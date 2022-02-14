Любой каприз за ваши деньги: мужчины решили заработать на Дне святого Валентина

На российских интернет-площадках по размещению объявлений аккурат к 14 февраля появились предложения для одиноких дам. Молодые люди предлагают сходить вместе в ресторан, засветиться в сторис и даже подраться с бывшим. Правда, все это за счет дамы.
Не смотря на ежегодные призывы депутата Милонова отменить, так называемый, праздник Всех влюбленных, как чуждый российскому менталитету, всегда найдутся те, кто хотел бы к нему приобщиться и даже те, кто хотел бы на этом заработать.
Некий Мурат из Челябинска, например, предлагает прогулять даму в кино (2 тыс. рублей и билеты с дамы) или подарить букет (5 тысяч рублей и букет, разумеется, с дамы). Подарить букет при подружках по прайсу Мурата стоит уже 10 тысяч плюс букет, засветиться в сториз - от 5 тысяч, посидеть в ресторане - 10 тысяч. Подраться за даму - 30 тысяч, а подраться с бывшим - 50 тысяч.
В Москве "засветиться" в сториз с нанятым "рыцарем на час" немного дороже - 20 тысяч. А вот посидеть в ресторане дешевле - всего 4 тысячи, при условии, что счет оплачивает дама.Кстати, не все так плохо, как может показаться из информации выше. Искренне влюбленные в России еще не перевелись. Как сообщает URA.ru, по результатам опроса, 61% российских мужчин заявили, что они сейчас в кого-то влюблены. Среди женщин эта доля составила только 53%. Чаще всего влюбляются россияне в возрасте 25-34 лет (75%), реже всего — в возрасте старше 60 лет (42%). Согласно тому же опросу мужчины чаще дарят своим возлюбленным подарки, чем женщины — 18% против 7%.
А как вы провели День всех влюбленных?
Источник:
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- Нет.
- Не эбёт, оплачено...
Никакого криминала.
Одиноких девушек и женщин - тьма тьмущая....
А каждой ведь, счастья-то хочется....