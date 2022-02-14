Любой каприз за ваши деньги: мужчины решили заработать на Дне святого Валентина

В Москве "засветиться" в сториз с нанятым "рыцарем на час" немного дороже - 20 тысяч. А вот посидеть в ресторане дешевле - всего 4 тысячи, при условии, что счет оплачивает дама.

Кстати, не все так плохо, как может показаться из информации выше. Искренне влюбленные в России еще не перевелись. Как сообщает URA.ru, по результатам опроса, 61% российских мужчин заявили, что они сейчас в кого-то влюблены. Среди женщин эта доля составила только 53%. Чаще всего влюбляются россияне в возрасте 25-34 лет (75%), реже всего — в возрасте старше 60 лет (42%). Согласно тому же опросу мужчины чаще дарят своим возлюбленным подарки, чем женщины — 18% против 7%.