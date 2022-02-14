«Крылышки рабства» от KFC, убийца Стивен Кинг и другие безумные теории заговора

Одна из старейших конспирологических теорий – подмена человека. Разумеется, речь идет об известных личностях. Не дай бог ему хоть как-то внешне измениться, найдутся люди, убежденные в том, что это двойник. И хорошо, если человек, а не робот, биологический клон или агент спецслужб.

Жертвой такой теории стал, например, Пол Маккартни. Фанаты «Битлз» до сих пор думают, что музыкант погиб в автокатастрофе, а его заменили двойником. Что-то похожее говорили и Хиллари Клинтон. Нам же за примером ходить далеко не нужно, ведь каждый хоть раз слышал о клонах Владимира Путина.