Неадекватного мужчину с ножом задержали рядом со школой в Иркутске

Инцидент произошёл 7 октября, однако кадры со всеми приключениями неадекватного иркутянина появились только сейчас. Росгвардейцы задержали мужчину рядом со школой, после того, как там сработала тревожная кнопка. Примерно за 40 минут до этого бородатый мужчина на велосипеде напал на китайский пикап Great Wall Wingle, который не уступил ему дорогу.

В ролике видно, как после недолгой перепалки с водителем, тот сначала разбега ногой влетает в машину, а затем пытается пробить кузов ножом. На крики женщины из соседнего автомобиля о том, что внутри пикапа находится ребёнок, мужчина никак не реагирует. Бесстрашная женщина выбежала из соседней машины, чтобы остановить разъярённого дебошира, и тот переключился на неё. К счастью, он лишь с силой оттолкнул автолюбительницу, а затем скрылся.