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25 забавных и откровенно странных товаров, найденных в Интернете

25 забавных и откровенно странных товаров, найденных в Интернете (26 фото)

Автор:
13 февраля 2022 16:13
Сообщество : Юмор
Метки: САМЫЕ СТРАННЫЕ ТОВАРЫ   интернет-шоппинг   покупки в интернете   странные вещи   странные товары   чисто поржать   
2201
26
Если вы терпеть не можете ходить по магазинам, онлайн-шоппинг — это выход. Главное — не погрузиться в его опасную трясину слишком глубоко! Хотя и в этом есть свои плюсы: можно найти много смешных и необычных товаров. Твиттер-аккаунт The Worst Things For Sale (TWTFS) посвящен именно таким находкам.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: САМЫЕ СТРАННЫЕ ТОВАРЫ   интернет-шоппинг   покупки в интернете   странные вещи   странные товары   чисто поржать   
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12  комментариев
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20k
kamanch 2 часа назад
Вообще-то три в одном:
- заглушка для ремня безопасности
- открывашка для бутылок
- подписка на премию Дарвина
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19k
Luc72 15 минут назад
Собака, наверное, тоже сильно удивится потом... когда закапывать начнет

Ссылка youtu.be
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2k
lekha-fil Полчаса назад
"Черная туалетная бумага. Видимо, для готов" ??? Чё за надпись?
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189
Тоша Полчаса назад
Клюшка для гольфа (писсуар) будет весьма оригинально смотреться на Урале зимой, особенно в провинции))) Воооообще не будет привлекать внимание, вот ни разу)))
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19k
Егор 56 минут назад
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8k
Barachek_Obachek Час назад
Китайцы так и называют "Велосипедное Сиденье заднее яйцо лампа"
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22k
Ego sum qui sum Час назад
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2k
Сладких снов Час назад
Food Cubby ДЕНТА!
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