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Пути IT неисповедимы: что грозит хакерам группировки Lurk?

Пути IT неисповедимы: что грозит хакерам группировки Lurk? (4 фото)

Автор:
08 февраля 2022 19:56
Сообщество : Криминал
Метки: Лурк   аэропорт   банки   козловский   обвинения   срок   суд   хакеры   
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Они хорошо порезвились и поживились, но уверяют, что чисты перед законом. И даже помогали бороться с киберпреступностью.
Сегодня 22 фигурантам громкого дела хакеров группировки Lurk начали зачитывать приговор. Но до последней страницы дойдут не скоро, ведь в самом уголовном деле аж 2,5 тысячи томов. Арестованы были не только программисты, но и водитель-экспедитор, один из предпринимателей, курьер. В деталях о преступном сообществе рассказал ZNAK.

Название преступного сообщества Lurk копирует имя вируса, который они сами же и разработали. В переводе с английского оно означает «прятаться в засаде», «таиться», «быть незамеченным».
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Оставаться незамеченными, или, вернее, непойманными, им удавалось около года. Выводили денежки со счетов банков, крупных торговых точек, аэропорта Екатеринбурга, туристических агентств и прочих «богатых» организаций. Набралась солидная сумма в миллиард рублей «с копейками».

Доступ к счетам получали как раз с помощью вируса. Группа была четко структурирована, организована, у каждого — своя роль в цепочке. Задержали «продвинутых пользователей» еще в 2016-м. операцию проводили одновременно в нескольких городах страны.
Хакерам грозят сроки от 8 до 18 лет, в зависимости от степени «заслуг». Самый большой — для лидера группировки Константина Козловского. Интересно, что он был в отрочестве и юности весьма перспективным компьютерщиком. В седьмом классе победил в городском конкурсе юных айтишников. Вот только потом нашел своему таланту своеобразное применение.
Константин Козловский в ходе следствия и судебного разбирательства вину не признал. Как и его соратники. Род своих занятий считает весьма полезным обществу. Рассказывает о своих «секретных делах» туманно и витиевато: «Находясь на запрете определенных действий, исполнял поручения определенных лиц по достижению целей информационной безопасности в РФ, чтобы закрыть форум „Гидра“».

«Гидра», которой фигуранты дела, по их версии, «рубили головы», это крупнейший российский ресурс в теневом сегменте Сети. Специализируется на продаже наркотиков. Вот только «старшие братья», на заказ и покровительство которых намекает Козловский, защищать «подопечных» не рвутся.

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Метки: Лурк   аэропорт   банки   козловский   обвинения   срок   суд   хакеры   
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2k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Странно,супер-группировку терроризировавшую весь мир поймали,уже и доказательства собраны,а тех кто каждый день пенсионеров обманывает прикидываясь сотрудниками банков почему то поймать не могут!

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27k
Григорий Полчаса назад
Перевел 10 бабушек через дорогу и можно 1 раз проматериться и харкнуть в коридоре?
Как это у него работает?
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581
Bendix 42 минуты назад
Надеюсь, в соответствующий отдел ФСБ их зачислят. Иначе пойдёт в разрез сложившейся практике.
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10k
Star Link Час назад
Организуют кол центр на зоне.
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13k
net 2 часа назад
Дельного хакера не посодют, а пристроют.
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1k
Алексей Попов 2 часа назад
2 лярда ск...издили с очистных в Севастопле. "хрюша" продолжает... и никаких дел... Учитесь студенты, быть чиновником не только выгодно но и почетно...
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985
Дмитрий 2 часа назад
Ну 12 лет они уже отмотали, можно сказать. А вообще, если честно, в нормальной стране таких переобувают в "белые шляпы" и работают они как раз на безопасность.
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107
S400 2 часа назад
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