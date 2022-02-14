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Сила - в правде: водитель фуры проучил торопыгу на "Гелендвагене"

Сила - в правде: водитель фуры проучил торопыгу на "Гелендвагене" (1 фото)

Автор:
14 февраля 2022 08:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авто   видео   диалог   дорожная ситуация   дорожный учитель   наказал   силавправде   фуровод   
3344
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Водитель фуры двигался по левой полосе, когда впереди внезапно возник внедорожник. Бравый мужчина за рулем "Гелендвагена" вышел "поговорить за жизнь", когда услышал сигнал сзади, но, кажется, понял, что сделал это зря.

Водителю внедорожника на популярном языке объяснили, что он был не прав, внезапно вклинившись в левую полосу перед фурой. Ему, считай, повезло дважды. И фура не наехала, и урок взаимоотношений на дорогах получил бесплатно.



В комментариях к видео в соцсетях пользователи поспорили на счет допустимости движения фуры в левой полосе и ситуации в целом. Как считаете, уважаемые фишкяне, кто в данной ситуации прав?

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Метки: авто   видео   диалог   дорожная ситуация   дорожный учитель   наказал   силавправде   фуровод   
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35  комментариев
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16k
Alex ASK 54 минуты назад
Какой-то чичваркин на уазике

Оказывается, гелик не даёт +100 к рукопашке
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1k
Oort 42 секунды назад
А какого х.ера фура ехала в левом ряду ??
Он нарушил правила, еще и избил человека, который указал ему на то что он гав.но !
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9k
Dmitry Минуту назад
Вообще-то тут явное создание аварийной ситуации, а то что идиоту втащили... За дело (можно списать на состояние аффекта))).
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11k
Дядя Саша 6 минут назад
Видеозапись не доступна в вашем регионе... Автор, ты лучший
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1k
Иван Иванович 7 минут назад
Ну хоть где то есть хорошие новости. Молодец мужик.
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11k
Karelian 9 минут назад
Голопузый гопник заработал себе уголовку.
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21k
Юрий 11 минут назад
Левша.... Причем два раза.
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4k
Chev Chelios 11 минут назад
Цыганский барон с бородой, когда покупал этот уазик думал, что к нему крутость прилагается автоматом, поэтому можно на разборы выходить с руками в карманах. Пару ударов по бороде в корне изменили его мнение. Фуровод -
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297
vipilshik 12 минут назад
Гандон на фуре. И обгона там не было и поворота налево не видать, так что двигаться там он действительно не имел права. А про то что бы начать рукоприкладство на спокойно стоящего и не выказывающего никакой агрессии чувака на гелике - это вообще край! Надо обязательно найти этого водителя и обелетить по хулиганке как минимум.
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850
Лейтенант Коломбо 13 минут назад
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30k
Aleks 13 минут назад
Видео изъято из публичного доступа... Не успел.
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1k
Shurovik 15 минут назад
Ученик поистине превзошел учителя!
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−7
Собеседник 16 минут назад
В следующий раз водителя фуры просто пристрелят, повезло ему нарваться на нестандартного водителя гелека
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12k
Проктолог-иллюзионист 18 минут назад
--- Как считаете, уважаемые фишкяне, кто в данной ситуации прав?
Это кому-то не очевидно?
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3k
OLDer 23 минуты назад
Тюк по репке...тюк еще раз.
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30k
a.fey Полчаса назад
А у меня кто-то видео списил.
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5k
Артем Кощеев Полчаса назад
Патлатый как будто никогда в жизни не дрался. Ему явно вот-вот прилетит, а он руки в карманах держит. Видать, подрезает регулярно, а на достойного соперника первый раз попал
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1k
Игорь Меншиков 36 минут назад
А вот некуй так подрезать
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6k
Виктор 38 минут назад
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8k
КОСТЯН 42 минуты назад
БРАВО!!!
Со всеми учителями так надо.
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1k
metrolog 45 минут назад
Гелик думал статусом задавить, а оказалось статус не вырос
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