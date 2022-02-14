FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5761 пост • 838 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Любой каприз за ваши деньги: мужчины решили заработать на Дне святого Валентина

Любой каприз за ваши деньги: мужчины решили заработать на Дне святого Валентина (4 фото)

Автор:
14 февраля 2022 22:14
Сообщество : Жить в России
Метки: 14 февраля   День святого Валентина   ДеньВсехВлюбленных   мужчины   объявления   услуги за деньги   
1476
4

На российских интернет-площадках по размещению объявлений аккурат к 14 февраля появились предложения для одиноких дам. Молодые люди предлагают сходить вместе в ресторан, засветиться в сторис и даже подраться с бывшим. Правда, все это за счет дамы.

Не смотря на ежегодные призывы депутата Милонова отменить, так называемый, праздник Всех влюбленных, как чуждый российскому менталитету, всегда найдутся те, кто хотел бы к нему приобщиться и даже те, кто хотел бы на этом заработать.

×
×

Некий Мурат из Челябинска, например, предлагает прогулять даму в кино (2 тыс. рублей и билеты с дамы) или подарить букет (5 тысяч рублей и букет, разумеется, с дамы). Подарить букет при подружках по прайсу Мурата стоит уже 10 тысяч плюс букет, засветиться в сториз - от 5 тысяч, посидеть в ресторане - 10 тысяч. Подраться за даму - 30 тысяч, а подраться с бывшим - 50 тысяч.


В Москве "засветиться" в сториз с нанятым "рыцарем на час" немного дороже - 20 тысяч. А вот посидеть в ресторане дешевле - всего 4 тысячи, при условии, что счет оплачивает дама.

Кстати, не все так плохо, как может показаться из информации выше. Искренне влюбленные в России еще не перевелись. Как сообщает URA.ru, по результатам опроса, 61% российских мужчин заявили, что они сейчас в кого-то влюблены. Среди женщин эта доля составила только 53%. Чаще всего влюбляются россияне в возрасте 25-34 лет (75%), реже всего — в возрасте старше 60 лет (42%). Согласно тому же опросу мужчины чаще дарят своим возлюбленным подарки, чем женщины — 18% против 7%.


А как вы провели День всех влюбленных?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: 14 февраля   День святого Валентина   ДеньВсехВлюбленных   мужчины   объявления   услуги за деньги   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
анатолий горленко 2 часа назад
- Пьяный дебош заказывали?
- Нет.
- Не эбёт, оплачено...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Regerald Час назад
Дорогие какие-то шлюхи...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Нормальный бизнес.
Никакого криминала.
Одиноких девушек и женщин - тьма тьмущая....
А каждой ведь, счастья-то хочется....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
NIS 2 часа назад
Жиголо вульгарис...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
277
Corel.Cu-4 2 часа назад
Запостите кто-нить картинку с медведем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото) Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото) Как пройдет День святого Валентина 2021 года на самом деле Как пройдет День святого Валентина 2021 года на самом деле Объявления: ни дня без прикола Объявления: ни дня без прикола Валентинки для бывших, которые сделают ваше 14 февраля Валентинки для бывших, которые сделают ваше 14 февраля Убойные итоги Дня святого Валентина 2020, к которым нас не готовила жизнь Убойные итоги Дня святого Валентина 2020, к которым нас не готовила жизнь Поклонская заступилась за День св. Валентина и выложила еще несколько гламурных фоток Поклонская заступилась за День св. Валентина и выложила еще несколько гламурных фоток
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

34089



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Внезапные факты обо всем на свете
4
220
Внезапные факты обо всем на свете
Троллинг 80-го уровня: фото министров обороны России и&nbsp;Британии вызвало шок на&nbsp;Западе
1
160
Троллинг 80-го уровня: фото министров обороны России и Британии вызвало шок...
Набирающие популярность в сообществах
Кусок мяса из Тайланда
0
43
Кусок мяса из Тайланда
Российские зоопарки запустили акцию "Скорми своего бывшего рыбам"
0
17
Российские зоопарки запустили акцию "Скорми своего бывшего рыбам"
Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото)
Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нам их не понять
3
1

Лучшие демотиваторы
Они давно уже соседствуют с нами
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#Россия#Ynews#Разное#интересное#люди#фотографии#gif
#фото#прикол#животные#СССР#Спорт#подборка#аварии#позитив#авто аварии#истории
#факты#картинки#ватермарк#кино#комментарии#в мире#дтп#США#Украина#космос

На что жалуетесь?

Вернуться