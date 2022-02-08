Пути IT неисповедимы: что грозит хакерам группировки Lurk?

Константин Козловский в ходе следствия и судебного разбирательства вину не признал. Как и его соратники. Род своих занятий считает весьма полезным обществу. Рассказывает о своих «секретных делах» туманно и витиевато: «Находясь на запрете определенных действий, исполнял поручения определенных лиц по достижению целей информационной безопасности в РФ, чтобы закрыть форум „Гидра“».



«Гидра», которой фигуранты дела, по их версии, «рубили головы», это крупнейший российский ресурс в теневом сегменте Сети. Специализируется на продаже наркотиков. Вот только «старшие братья», на заказ и покровительство которых намекает Козловский, защищать «подопечных» не рвутся.