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25 теорий заговора, которые на поверку оказались правдой

25 теорий заговора, которые на поверку оказались правдой (26 фото)

Автор:
12 января 2022 12:49
Сообщество : Факты
Метки: Конспирология   голая правда   интересные факты   конспирологическая теория   правда   теории заговора   факты   
2779
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Большинство людей, на каждом углу кричащих о "заговорах", — интернет-эквивалент деревенского дурачка. Но некоторые из этих конспирологических теорий оказались вполне реальными. Вот список самых удивительных из них.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Конспирология   голая правда   интересные факты   конспирологическая теория   правда   теории заговора   факты   
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76k
Ща как жахну Час назад
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4k
Alex75r 8 секунд назад
Это светодиодные лампочки делают не долговечными умышленно. С лампой накаливания ситуация другая. В среднем она на 95% обогреватель и на 5% светильник. Хочешь меньше лишнего расхода подними температуру спирали, больше излучения будет в видимом спектре, меньше в процентах уйдёт в обогрев. Только и жить спираль будет меньше. Хотите вечную лампочку? Соединяем 2 одинаковые лампы последовательно. Расход в 2 раза меньше. Светит тускло-жёлтым. Работать будет пока не проржавеет. В подъезд - подвал сойдёт.
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15k
sssss3 5 минут назад
Убийство принцессы Дианы, организованное Британской Королевской Семьёй.
Банды чурок-насильников в Англии, про которых прекрасно все знали включая всех полицейских в течении 20 лет.
А что вы таки хотели живя в Монархии и без Конституции, зато визжат, что у них "демократия". Ха-Ха-Ха!
В Наглии демократии меньше чем в Северной Корее. хайли-лайкли форевер!!!!
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904
Oleg Biggpike 19 минут назад
прям истерика какая-то.
про нас-то есть чтонить?
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7k
Мариус Полчаса назад
Не совсем так.... В Super Mario Bros. 3 Марио и Луиджи спасают семь королевств семи миров, которые граничат с Грибным королевством. У каждого короля один из Купалингов украл волшебную палочку, превратив её владельца в какое-либо животное. Братьям Марио необходимо пройти семь миров, в каждом из которых пробиться к воздушным кораблям Купалингов и вернуть палочки королям.

Однако, как Марио узнаёт в конце 7-го мира, все эти нападения были отвлекающим манёвром и должны были задержать его, пока Король Боузер Купа организовал и провернул похищение Принцессы. Теперь Марио предстоит в очередной раз спасти Принцессу.
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14k
alexis Час назад
А старые андроиды прямо летают, а виндофоны вообще перестали поддерживать. Все они одинаково хитрозадые.
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10k
harlamov Час назад
Еще один сюжет, казавшийся в 90-е мифом, а на деле, являющийся правдой.
О том, что в сбитый в 1983 году корейский боинг не был пассажирским самолетом, а был самолетом шпионом, без пассажиров.
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2k
сеньор Леонсио Час назад
Всё о чем не рассказывают по телевизору,и что не совпадает с официальной пропагандой - конспирологические заговоры!
Ссылка vk.com
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