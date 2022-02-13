Было или не было: крылатые выражения, которые ошибочно приписывают великим мира сего

450
13
Одна из серьезных проблем Всемирной паутины – это искренняя вера многих пользователей в то, что любая найденная на ее просторах информация – истина в последней инстанции.
Борис Ельцин
«Я устал, я ухожу». Это выражение, даже переделанное в мем «Я устал, я мухожук» в действительности в обращении первого президента РФ отсутствует. В оригинальной речи он обратился к народу со следующими словами: «Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку».
×
×
Мария-Антуанетта
Фраза о том, что при отсутствии у людей хлеба они вполне могут обойтись пирожными, тоже стала частью анекдотов. Хотя в действительности Жан-Жак Руссо, приписавший ее принцессе, ошибся. Ведь будущей королеве Франции на тот момент было всего 14 лет, а жила она в Австрии.
Иосиф Сталин
Выражение «Незаменимых нет» или «Незаменимых у нас нет» очень часто приписывают этому политику. Однако при детальном изучении его мемуаров и записей ничего подобного обнаружено не было. Отдаленное сходство имеется у выражения, использованного «отцом народов» в отчетном докладе 1-го съезда ВКПб 1934 года. В нем шла речь о зазнавшихся вельможах, считающих себя незаменимыми, которых следует не колеблясь снимать с руководящих постов не взирая на предыдущие заслуги.
Владимир Ленин
Фразу о том, что с управлением государством сможет справиться любая кухарка, слышали даже те, кто вообще не знаком с деятельностью советского политика и революционера. Просто в статье, посвященной способам удержания власти большевиками, имелся тезис, причем абсолютно противоположный по смыслу: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством… Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту».
Михаил Салтыков-Щедрин
Болевший душой о судьбе своей родины писатель и по совместительству вице-губернатор известен выражением «Разбудите меня лет через сто, и спросите, что сейчас делается в России. И я отвечу – пьют и воруют». Были и довольно слабые попытки приписать его Карамзину. Однако на деле, скорее всего, уходом в массы оно обязано Александру Розенбауму, который в интервью «Собеседнику» в 2000 году сказал, что в России и через 200 лет будут пить и воровать, сославшись на Салтыкова-Щедрина или Карамзина в качестве первоисточника.
Никколо Макиавелли
Высказывание «Цель оправдывает средства» многократно приписывали этому философу и мыслителю. И в трактате «Государь» действительно присутствует такая мысль: «Дайте государю возможность завоевать и удержать власть в государстве, а средства всегда будут считаться достойными, и каждый их одобрит, потому что простой народ всегда прельщается тем, чем вещи кажутся и что из этого получается». Однако сама цитата – это, скорее, результат народного творчества. Хотя подобную фразу озвучил и немецкий богослов Герман Бузенбаум: «Кому дозволена цель, тому дозволены и средства».
Вольтер
Французскому философу неоднократно приписывают следующий афоризм: «Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить». В реальности же автор этого выражения – английская писательница Эвелин Холл. Будучи автором биографии Вольтера, она как-то заявила, что была бы очень поражена, отыщись такое выражение в его трудах. Это всего лишь перефразированное выражение писателя: «Думайте и позволяйте другим думать тоже».
Зигмунд Фрейд
«Иногда сигара – это просто сигара». По Сети давно ходит рассказ, в соответствии с которым ученики именитого психиатра и психолога как-то пристали к нему с вопросом о взаимосвязи курения с подсознательным стремлением к оральному сексу с мужчинами, намекая на вредную привычку своего педагога. На что получили лаконичный ответ в виде вышеуказанной фразы. В реальности не нашлось ни одного документального подтверждения того факта. Более того, многие ученики Фрейда даже начали курить специально, чтобы найти поддержку наставника, поскольку тот недолюбливал некурящих людей.
Георгий Жуков
Полководцу и маршалу приписывают нелицеприятную фразу: «Солдат не жалеть! Бабы еще нарожают!» Впрочем, ее авторами в разное время считались Кутузов, Суворов и даже император Петр I. Вот только никто из великих подобных перлов не выдавал. Единственная, кому можно вменить что-то отдаленно подобное – императрица Александра Федоровна, использовавшая в письме к супругу Николаю II выражение: «Генералы знают, что у нас еще много солдат в России, и поэтому не щадят жизней, но это ведь были великолепно обученные войска, и все – понапрасну».
Федор Достоевский
Афоризм «Если бога нет, то все дозволено» приписывают Федору Михайловичу. И он вполне отражает мировоззрение его персонажа Ивана Карамазова. Правда, в романе «Бесы» есть фраза, произнесенная одним из героев – «седым бурбоном капитаном». Она звучит следующим образом: «Если бога нет, то какой же я после того капитан?»
Юлий Цезарь
«Разделяй и властвуй»? Конечно, это сказал Цезарь. Однако политик и полководец не произносил ничего подобного. Как и его римские коллеги. Автором похожего выражения, но с совершенно иным смыслом – «То, чем управляешь, разделяй» – был Никколо Макиавелли.
Библия
По результатам опроса, проведенного в США в 2001 году, 82% респондентов ответили, что фраза «Бог помогает тем, кто помогает себе» – это библейская цитата. Но в действительности даже обычный поиск по тексту покажет ее отсутствие в книге. Зато подобная мысль встречалась у Овидия и Эзопа. Из более современных произведений – это книга «Рассуждения о правительстве» Алджернона Сиднея («Бог помогает тем, кто сам о себе заботится»).
А какие выражения, приписываемые не произносившим их известным людям, встречались вам?
А какие выражения, приписываемые не произносившим их известным людям, встречались вам?
Источник:
Еще крутые истории!
- Когда онлайн-шоппинг не удался
- Худший секс, последний в гонке, самый нелепый судебный иск: какие бывают шуточные премии
- Самые известные предатели СССР
- Полезные советы, которые помогут легко решить надоевшие проблемы
- «Лицо чистого зла» и «Кусающиеся монахини». 5 случаев в истории, когда люди массово сошли с ума
Метки: знаменитости истории факты
26
Понравилось26
Новости партнёров