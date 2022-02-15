7 скандальных кадров: почему британские солдаты надевали женские платья и чулки

Защитный шлем, патронташ и шелковое платье — именно в таком виде щеголяли британские солдаты времен Второй мировой войны, когда были сделаны скандальные фотографии, официально запрещенные властями Великобритании, но так и просочившиеся в мир.
Искусство против безысходности
Как писали солдаты в своих дневниках и письмах, с немцами было особенно тяжело воевать. Порой жизнь казалась такой серой, что было необходимо поднять себе настроение, снять напряжение, рассмеяться назло врагам и вспомнить, за что ты сражаешься. В такие минуты люди приходят к веселому творчеству: одни пишут юмористические стихи, другие рисуют карикатуры, а британские солдаты ставили пантомимы.
История без слов
Это искусство родилось еще в Древней Греции, где на театральную сцену разрешено было подниматься только мужчинам. Они наряжались в дам, чтобы изобразить их. Смысл же пантомимы — рассказать целую историю без слов, только при помощи жестов, мимики и иногда танца. Британские солдаты города Грейвсенд в графстве Кент выбрали именно этот вид искусства для поднятия настроения себе и своим товарищам.
Славный город
У города Грейвсенд богатая история, которая началась еще в каменном веке, задолго до наступления нашей эры и прихода христианства. Во время Второй мировой войны гражданский аэродром города стал боевой базой. Солдаты пережили немало атак немецкой военной авиации, и между ними часто репетировали новые спектакли. Именно во время одной из этих репетиций были сделаны скандальные снимки.
Джон Топхэм
Это английский фотограф-документалист, который на протяжении 50 лет неустанно снимал «обычный образ жизни обычных людей», как он часто любил говорить. Всего в его архиве насчитывается более 121 000 негативов. Но большую славу ему принесли военные кадры, которые увековечили в снимках то страшное время.
Тревожная репетиция
В 1940 году Топхэм оказался в Грейвсенде и застал очередную репетицию пантомимы. Он сделал несколько занятных кадров солдат на сцене и во время нанесения макияжа, как вдруг базу оглушила военная тревога: в небе были замечены вражеские самолеты.
Шляпки долой
Не мешкая, солдаты в шелковых платьях бросились к рациям и боевым установкам. Согласно приказу своих командиров, они должны были сменить дамские шляпки на военные шлемы, а платья бы не помешали отразить атаку противника. Джон Топхэм только успевал щелкать кнопкой фотоаппарата, делая редкие кадры.
Строгая цензура
Когда Топхэм опубликовал снимки в военном вестнике, то они строго подверглись цензуре со стороны власти. Снимки были запрещены законом, якобы они вредят имиджу сильного и храброго британского солдата, но эти семь кадров успели проскользнуть в мир благодаря первой печати. Несмотря на запрет, многие люди находят эти кадры душевными, дарящими капельку счастья в военное время.
Источник:
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