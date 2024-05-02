Продолжите фразу из советского мультфильма

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10 фраз, которые знает наизусть любой (ну или почти любой) советский школьник. Сможете без ошибок ответить на все вопросы?
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А девки в озере купались
Х@й резиновый нашли
Целый день они еб@лись
Даже в школу не пошли
Ходил сегодня на работе в хорошем настроении, у меня много негров и тут мелодию напевая.
Негры в озере купались,
мыло белое нашли.
Целый день они стирались,
но так чёрными ушли.
Опа....
- а дедушка где спит?
- какой дедушка? А, дедушка. Да вон там, в коридоре, ...
вот я и ответил "Какой ещё дедушка". Ну и с воздушным шариком ошибся.
8/10.
И там сто грамм, и там сто грамм - на то оно и утро!
Родился в СССР, слишком просто, мультики детства )