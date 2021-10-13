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15 мультяшек, которых перерисовали в более реалистичном стиле

15 мультяшек, которых перерисовали в более реалистичном стиле (15 фото)

Автор:
13 октября 2021 08:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: art   мультики   реализм   рисунок   фото   художник   
1053
15

Испанская цифровая художница-самоучка из Испании, известная под ником Tatimoons постаралась и перерисовала их в более реалистичном стиле.

Мы считаем, что независимо от того, где мы проживаем, у большинства из нас в детские годы было немалое число героев мультфильмов. Сотни новых мультфильмов ежегодно создаются по всему миру, но некоторые из старых по-прежнему занимают особое место в наших сердцах. При этом существуют мультики, которые пользуются популярностью сразу у нескольких поколений людей.

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Сегодня мы хотели бы познакомить вас с Tati MoonS, которая хорошо известна как цифровой художник-самоучка из Испании. Тати использует свою талантливую руку, чтобы превращать наших любимых героев мультфильмов в полуреалистичные версии самих себя, в том числе известных персонажей Диснея и даже героев из «Клуба Винкс» или «Времени приключений».

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Метки: art   мультики   реализм   рисунок   фото   художник   
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8  комментариев
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18k
SolomonA Час назад
Вообще-то Рапунцель сидела в башне, а не на зоне. Откуда у нее столько наколок? Да и остальных принцесс жизнь явно помотала...
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9k
Lev Asriev 16 минут назад
Такое впечатление, что у художника просто хронический недотрах.
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187
Вадим 16 минут назад
Что они все такие на одно крашеное лицо?
Реалистичные - все разные.
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23k
SerGProS 47 минут назад
Сплошь - шлюхи получились.
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39k
dima423 2 часа назад
хз по моему не похоже нифига...просто от балды нарисованы реалистичные телки)
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