«Крылышки рабства» от KFC, убийца Стивен Кинг и другие безумные теории заговора

Если вы устали слушать про 5G-облучение, химтрейлы, а также чипирование, то самое время отвлечься на другие теории заговора, часть из которых - настоящее воплощение безумства.
Одна из старейших конспирологических теорий – подмена человека. Разумеется, речь идет об известных личностях. Не дай бог ему хоть как-то внешне измениться, найдутся люди, убежденные в том, что это двойник. И хорошо, если человек, а не робот, биологический клон или агент спецслужб.
Жертвой такой теории стал, например, Пол Маккартни. Фанаты «Битлз» до сих пор думают, что музыкант погиб в автокатастрофе, а его заменили двойником. Что-то похожее говорили и Хиллари Клинтон. Нам же за примером ходить далеко не нужно, ведь каждый хоть раз слышал о клонах Владимира Путина.
В 2013 году в США появилась весьма странная теория, коснувшаяся Барака Обамы. Долго она не прожила, но шума наделать успела. Американского президента неоднократно замечали со специальной метеорологической техникой, поэтому в 2013 году активно пошёл слух, что его администрация управляет погодой. Обаме приписали создание торнадо над Оклахомой, которое он якобы создал для отвлечения внимания от провальной политики.
Королем безумных теорий уже долгое время остается Дэвид Айк, который из футбольного вратаря заделался в профессионального конспиролога. Видимо, часто бился головой об штангу. Именно он сделал популярными рептилоидов и иллюминатов, а также заявлял, что Луна – подделка, а лондонская Олимпиада-2012 – сатанинский ритуал.
У этого товарища прекрасно проходит сигнал из космоса через шапочку из фольги, поэтому новые теории от него рождаются чуть ли не ежемесячно. Однако сейчас он в затишье, потому что YouTube выкинул его с ресурса. Надолго ли?
К слову о рептилоидах и масонах. По одной из теорий заговора, они питаются излучениями человеческого страдания. А для того, чтобы пищи было больше и людей можно было доить как коров, они придумали войны, катастрофы и нищету.
Знаете ли вы, почему существует стереотип о рьяной любви чернокожих к курочке KFC? Видимо, из-за конспирологической теории, согласно которой в продукт вместо специй и приправ добавляют специальный элемент, делающий афроамериканцев ленивыми, не поддающимися обучению и бесплодными. А ведь седой полковник на логотипе кажется таким добрым.
Существует старый аптечный заговор, посвященный лекарству от рака. Якобы корпорации давно изобрели нужную таблетку, но доступна она только элитам. Остальные же безрезультатно набивают карманы злобных фармацевтов.
Данный феномен, получивший название Big Pharma, появился благодаря писателю-мошеннику Кевину Трюдо, решившему ответить прячущим лечение от рака элитам с помощью рекламы неэффективных «природных» лекарств.
Отдельный всемирный заговор якобы существует и среди часовщиков. Вся теория строится на том, что в рекламе все часы показывают 10:10, а значит, это не маркетинговое решение, а доказательство, что эти самые часовщики намекают человечеству на какой-то скорый переломный момент в жизни всей цивилизации.
В этом все конспирологи едины, но дальше… По версии писателя Дэна Брауна, такое положение стрелок указывает на существование старой антифашистской организации. Мол, в это время они образуют угол в 115 градусов. При этой температуре закипает антифриз, созвучный с «Антифриц».
Отличились здесь и феминистки, считающие, что такое положение стрелок указывает на «эксплуатацию женской сексуальности». Правда, доказать смысл этой теории пока никто так и не может.
Знаете ли вы, откуда взялись геи? А вот радиоведущий Алекс Джонс знает. По его словам, всему виной химическая операция, документы о проведении которой скрываются правительствами. Мол, они распыляют специальный газ, толкающий на однополую любовь, чтобы подсократить рождаемость.
В 2017 году этот конспиролог проталкивал эту же теорию, только в однополой любви обвинял лягушек, среди которых, по его версии, не осталось натуралов. Странно, что Джонс не обвинил в этом Кермита из «Маппет-Шоу».
К слову, есть и другая теория заговора о контроле численности населения. Согласно ей правительство искусственно вывело клауд-рэперов, чтобы те намеренно романтизировали в треках суицид, синтетические наркотики и депрессию. Так люди добровольно решат сократить свою популяцию.
Ну и закончим популярной конспирологической теорией, которая, вероятно, никогда себя не изживет. Речь идет о звездных убийствах, в совершении которых начинают подозревать всех подряд. Например, Курт Кобейн не совершал суицид, а всё это дело рук Кортни Лав. А вот Джона Леннона ликвидировал сам мэтр ужасов Стивен Кинг. Последнюю версию даже разбирали мировые СМИ.
А как теория заговора показалась вам самой безумной?
Источник:
- Вход рептилоидам воспрещён: всё о теориях заговора
- 25 теорий заговора, которые на поверку оказались правдой
- Как американцы всерьёз ждут, что Кеннеди оживёт и поддержит Трампа
- Зловещий «Омикрон»: любителей теорий заговоров снова прорвало
- Топ самых страшных фильмов в мире
Понравилось26