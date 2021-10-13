15 мультяшек, которых перерисовали в более реалистичном стиле

Испанская цифровая художница-самоучка из Испании, известная под ником Tatimoons постаралась и перерисовала их в более реалистичном стиле.
Мы считаем, что независимо от того, где мы проживаем, у большинства из нас в детские годы было немалое число героев мультфильмов. Сотни новых мультфильмов ежегодно создаются по всему миру, но некоторые из старых по-прежнему занимают особое место в наших сердцах. При этом существуют мультики, которые пользуются популярностью сразу у нескольких поколений людей.
Сегодня мы хотели бы познакомить вас с Tati MoonS, которая хорошо известна как цифровой художник-самоучка из Испании. Тати использует свою талантливую руку, чтобы превращать наших любимых героев мультфильмов в полуреалистичные версии самих себя, в том числе известных персонажей Диснея и даже героев из «Клуба Винкс» или «Времени приключений».
Источник:
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Реалистичные - все разные.