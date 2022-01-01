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Макрон и омикрон: Франция в ожидании вирусного «шторма»

Макрон и омикрон: Франция в ожидании вирусного «шторма» (3 фото)

Автор:
01 января 2022 17:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Макрон   обращение   омикрон   пандемия   поздравление   политика   статистика   франция   
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Президент Пятой республики в новогоднем обращении предупредил о грядущих «трудных неделях».
Лидеры разных стран мира в новогодних поздравлениях не обошли тему коронавируса. Но все же старались быть оптимистами, хотя бы в эту праздничную ночь. Несколько особняком стоит выступление французского лидера. Эммануэль Макрон напророчил соотечественникам «трудные недели» из-за COVID. Причем. В ближайшее время, передает Reuters.

Быть «прорицателем» президенту несложно: статистика последних дней и недель говорит о том, что «коронавирусный шторм» в стране набирает и набирает силу. Тем более что сталкиваются сразу две волны: со штаммами «дельта» и «омикрон». Если 25 декабря насчитали 100 тысяч с небольшим «хвостиком» заболевших за сутки, то в отчетах за 29 декабря появилась еще более тревожная цифра — 208 тысяч, ее озвучила газета Le Figaro.
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В новогоднем обращении Макрон предупредил: уже в начале января, с высокой долей вероятности, будет заболевать 250 тысяч за день. Общее количество заболевших в стране перевалило за 9 миллионов.

Эта ситуация для Европы становится типичной, во многих соседних странах тоже всплеск инфицирования, достаточно резкий. Как справиться с проблемой, французский лидер знает. Макрон в очередной раз советует гражданам страны «вести себя ответственно».
При этом во Франции население достаточно дисциплинированно прививается. Хотя и протестных настроений хватает. Более 78 % вакцинированы 1 дозой, около 74 % получили обе дозы.

Но это не стало панацеей от новой волны заболеваемости. Глава Минздрава Франции Оливье Веран приветствует решение властей Парижа, обязавших носить маски даже на улице.

Масла «на каменку» антиваксеров подлила опубликованная статистика региона Луары, что появилась в Twitter. Ее цитируют Е-Вести. Из документа следует, что в ковидных стационарах региона сейчас размещено в 11 раз больше вакцинированных пациентов, нежели тех, кто как-то ускользнул от прививок.

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Метки: Макрон   обращение   омикрон   пандемия   поздравление   политика   статистика   франция   
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8  комментариев
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1k
Руслан 18 минут назад
Там ещё для детей от 6 лет и старше станет обязательно ношение маски
Как называют человека, который из раза в раз, действуя старыми методами, пытается получить новый результат?
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Autumn2015 15 минут назад
Так то, что опубликовала Луара - не новость, то же самое и Израиль, и Великобритания ( почему- то в Шотландии ещё "круче"), и огромная заболеваемость в 100% привитом Гиблартаре. Пора уже всем понять, что прививки и куаркоды совершенно для других целей.
https://www.fondsk.ru/news/2021/11/30/gde-samoe-vakcinirovannoe-mesto-na-zemle-55011.htmlhttps://www.fondsk.ru/news/2021/11/30/gde-samoe-vakcinirovannoe-mesto-na-zemle-55011.html
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1k
Али Час назад
За употребление слова "антиваксер" в теле поста минусую! Достали уже делить людей!!!
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10k
Максимка 2 часа назад
"нежели тех, кто как-то ускользнул от прививок."
Всё правильно. Идиотов большинство. Примерно в 11 раз.
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