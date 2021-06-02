30 человек, которые очень пожалели о своих онлайн-покупках

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Шоппинг в интернете может окончиться совершенно смехотворным результатом. Будьте внимательны и не повторяйте ошибок героев этого поста.
1. "Заказал на "Амазоне" майку, а они прислали мне платье. Но задница выглядит в нем великолепно!"
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3. "Я знал, что рискую, заказывая что-то в магазине Wish... Но все же у меня случился приступ гомерического смеха, когда это одеяло, наконец, прибыло"
4. "Никогда не покупайте спидометр на Aliexpress!"
6. "Подруга заказала на "Амазоне" совок... Теперь вот думает, где бы прикупить подходящую метлу"
7. "Интернет-шопинг - чтобы жить было интереснее! Может быть, Amazon захочет перепроверить размеры этого товара?"
20. "Какой шикарный бассейн! Не могу дождаться момента, когда в него можно будет нырнуть с разбега!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: интернет-шоппинг неудачные покупки покупки в интернете покупки на алиэкспресс покупки онлайн покупки через интернет умора
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А насчет граждан, которые, польстясь на нереально низкую цену, не дочитывают, что данный предмет предназначается для кукол, (а уж в размеры зачем заглядывать вообще, ага), то это их проблемы.
С одеждой, к которой продавец не высылает фигуру, тоже беда.
очень похоже, что у чёрной ноги такой совершенно невь2,718бенный грибок.
ныряйте-ныряйте....