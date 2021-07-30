Вход рептилоидам воспрещён: всё о теориях заговора

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Плоскоземельцы, фанаты Нибиру, чиповщики, пятьджишники... Их объединяет любовь к бредовым теориям заговора. И чем бредовее идея, тем больше у неё последователей.
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Ольга Николаевна открытый человек. Ольга Николаевна будет рада видеть любого за своим ПК
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