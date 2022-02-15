Вместо кисти - лопата: житель Екатеринбурга создает картины на снегу

Необычным стрит-артом 35-летний Леонид Валиев увлекся относительно недавно, в 2020-м году, но уже успел стать звездой соцсетей. Его картины масштабны, красивы, хотя и живут недолго: появляются рано утром, а к вечеру их засыпает снегом или стирают коньками хоккеисты. Но художника это не останавливает, ведь он успел почувствовать, что людям это нужно. Поэтому и рисует на разные темы: от остросоциальных, до обычных "настроеньеподнимательных".
Как можно удивить соседей и поднять им настроение? Ну, например, нарисовать на снежном полотне хоккейной коробки огромный рисунок, который утром увидят тысячи людей. Увидят, и улыбнутся.
В своей группе «Корт мой холст» в "ВК" мужчина пишет, что начал рисовать на снегу в январе 2020 года, когда шел мимо корта во дворе своего жилого комплекса «Рассветный».«Я вдохновился тем, насколько красиво выглядело это идеально ровное снежное покрывало. Не хотелось его портить, и просто так уйти я тоже не мог. У входа на корт увидел широкую лопату для уборки снега и решил, что было бы здорово что-то изобразить в тех масштабах, в которых позволяла площадь корта
Там больше площадь "полотна", да и у рисунка есть все шансы «прожить» дольшее одного дня, если его не засыпет свежим снегом.
И хотя снег растает только весной, сердца жителей города Екатеринбурга, соседей из ЖК "Рассветный", а также своих подписчиков, Леонид давно уже давно растопил!
Источник:
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В нашем городе только на такие рисунки "художников" хватает