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Вход рептилоидам воспрещён: всё о теориях заговора

Вход рептилоидам воспрещён: всё о теориях заговора (16 фото)

Автор:
30 июля 2021 09:54
Сообщество : Юмор
Метки: антипрививочники   нибиру   плоскоземельцы   плоскоземельщики   теории заговора   
1058
16

Плоскоземельцы, фанаты Нибиру, чиповщики, пятьджишники... Их объединяет любовь к бредовым теориям заговора. И чем бредовее идея, тем больше у неё последователей.

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Метки: антипрививочники   нибиру   плоскоземельцы   плоскоземельщики   теории заговора   
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8k
*Сергей* 41 минуту назад
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Бендер Сгибатель Родригес 5 минут назад
Вот вам ещё одна теория заговора, в которую верят с виду образованные граждане:
вакцинация - чипизация!
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28k
MatveiVainrub 21 минуту назад
Учёный из китайского Уханя ( не помню как его - все китайцы имеют одно и тоже имя ) сказал , что новый коронавирус был специально внедрён , что бы омолодить землю , что бы государства могли сократить пенсионные фонды , что бы меньше людей в карантин передвигалось по планете для сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу , что бы под шумок всех чипировать ( я два раза чипировался потому что пфицер разделил чип на две половинки они потом в организме соееденяются в один единый механизм . Сейчас будет у нас третья прививка - это будут менять в чипах батарейку - пришло время ) . Людям под шумок специально вводят разные препараты , что бы они не могли размножаться - сокращение человеческой популяции . Ну там он ещё много чего сказал просто сейчас не найду этот источник . Но он есть , точно говорю . И это не заговор , это заговоры . А правительства уже начали в космосе строить космический корабль огромный ( его видно в телескопы ) и они переселятся туда в конце и выживут . Это специально делается потому что к земле приближается огромный метеорит и он уничтожит всё живое на земле и богатые и правительства будут жить в космосе на огромном спутнике корабле . Илон Маск взялся за разроботку этого проекта , за это он и получает такие огромные инвестиции . Кто вкладывается в него в конце полетит на небесную ось , точно говорю .
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noName Полчаса назад
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Крайт 36 минут назад
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42k
Крайт 36 минут назад
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