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Продолжите фразу из советского мультфильма

Продолжите фразу из советского мультфильма

Автор:
02 мая 2024 15:02
Сообщество : СССР
Метки: СССР   Тесты   советские мультфильмы   тест   тесты по мультфильмам   фразы   
2676
1
10 фраз, которые знает наизусть любой (ну или почти любой) советский школьник. Сможете без ошибок ответить на все вопросы?

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Метки: СССР   Тесты   советские мультфильмы   тест   тесты по мультфильмам   фразы   
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24  комментария
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28k
Андрей 52 минуты назад
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1k
Миша Минуту назад
- Помогите, люди добрые! Разорился, нищенствую... Нужда стучится в дверь!
- Яша, можем помочь тебе хорошим советом: не открывай ей дверь, пускай себе стучится!
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8
truten 9 минут назад
По песни Частушки, Сектор Газа

А девки в озере купались
Х@й резиновый нашли
Целый день они еб@лись
Даже в школу не пошли

Ходил сегодня на работе в хорошем настроении, у меня много негров и тут мелодию напевая.

Негры в озере купались,
мыло белое нашли.
Целый день они стирались,
но так чёрными ушли.
Опа....
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686
Ви 12 минут назад
Детский какой то тест...
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8
truten 17 минут назад
В 45 всё ещё помню. 10/10
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5k
Timur 40 минут назад
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11
Алексей 42 минуты назад
Ну в 5 вопросе ошибка.
- а дедушка где спит?
- какой дедушка? А, дедушка. Да вон там, в коридоре, ...

вот я и ответил "Какой ещё дедушка". Ну и с воздушным шариком ошибся.
8/10.
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50k
Максим Т. 49 минут назад
Кто ходит в гости по утрам - тот поступает мудро!
И там сто грамм, и там сто грамм - на то оно и утро!
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1k
Пчёлкин 57 минут назад
Десяточка)))
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7k
Горец Ю Час назад
Неужели есть меньше 10/10?!)))
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12k
Dmitry Час назад
Родился в СССР, а следовательно - 10 из 10.
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27k
СергейПименов 2 часа назад
Про воздушный шарик не было такой фразы
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18k
Majul 2 часа назад
И даже Чебурашка это подтверждает, ведь вам самое место на доске почёта! Вы из 10 вопросов ответили верно на 10.

Родился в СССР, слишком просто, мультики детства )
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17k
GROMOZEKA 2 часа назад
Пффф, легкотня!
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31k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
с Чебурашкой чёт тупанул (
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Бернгард Кёне
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 705 постов (700 в горячем)

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