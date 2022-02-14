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Аэроцикл De Lackner HZ-1: персональный одноместный вертолет 1950-х годов

Аэроцикл De Lackner HZ-1: персональный одноместный вертолет 1950-х годов (11 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 18:35
Сообщество : Военное
Метки: HZ-1   аэроцикл   вертолет   военная техника   военное   интересное   
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Аэроциклы HZ-1, также известные как YHO-2 — «персональные вертолеты», разработанные американской компанией de Lackner Helicopter в середине 1950-х годов.

Прототип, первоначально названный армией США YHO-2, был переименован в HZ-1 Aerocycle в 1955 году и совершил свой первый свободный полет в Бруклинском армейском терминале в январе 1955 года. Программа первых испытаний состояла из 160 полетов общей продолжительностью более 15 часов, и результаты сочли достаточно многообещающими, чтобы заказать дюжину экземпляров вертолета. Предполагалось, что устройство обеспечит перевозку современной версии старой кавалерии и обеспечит армию «глазами и ушами» в воздухе.

После 1956 года испытания перенесли в Форт-Юстис, штат Вирджиния, где капитан Селмер Сандби взял на себя обязанности летчика-испытателя. Первые испытания показали, что неподготовленные солдаты могли управлять HZ-1 менее чем через 20 минут обучения, а некоторые утверждали, что им потребовалось всего пять минут. Кроме того, HZ-1 оказался быстрее, чем другие проекты летающих платформ, проверенные армией. Испытание также показало, что управлять аэроциклом было гораздо сложнее, чем ожидалось, и что он представляет опасность в руках неопытного пилота. Кроме того, в низко расположенные несущие винты могли попадать мелкие камни и другой мусор.

Во время испытаний на привязи и в свободном полете продолжительностью до 43 минут HZ-1 потерпел пару аварий. В обоих случаях несущие винты, вращающиеся в противоположных направлениях, запутались и столкнулись, переломав лопасти и вызвав немедленную потерю управления. Исследовательский центр Лэнгли провел аэродинамические испытания аэроцикла в полномасштабной аэродинамической трубе и обнаружил, что неконтролируемое движение по тангажу ограничивает его скорость движения вперед, но зазора между законцовками несущего винта было достаточно. Невозможность определить точную причину зацепления и тот факт, что концепция индивидуального подъемного устройства не оправдала ожиданий, привели к прекращению проекта. После получения Креста летных заслуг за испытания HZ-1 Сандби продолжил испытательные полеты на вертолетах H-21 и H-34 и участвовал в войне во Вьетнаме, прежде чем уйти в отставку в звании полковника.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: HZ-1   аэроцикл   вертолет   военная техника   военное   интересное   
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Battlecat Час назад
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Taximaxi 12 минут назад
Вжик,вжик,вжик-колбаса нарезана.
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kaboza 17 минут назад
По пехоте в лобовую)))
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Сергей 18 минут назад
Добавить колёса.Убавить мощность.Отличная газонокосилка.Стартаперы-не благодарите.Дарю!
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6k
a_komolow 23 минуты назад
Обступись в полёте - и ног нет!
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287
Rom Полчаса назад
И излился пилот фаршем на землю........... ))))
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462
Arti Час назад
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9k
Домашние хитрости Час назад
Страшненько, когда под тобою работающая мясорубка
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