Густав III и война с Россией

"Да вы гляньте", - говорило его величество сенаторам. - "Там же русские войска у наших границ передвигаются, прямо в Ростовской и Воронежской области. Опасные, как медведь, если ему дать лососем по хлебалу. Надо воевать, иначе кабздец нашей героической нации". Сенаторам, однако, было плевать. Они смотрели мультфильм про Карлсона и лениво жрали лосося. Никакого патриотизма и заботы об Отчизне, скажу я вам.

Стремясь изобличить российских агрессоров, мудрый король придумал неебическую штуку. Он приказал портному Линдгрену из швейной мастерской оперы Стокгольма пошить 24 костюма казаков. Почему казаков? Ну потому что они страшнее и других русских войск шведы не помнили, а тут бренд. Линдгрен пошил, но это было чёрт знает что, так как казаков он в глаза не видел. Жёлтое с красным, цветастое и с перьями. Ну и короч, 24 шведа месяц отращивали бороды. И 28 июня 1788 года этот отряд ряженых попугаев переправился с границы на русскую сторону, и оттуда уже напал на шведский пост. Это выглядело, как цирк на выезде со стрельбой, но портного Линдгрена наградили премией.

Закричав на всю Европу про российскую агрессию и кровавую атаку на бедную Швецию, этот лососнутый Карлсон Густав III потребовал от России: возместить убытки от "вторжения", установить границу по реке Сестре (отдать часть Финляндии и Карелию), вернуть Крым Турции и обезоружить свой флот. В России всерьёз задумались о запрещении лосося - судя по всему, рыбка вызывает необратимые изменения в мозгу. Екатерина Вторая срочно посмотрела немецко-русский словарь, и ответила "Хер вам на блюде", после чего война стала неизбежной.

Однако, выяснилось, что хоть русская армия почти вся ушла на войну с Турцией, настоящие казаки могут дать звиздюлей куда лучше, нежели ряженые с перьями. Шведы потеряли 18 000 человек (из них две трети - "санитарные потери"), русские - 6 000. Это затормозило королевскую лососнутость: он ожидал лёгкой победы, а всё как-то увязло, как Фрекен Бок в тефтелях. Силы были равны - но даже нанеся русским серьёзное поражение в морской битве в проливе Роченсальм, на суше Густав III с ними справиться не мог. Пришлось в 1790 году отказаться от претензий и заключить мир. Как сообщает Интернет того времени, "Лондон и Берлин были в бешенстве, что Швеция выдохлась".

А в 1792 году Густав III поскользнулся на лососе и помер. Ну, ему ещё там в спину выстрелили, но сие ненужные детали.

К чему это я? Да так...к слову пришлось:)

(c) Zотов