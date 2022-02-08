Пути IT неисповедимы: что грозит хакерам группировки Lurk?

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Они хорошо порезвились и поживились, но уверяют, что чисты перед законом. И даже помогали бороться с киберпреступностью.
Сегодня 22 фигурантам громкого дела хакеров группировки Lurk начали зачитывать приговор. Но до последней страницы дойдут не скоро, ведь в самом уголовном деле аж 2,5 тысячи томов. Арестованы были не только программисты, но и водитель-экспедитор, один из предпринимателей, курьер. В деталях о преступном сообществе рассказал ZNAK.
Название преступного сообщества Lurk копирует имя вируса, который они сами же и разработали. В переводе с английского оно означает «прятаться в засаде», «таиться», «быть незамеченным».
Название преступного сообщества Lurk копирует имя вируса, который они сами же и разработали. В переводе с английского оно означает «прятаться в засаде», «таиться», «быть незамеченным».
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Оставаться незамеченными, или, вернее, непойманными, им удавалось около года. Выводили денежки со счетов банков, крупных торговых точек, аэропорта Екатеринбурга, туристических агентств и прочих «богатых» организаций. Набралась солидная сумма в миллиард рублей «с копейками».
Доступ к счетам получали как раз с помощью вируса. Группа была четко структурирована, организована, у каждого — своя роль в цепочке. Задержали «продвинутых пользователей» еще в 2016-м. операцию проводили одновременно в нескольких городах страны.
Доступ к счетам получали как раз с помощью вируса. Группа была четко структурирована, организована, у каждого — своя роль в цепочке. Задержали «продвинутых пользователей» еще в 2016-м. операцию проводили одновременно в нескольких городах страны.
Хакерам грозят сроки от 8 до 18 лет, в зависимости от степени «заслуг». Самый большой — для лидера группировки Константина Козловского. Интересно, что он был в отрочестве и юности весьма перспективным компьютерщиком. В седьмом классе победил в городском конкурсе юных айтишников. Вот только потом нашел своему таланту своеобразное применение.
Константин Козловский в ходе следствия и судебного разбирательства вину не признал. Как и его соратники. Род своих занятий считает весьма полезным обществу. Рассказывает о своих «секретных делах» туманно и витиевато: «Находясь на запрете определенных действий, исполнял поручения определенных лиц по достижению целей информационной безопасности в РФ, чтобы закрыть форум „Гидра“».
«Гидра», которой фигуранты дела, по их версии, «рубили головы», это крупнейший российский ресурс в теневом сегменте Сети. Специализируется на продаже наркотиков. Вот только «старшие братья», на заказ и покровительство которых намекает Козловский, защищать «подопечных» не рвутся.
«Гидра», которой фигуранты дела, по их версии, «рубили головы», это крупнейший российский ресурс в теневом сегменте Сети. Специализируется на продаже наркотиков. Вот только «старшие братья», на заказ и покровительство которых намекает Козловский, защищать «подопечных» не рвутся.
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