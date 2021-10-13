15 мультяшек, которых перерисовали в более реалистичном стиле

Мы считаем, что независимо от того, где мы проживаем, у большинства из нас в детские годы было немалое число героев мультфильмов. Сотни новых мультфильмов ежегодно создаются по всему миру, но некоторые из старых по-прежнему занимают особое место в наших сердцах. При этом существуют мультики, которые пользуются популярностью сразу у нескольких поколений людей.