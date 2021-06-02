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30 человек, которые очень пожалели о своих онлайн-покупках

30 человек, которые очень пожалели о своих онлайн-покупках (30 фото + 1 гиф)

Автор:
02 июня 2021 16:53
Сообщество : Юмор
Метки: интернет-шоппинг   неудачные покупки   покупки в интернете   покупки на алиэкспресс   покупки онлайн   покупки через интернет   умора   
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Шоппинг в интернете может окончиться совершенно смехотворным результатом. Будьте внимательны и не повторяйте ошибок героев этого поста.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интернет-шоппинг   неудачные покупки   покупки в интернете   покупки на алиэкспресс   покупки онлайн   покупки через интернет   умора   
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3k
Нечаинка Полчаса назад
Комментарий к фото
Хм, вроде, голову туда просовывать не надо было, судя по заказанной модели.
А насчет граждан, которые, польстясь на нереально низкую цену, не дочитывают, что данный предмет предназначается для кукол, (а уж в размеры зачем заглядывать вообще, ага), то это их проблемы.
С одеждой, к которой продавец не высылает фигуру, тоже беда.
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13k
Serg2001 5 минут назад
Люди в очередной раз демонстрируют свою тупость и жадность... Ну может быть только в случае с рубашками реальное наеб@лово. И то вполне возможно, что было написано про бирки, только очень витиевато... )
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5k
schmubu 16 минут назад
https://tn.fishki.net/26/upload/post/2021/06/02/3780023/d92147fb5acd7d5b5ab1ed1ae3ac2d97.jpg.webphttps://tn.fishki.net/26/upload/post/2021/06/02/3780023/d92147fb5acd7d5b5ab1ed1ae3ac2d97.jpg.webp
очень похоже, что у чёрной ноги такой совершенно невь2,718бенный грибок.
ныряйте-ныряйте....
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