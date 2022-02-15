7 скандальных кадров: почему британские солдаты надевали женские платья и чулки

История без слов

Это искусство родилось еще в Древней Греции, где на театральную сцену разрешено было подниматься только мужчинам. Они наряжались в дам, чтобы изобразить их. Смысл же пантомимы — рассказать целую историю без слов, только при помощи жестов, мимики и иногда танца. Британские солдаты города Грейвсенд в графстве Кент выбрали именно этот вид искусства для поднятия настроения себе и своим товарищам.