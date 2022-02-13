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Было или не было: крылатые выражения, которые ошибочно приписывают великим мира сего

Было или не было: крылатые выражения, которые ошибочно приписывают великим мира сего (13 фото)

Автор:
13 февраля 2022 11:59
Сообщество : Факты
Метки: знаменитости   истории   факты   
450
13
Одна из серьезных проблем Всемирной паутины – это искренняя вера многих пользователей в то, что любая найденная на ее просторах информация – истина в последней инстанции.
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Метки: знаменитости   истории   факты   
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Mowgley 3 часа назад
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Лимонадный Джо 48 минут назад
Что водку 40 градусов придумал Менделеев. Просто этот учёный писал трактат о растворении спиртов в воде, которые имеют ряд специфических особенностей. О водке слова не было. О градусе водки было приказано правителями России в своё время, дабы не давать возможности трактирщикам разбавлять спирт до неприличного состояния.
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Цитаты" Фаины Раневской:
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