Было или не было: крылатые выражения, которые ошибочно приписывают великим мира сего

Болевший душой о судьбе своей родины писатель и по совместительству вице-губернатор известен выражением «Разбудите меня лет через сто, и спросите, что сейчас делается в России. И я отвечу – пьют и воруют». Были и довольно слабые попытки приписать его Карамзину. Однако на деле, скорее всего, уходом в массы оно обязано Александру Розенбауму, который в интервью «Собеседнику» в 2000 году сказал, что в России и через 200 лет будут пить и воровать, сославшись на Салтыкова-Щедрина или Карамзина в качестве первоисточника.