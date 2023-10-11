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Неадекватного мужчину с ножом задержали рядом со школой в Иркутске

Неадекватного мужчину с ножом задержали рядом со школой в Иркутске

Автор:
11 октября 2023 18:58
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Иркутск   задержание   нападение   неадекват   нож   школа   
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К счастью, на школу безумный бородач нападать не планировал. Но успел накуролесить в других местах.

Инцидент произошёл 7 октября, однако кадры со всеми приключениями неадекватного иркутянина появились только сейчас. Росгвардейцы задержали мужчину рядом со школой, после того, как там сработала тревожная кнопка. Примерно за 40 минут до этого бородатый мужчина на велосипеде напал на китайский пикап Great Wall Wingle, который не уступил ему дорогу.


В ролике видно, как после недолгой перепалки с водителем, тот сначала разбега ногой влетает в машину, а затем пытается пробить кузов ножом. На крики женщины из соседнего автомобиля о том, что внутри пикапа находится ребёнок, мужчина никак не реагирует. Бесстрашная женщина выбежала из соседней машины, чтобы остановить разъярённого дебошира, и тот переключился на неё. К счастью, он лишь с силой оттолкнул автолюбительницу, а затем скрылся.

Сообщается, что мужчину задержали рядом со школой № 16 в микрорайоне Солнечном. Сейчас мужчина проходит обследование. Местные СМИ сообщают, что у него имеются проблемы со здоровьем, но не уточняют, какого характера.


По факты нападения на автомобиль решается вопрос о возбуждение дела по ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества"). Владелец пикапа готовит справку о нанесённом ему ущербе.

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Метки: Видео   Иркутск   задержание   нападение   неадекват   нож   школа   
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9  комментариев
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35k
АнтонПолднев 2 часа назад
Местные СМИ сообщают, что у него имеются проблемы со здоровьем, но не уточняют, какого характера.(с)
Сто пудов коклюш
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13k
gavrosh Полчаса назад
Надеялся, что ему пырым по копчику зарядили.
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51k
Прораб 42 минуты назад
Пересолил
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6k
Трям Час назад
Берсерк под мухоморами.
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534
Собака Час назад
Ссылка youtu.be
_
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Таких п"дарасов с "проблемами со здоровьем" раньше в дурке держали, а таперича вся эта мразь гуляет на свободе и не знаешь, кого этот биомусор пырнёт в спину.
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6k
Бу 2 часа назад
солевой дибил.
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