25 теорий заговора, которые на поверку оказались правдой

ФБР и местные правоохранительные органы преследовали, преследовали и шантажировали Мартина Лютера Кинга-младшего. Они пытались заставить его покончить с собой. Они убили лидера "черных пантер" в Чикаго, а затем сфабриковали фиктивные уголовные обвинения против всех свидетелей убийства, чтобы посадить их за решетку и дискредитировать. У них были агенты под прикрытием, проникшие практически во все движения за социальную справедливость, и у них был целый план действий, основанный на том, как заставить эти движения выглядеть более радикальными/жестокими/опасными, чем они есть на самом деле, чтобы дискредитировать их. Офицеры под прикрытием и конфиденциальные информаторы на протестах бросали кирпичи или пытались привести к эскалации конфликта.



Местные правоохранительные органы, прокуратура и ФБР лгали судьям, присяжным, большому жюри, законодательным органам и конгрессу, говоря, что они никогда не делали ничего подобного. Людям приходилось врываться в местный офис ФБР и красть документы, чтобы доказать, что они на самом деле занимались этим, и должны были десятилетиями хранить свою личность в секрете, чтобы их не привлекли к ответственности или не преследовали за их действия. И ФБР, и местные правоохранительные органы все еще занимаются этим, но все ведут себя так, как будто они этого не делают.