Вместо кисти - лопата: житель Екатеринбурга создает картины на снегу

Как можно удивить соседей и поднять им настроение? Ну, например, нарисовать на снежном полотне хоккейной коробки огромный рисунок, который утром увидят тысячи людей. Увидят, и улыбнутся.

В своей группе «Корт мой холст» в "ВК" мужчина пишет, что начал рисовать на снегу в январе 2020 года, когда шел мимо корта во дворе своего жилого комплекса «Рассветный».

«Я вдохновился тем, насколько красиво выглядело это идеально ровное снежное покрывало. Не хотелось его портить, и просто так уйти я тоже не мог. У входа на корт увидел широкую лопату для уборки снега и решил, что было бы здорово что-то изобразить в тех масштабах, в которых позволяла площадь корта