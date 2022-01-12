25 теорий заговора, которые на поверку оказались правдой

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Большинство людей, на каждом углу кричащих о "заговорах", — интернет-эквивалент деревенского дурачка. Но некоторые из этих конспирологических теорий оказались вполне реальными. Вот список самых удивительных из них.
1.
Президент Никсон в конце своего правления превратился в такого параноика, что никто не поверил его заявлению (записанному на пленку) о том, что Пентагон за ним шпионит. Позже оказалось, что он был совершенно прав.
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2.
Несколько десятилетий назад табачная промышленность заставила ученых замолчать и выпустила ложные научные исследования о том, что курение не приносит вреда и даже полезно.
3.
Эрнест Хемингуэй был уверен в том, что за ним следит ФБР и стал параноиком на этой почве. Все крутили пальцем у виска. Спустя годы правда вскрылась - да, за ним действительно следили. В общем, такая же история, как с Никсоном.
4.
Сахарные магнаты платили ученым за то, чтобы те обвиняли жир вместо сахара в сердечных заболеваниях и различных других проблемах со здоровьем.
5.
Внедрение саентологии в правительство США - операция "Белоснежка". Это было крупнейшее внедрение враждебных агентов в истории Америки: их было более 5000 в 130 правительственных организациях и зарубежных посольствах. Саентологи вламывались в кабинеты, копировали десятки тысяч страниц документов, изымали компромат на саентологов, устанавливали "жучки".
6.
Остров Эпштейна. Это считалось теорией заговора более 20 лет, прежде чем было признано правдой.
7.
"Крашгейт" на Гран-при "Формулы-1" в Сингапуре в 2008 году. Фернандо Алонсо начал гонку с довольно плохой позиции, однако в итоге оказался впереди всех и выиграл - из-за того, что его товарищ по команде разбил болид в труднодоступном месте и пришлось вызывать машину безопасности, а Алонсо заехал в боксы аккурат до аварии. Совпадение? Все так и думали, но спустя год выяснилось, что эта авария была подстроена и спланирована заранее.
8.
Компания Johnson and Johnson знала, что в их детском тальке содержится слишком много асбеста, который может вызвать рак, но продолжала его продавать. Их до сих пор судят за мезотелиому и рак яичников (многие женщины также использовали это средство как присыпку).
9.
Человек по имени Джон Войновски стоял у посольства Ватикана в 90-х годах в Вашингтоне, округ Колумбия, с табличкой о том, что Папа покрывает священников-педофилов. Он утверждал, что стал жертвой такого насилия. Люди, проезжая мимо, сигналили, бросали в него мусор, оскорбляли и называли сумасшедшим.
10.
Правительство шпионит за вами. Никто не верил! А потом вышла PRISM, госпрограмма США по негласному сбору информации, и оказалось, что правительство действительно шпионит за вами.
11.
"Панамские документы" или панамагейт, утечка конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей. Панамагейт вскрыл наличие их скрытой собственности. Все подозревали, что это происходит, но никто не знал наверняка.
12.
Программа "Эшелон", глобальная система радиоэлектронной разведки Великобритании и США. Удивительно, что это больше не всплывает, ведь к проекту годами относились как к настоящей теории заговора, он упоминался в паре фильмов в 90-х. Затем появился Сноуден и оказалось, что множество деталей из "теории заговора" были правдивыми.
13.
ЦРУ использовало военнослужащих с самыми разными диагнозами, от депрессии до посттравматического стрессового расстройства и даже шизофрении, в качестве подопытных кроликов для тестирования экспериментальных лекарств и методов лечения. Однажды они дали группе психически больных мужчин огромные дозы ЛСД и оставили их всех в комнате на несколько дней, просто чтобы посмотреть, что произойдет. Один выживший писал, что в те дни он воспринимал других мужчин как живых трупов, а стены были залиты кровью. Нет точных данных о том, сколько людей было убито или иным образом травмировано на всю жизнь. Проект MKUltra начался в 1953 году и продолжался 20 лет.
14.
Дело "Иран — контрас", "Ирангейт" - крупный политический скандал в США во второй половине 1980-х годов. Разгорелся в конце 1986 года, когда стало известно о том, что отдельные члены администрации США организовали тайные поставки вооружения в Иран, нарушая тем самым оружейное эмбарго против этой страны. Дальнейшее расследование показало, что деньги, полученные от продажи оружия, шли на финансирование никарагуанских повстанцев-контрас в обход запрета конгресса на их финансирование.
15.
Бритни Спирс годами унижали и заставляли молчать. При этом она должна была работать, но не имела права пользоваться своими деньгами.
17.
Правительства разных стран записывали, анализировали и хранили всю цифровую информацию, которой кто-либо делился с кем-либо еще.
18.
ЦРУ свергло демократически избранное правительство Ирана, чтобы установить шаха, который был более дружелюбен к США в 1950-х годах.
19.
Срок службы лампочек ограничивают намеренно. Есть люди, которые до сих пор пользуются лампочками из ГДР 1956 года выпуска. И эти лампочки не перегорают так, как современные.
20.
В игре Super Mario Bros. 3 Марио на самом деле не спасал принцессу снова, это была постановка.
21.
ФБР и местные правоохранительные органы преследовали, преследовали и шантажировали Мартина Лютера Кинга-младшего. Они пытались заставить его покончить с собой. Они убили лидера "черных пантер" в Чикаго, а затем сфабриковали фиктивные уголовные обвинения против всех свидетелей убийства, чтобы посадить их за решетку и дискредитировать. У них были агенты под прикрытием, проникшие практически во все движения за социальную справедливость, и у них был целый план действий, основанный на том, как заставить эти движения выглядеть более радикальными/жестокими/опасными, чем они есть на самом деле, чтобы дискредитировать их. Офицеры под прикрытием и конфиденциальные информаторы на протестах бросали кирпичи или пытались привести к эскалации конфликта.
Местные правоохранительные органы, прокуратура и ФБР лгали судьям, присяжным, большому жюри, законодательным органам и конгрессу, говоря, что они никогда не делали ничего подобного. Людям приходилось врываться в местный офис ФБР и красть документы, чтобы доказать, что они на самом деле занимались этим, и должны были десятилетиями хранить свою личность в секрете, чтобы их не привлекли к ответственности или не преследовали за их действия. И ФБР, и местные правоохранительные органы все еще занимаются этим, но все ведут себя так, как будто они этого не делают.
Местные правоохранительные органы, прокуратура и ФБР лгали судьям, присяжным, большому жюри, законодательным органам и конгрессу, говоря, что они никогда не делали ничего подобного. Людям приходилось врываться в местный офис ФБР и красть документы, чтобы доказать, что они на самом деле занимались этим, и должны были десятилетиями хранить свою личность в секрете, чтобы их не привлекли к ответственности или не преследовали за их действия. И ФБР, и местные правоохранительные органы все еще занимаются этим, но все ведут себя так, как будто они этого не делают.
22.
Захоронение видеоигр Atari - массовое захоронение нераспроданных игровых картриджей, приставок и домашних компьютеров на свалке близ города Аламогордо, штат Нью-Мексико, осуществлённое в 1983 году компанией Atari, американским разработчиком компьютерных игр и домашних компьютеров. До 2014 года ходили слухи о том, что, якобы, были захоронены картриджи с игрой E.T. the Extra-Terrestrial, считающейся одним из крупнейших финансовых провалов индустрии и часто называемой одной из худших компьютерных игр в истории, а также с игрой Pac-Man для приставки Atari 2600, которая хоть была коммерчески успешной, но получила крайне негативные оценки критиков.
23.
Эпидемию крэка подпитывало и поддерживало ЦРУ. Появились документы, доказывающие связь между сделками "наркотики за оружие" с картелями в Центральной Америке и распространением через наркоимперию Рикки Росса в Лос-Анджелесе в 80-х годах.
24.
Убийство Малкольма Икса, афроамериканского исламского духовного лидера и борца за права чернокожих. Бывший офицер полиции Нью-Йорка рассказал о том, как полиция Нью-Йорка и ФБР работали вместе, чтобы убрать его телохранителей, чтобы могло произойти убийство. И недавно они просто реабилитировали парней, на которых повесили это.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Конспирология голая правда интересные факты конспирологическая теория правда теории заговора факты
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