Аэроцикл De Lackner HZ-1: персональный одноместный вертолет 1950-х годов

После 1956 года испытания перенесли в Форт-Юстис, штат Вирджиния, где капитан Селмер Сандби взял на себя обязанности летчика-испытателя. Первые испытания показали, что неподготовленные солдаты могли управлять HZ-1 менее чем через 20 минут обучения, а некоторые утверждали, что им потребовалось всего пять минут. Кроме того, HZ-1 оказался быстрее, чем другие проекты летающих платформ, проверенные армией. Испытание также показало, что управлять аэроциклом было гораздо сложнее, чем ожидалось, и что он представляет опасность в руках неопытного пилота. Кроме того, в низко расположенные несущие винты могли попадать мелкие камни и другой мусор.