитируют Е-Вести. Из документа следует, что в ковидных стационарах региона сейчас размещено в 11 раз больше вакцинированных пациентов, нежели тех, кто как-то ускользнул от прививок.
Но это не стало панацеей от новой волны заболеваемости. Глава Минздрава Франции Оливье Веран приветствует решение властей Парижа, обязавших носить маски даже на улице.
Масла «на каменку» антиваксеров подлила опубликованная статистика региона Луары, что появилась в Twitter. Ее цитируют Е-Вести. Из документа следует, что в ковидных стационарах региона сейчас размещено в 11 раз больше вакцинированных пациентов, нежели тех, кто как-то ускользнул от прививок.
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https://www.fondsk.ru/news/2021/11/30/gde-samoe-vakcinirovannoe-mesto-na-zemle-55011.htmlhttps://www.fondsk.ru/news/2021/11/30/gde-samoe-vakcinirovannoe-mesto-na-zemle-55011.html
Всё правильно. Идиотов большинство. Примерно в 11 раз.
Надо считать, какой процент от привитых и от непривитых оказывается в больнице - по каждой возрастной группе.
Из "цифр вообще" можно сделать неправильные выводы.
В больницах, из привитых - большинство - больные и старые. Они, по-любому, оказываются в больницах чаще.
Например, больные онкологией - почти все привитые.
Поскольку с иммунитетом у них плохо, то многие из них заразятся, и заразившись окажутся в больнице. Из-за тяжести коронавирусного заболевания и из-за необходимости в поддержке и наблюдении по основному заболеванию.
И, к сожалению, они, привитые, покажут и наибольшую смертность.
Плохо, когда больницы неожиданно, сверх рассчётов, заваливают тушками молодые непривитые.
Конечно плохо! Только эта ситуация бывает исключительно в головах упоротых привитышей и не имеет отношения к реальности.
А вот тромбозы у молодняка вызванные жижей - сплошь и рядом.