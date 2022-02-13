Опубликованны загадочные фото с поверхности Марса

2561
5
1
Если вы думаете, что это поверхность дивана, изрисованная шаловливым ребёнком, то вы ошибаетесь. Это новые фотографии марсианского пейзажа, снятые возле кратера Гука в южных высокогорьях Марса.
Эти удивительные снимки были получены 1 февраля благодаря камере CaSSIS, находящейся на борту орбитального аппарата ESA/Роскосмоса ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO).
Космический корабль TGO достиг Марса в 2016 году, а спустя 2 года начал свою полноценную научную миссию. В его задачи входит не только фотографирование поверхности планеты, но и составление каталога атмосферных газов, поиск богатых водой мест и создание детальной карты.
Космический корабль TGO достиг Марса в 2016 году, а спустя 2 года начал свою полноценную научную миссию. В его задачи входит не только фотографирование поверхности планеты, но и составление каталога атмосферных газов, поиск богатых водой мест и создание детальной карты.
В настоящий момент на поверхности Марса учёные нашли около 30 областей хаотичного ландшафта. Особенности этой местности заключаются в том, что на ней находятся в большом количестве неправильные выступы, конические насыпи, хребты, холмы с плоскими вершинами. И все эти местности объединяет одна интересная деталь – тёмные «усики», тянущиеся по всей поверхности.
Их синий и голубой оттенок – это результат использования трёх фильтров. Благодаря им создаётся цветное инфракрасное изображение с большей чувствительностью к изменениям минералогии поверхности.
В реальном цвете полосы будут казаться темно-красными.
В реальном цвете полосы будут казаться темно-красными.
Эти полоски всего лишь следы пылевых вихрей, так называемых «дьяволов». По этим отметинам на поверхности можно делать выводы о характере ветра , его скорости и направлении. Пыльные вихри взбивают поверхностный материал, обнажая более свежий материал внизу.
Частые действия пылевых вихрей оставляют на поверхности эту типичную паутину перекрещивающихся следов. Да и сами марсианские вихри не особо отличаются от земных, превосходя наших только лишь в размерах. На Марсе "дьяволы" могут достигать высоты восьми километров, образуя за собой следы шириной от десятков до сотен метров, тянувшиеся на несколько километров.
А вот так образуются эти "полосы"
Источник:
Ссылки по теме:
- Спутник снял ледяную лавину на Марсе
- Шесть причин, по которым Марс наиболее перспективен для колонизации
- Ученые создали четвероногий марсоход
- Так жизни на Марсе все-таки нет?
- Какой объект в 123 раза больше Земли поставил в тупик ученых?
50
Понравилось50
Новости партнёров
-Да.
-А какого цвета?
-Ты закат солнца когда нибудь видел?
-Конечно.
-Ну вот,точно такая же,только синяя.