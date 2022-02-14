Сила - в правде: водитель фуры проучил торопыгу на "Гелендвагене"

Водитель фуры двигался по левой полосе, когда впереди внезапно возник внедорожник. Бравый мужчина за рулем "Гелендвагена" вышел "поговорить за жизнь", когда услышал сигнал сзади, но, кажется, понял, что сделал это зря.
Водителю внедорожника на популярном языке объяснили, что он был не прав, внезапно вклинившись в левую полосу перед фурой. Ему, считай, повезло дважды. И фура не наехала, и урок взаимоотношений на дорогах получил бесплатно.
В комментариях к видео в соцсетях пользователи поспорили на счет допустимости движения фуры в левой полосе и ситуации в целом. Как считаете, уважаемые фишкяне, кто в данной ситуации прав?
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Оказывается, гелик не даёт +100 к рукопашке
Он нарушил правила, еще и избил человека, который указал ему на то что он гав.но !
Обелетить, это от слова "бЕлет?
Это кому-то не очевидно?
Со всеми учителями так надо.