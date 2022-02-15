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Вместо кисти - лопата: житель Екатеринбурга создает картины на снегу

Вместо кисти - лопата: житель Екатеринбурга создает картины на снегу (11 фото)

Автор:
15 февраля 2022 09:41
Сообщество : Искусство
Метки: Леонид Валитов   милота   рисунок   рисунок на снегу   снег   фото   художник   
2446
11

Необычным стрит-артом 35-летний Леонид Валиев увлекся относительно недавно, в 2020-м году, но уже успел стать звездой соцсетей. Его картины масштабны, красивы, хотя и живут недолго: появляются рано утром, а к вечеру их засыпает снегом или стирают коньками хоккеисты. Но художника это не останавливает, ведь он успел почувствовать, что людям это нужно. Поэтому и рисует на разные темы: от остросоциальных, до обычных "настроеньеподнимательных".

Как можно удивить соседей и поднять им настроение? Ну, например, нарисовать на снежном полотне хоккейной коробки огромный рисунок, который утром увидят тысячи людей. Увидят, и улыбнутся.

В своей группе «Корт мой холст» в "ВК" мужчина пишет, что начал рисовать на снегу в январе 2020 года, когда шел мимо корта во дворе своего жилого комплекса «Рассветный».

«Я вдохновился тем, насколько красиво выглядело это идеально ровное снежное покрывало. Не хотелось его портить, и просто так уйти я тоже не мог. У входа на корт увидел широкую лопату для уборки снега и решил, что было бы здорово что-то изобразить в тех масштабах, в которых позволяла площадь корта
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На создание одного рисунка уходит несколько часов - значит, нужно встать около 4-5 утра и сразу приниматься за работу.

Сначала очертания будущего рисунка нужно протоптать ногами - создать "эскиз", и только потом браться за лопату - кисть

Кстати, качество инструмента очень важно, и не каждая лопата или скребок подходит для той или иной линии. "Это также, как ширина кисти в фотошопе", - смеется художник.

Темы для своих работ Леонид выбирает разные. Иногда призывает задуматься об окружающей среде или защитить животных:

Или может нарисовать "снежный плакат" в поддержку местной хоккейной команды

Или поддержать всех вегетарианцев:

Или же отправить "снежный" призыв автомобилистам очистить двор от машин:

Иногда художник отправляется на озеро неподалеку

Там больше площадь "полотна", да и у рисунка есть все шансы «прожить» дольшее одного дня, если его не засыпет свежим снегом.

Было несколько случаев, когда Леонид, совершая пробежку, создавал на озере рисунки с помощью GPS-трекера:

И хотя снег растает только весной, сердца жителей города Екатеринбурга, соседей из ЖК "Рассветный", а также своих подписчиков, Леонид давно уже давно растопил!


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Метки: Леонид Валитов   милота   рисунок   рисунок на снегу   снег   фото   художник   
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9  комментариев
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17k
Александр 3 часа назад
Потрясающе красиво.
В нашем городе только на такие рисунки "художников" хватает
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1k
Legat Полчаса назад
Добрый пост
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4k
Тупняк Час назад
Распространённые художества
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53
пепел Клааса Час назад
Добрые и симпатичные рисунки, браво!
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6k
evenSeven Час назад
Могу себе представить сколько это на самом деле труда... Молодец мужик!
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1k
Andrey 2 часа назад
Или у мужика gps встроен в мозг, или кто-то контур с балкона проектором подсвечивает
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4k
Андрей 2 часа назад
Приятно такое из окна увидеть.
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