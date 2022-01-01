Макрон и омикрон: Франция в ожидании вирусного «шторма»

Лидеры разных стран мира в новогодних поздравлениях не обошли тему коронавируса. Но все же старались быть оптимистами, хотя бы в эту праздничную ночь. Несколько особняком стоит выступление французского лидера. Эммануэль Макрон напророчил соотечественникам «трудные недели» из-за COVID. Причем. В ближайшее время, передает Reuters.



Быть «прорицателем» президенту несложно: статистика последних дней и недель говорит о том, что «коронавирусный шторм» в стране набирает и набирает силу. Тем более что сталкиваются сразу две волны: со штаммами «дельта» и «омикрон». Если 25 декабря насчитали 100 тысяч с небольшим «хвостиком» заболевших за сутки, то в отчетах за 29 декабря появилась еще более тревожная цифра — 208 тысяч, ее озвучила газета Le Figaro.