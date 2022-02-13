25 забавных и откровенно странных товаров, найденных в Интернете

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Если вы терпеть не можете ходить по магазинам, онлайн-шоппинг — это выход. Главное — не погрузиться в его опасную трясину слишком глубоко! Хотя и в этом есть свои плюсы: можно найти много смешных и необычных товаров. Твиттер-аккаунт The Worst Things For Sale (TWTFS) посвящен именно таким находкам.
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11. Golf Urinal — переносной писсуар под видом клюшки для гольфа. Полотенце входит в комплект
13. Худший способ сохранить информацию — это записать ее на наручном блокноте, устроенном по принципу магнитно-маркерной доски (запись легко стирается)
19. Dixie Hear Cups — пластиковые "чашки", которые крепятся за ушами с помощью веревки. Они помогают лучше слышать... но какой ценой?
20. Licki — щетка для вычесывания кошачьей шерсти в виде большого языка. Чтобы ею пользоваться, нужно держать ее во рту и лизать ею свою кошку
22. Калькулятор в виде игровой консоли. Для какого-нибудь ребенка это может стать огромным разочарованием
Источник: — переведено специально для fishki.net
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