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Опубликованны загадочные фото с поверхности Марса

Опубликованны загадочные фото с поверхности Марса (5 фото + 1 видео)

Автор:
13 февраля 2022 11:29
Сообщество : Наука
Метки: космос   марс   наука   смерчи   фото   
2561
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Если вы думаете, что это поверхность дивана, изрисованная шаловливым ребёнком, то вы ошибаетесь. Это новые фотографии марсианского пейзажа, снятые возле кратера Гука в южных высокогорьях Марса.

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Метки: космос   марс   наука   смерчи   фото   
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10  комментариев
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7k
Serjio Час назад
-Говорят ты купил себе машину,это правда?
-Да.
-А какого цвета?
-Ты закат солнца когда нибудь видел?
-Конечно.
-Ну вот,точно такая же,только синяя.
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33k
Рекламщик 12 минут назад
По картинке думал, ребенок изрисовал белый кожаный диван...
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1k
Andrew Belaks Полчаса назад
Ну всё,осталось сардукаров подтянуть и можно спайс фармить...
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24k
Юрьевич Полчаса назад
А что тут загадочного то?
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14k
L.Nemo 2 часа назад
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Regerald 2 часа назад
Прочитав заголовок, подумал очередной высер от РенТВ, а нет, годная интересная информация. Коротковато, правда.
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1k
Егор Терентьев 2 часа назад
На папиллярные рисунки похоже)
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