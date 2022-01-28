Тогда и сейчас: фото разрушенных дворцов Ленинграда

Война — самое чудовищное, что может произойти с человечеством. Она становится катастрофой для миллионов простых людей, у которых фактически даже не было выбора, кроме как участвовать в кровопролитии, чтобы выжить и защитить своих близких, свою Родину.
27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда, эта дата стала одним из дней воинской славы. 872 дня горожане находились в самой ужасной изоляции за всю историю города. Сегодня память о том, какой была война, сохранилась в воспоминаниях, учебниках истории и старых фотографиях. Перед вами снимки главных зданий Ленинграда в конце войны: его дворцы после нескольких лет оккупации оказались в руинах, и на их восстановление ушло не одно десятилетие.
Петергоф, оставшийся в руинах
Петергоф — один из самых знаменитых дворцов России. Его строил Петр I, и он хотел, чтобы дворцовый комплекс был роскошнее, чем французский Версаль. Но после войны он остался лежать в руинах. Немцы уничтожили тысячи предметов искусства, вырубили и сожгли деревья.
Под оккупацию дворец попал в сентябре 1941 года, через пару недель после блокады Ленинграда. Сотрудникам музея что-то удалось эвакуировать: ценные скульптуры, статуи, картины.
Несколько лет музей был под обстрелом. Бомбардировки прекратились лишь после снятия блокады, когда от комплекса остались лишь развалины.
Перед отступлением немцы решили добить архитектурный шедевр: они заминировали всю территорию. Особенно пострадали фонтаны: окончательно их восстановили лишь в 2000 году.
Царское Село и утрата Янтарной комнаты
Эту резиденцию начала строить супруга Петра I, а продолжила над ней работу их дочь, Елизавета. Именно благодаря ей Царское Село буквально расцвело, стало роскошным комплексом и до сих пор считается ярким примером елизаветинского барокко.
Но во время войны Царское Село тоже очень сильно пострадало. Так же в сентябре дворцовый комплекс был захвачен немцами.
Например, вот что осталось от Арабескового зала, и он же в наши дни:
Когда сотрудники комплекса услышали выстрелы, они поняли, что надвигается катастрофа. Однако они не отступили от своей работы: некоторые экспонаты удалось спрятать. Увы, далеко не все, часть коллекции была уничтожена и изуродована намеренно.
Конечно, главная утрата Царского Села — это Янтарная комната. Немцы вывезли ее в неизвестном направлении, и до сих пор ее исчезновение считается одной из самых больших тайн Второй мировой войны. На фото ниже этот шедевр до войны и помещение комнаты в 1980-е годы.
Павловск в руинах
Архитектурный комплекс в Павловске был создан в конце восемнадцатого столетия, как несложно догадаться, в качестве одной из резиденций императора Павла I. Вот что оставили немцы после себя:
Когда оккупанты начали отступать, они решили поджечь весь комплекс. Так что когда дворец был освобожден, он представлял чудовищное зрелище. Уничтоженный тронный зал и он же сегодня:
Огромную роль в сохранении всего комплекса сыграла Анна Зеленова. Она стала директором дворцово-паркового ансамбля за пару месяцев до оккупации, и именно она помогала спасать музейные экспонаты.
Искусствовед покинула Павловск лишь за день до того, как сюда вторглись немцы. Она ушла пешком в Ленинград, который находился в тридцати километрах. Там она весь период блокады работала над сохранностью ценностей, вывезенных из музеев, систематизировала их.
Но ее работа этим не ограничивалась: Анна организовывала выставки в блокадном Ленинграде для жителей и фронтовиков, читала лекции по искусству. Ну а после снятия блокады она сразу же отправилась в Павловск, чтобы участвовать в его восстановлении.
Разрушенный Гатчинский дворец
Гатчинский дворец Екатерина II подарила графу Орлову, своему фавориту. Позже здание перешло к ее сыну, будущему императору Павлу. Дворец в стиле классицизма всегда выглядел довольно угрюмо, ну а после того, как его покинули германские оккупанты, был в ужасном состоянии. Так выглядел один из фасадов здания:
Внутри помещения были сильно повреждены: разрушена лепнина, барельефы, кое-где обрушился потолок.
Гатчину восстанавливали долго, и… решили до конца не восстанавливать. Например, перед вами Чесменская галерея на картине Эдуарда Гау 1877 года, и она же в наши дни:
Частично все же галерею восстановили, вернув некоторые барельефы, какими они были до войны. Но эта частичная реставрация и сегодня передает то ощущение, смесь опустошения, ужаса и радости, которое испытали искусствоведы, когда впервые после отступления немцев попали в залы Гатчины.
Пожалуй, эти ощущения не сможет передать ни одна фотография, это нужно увидеть своими глазами.
Источник:
Понравилось104
И они еще пытаются нам"" импортировать свою демократию!
В потом с приходом "капитализма" в Россию фотки стали убирать. Теперь это главный экскурсионный центр для тех же европейцев и фоточки не светят лишний раз. Боятся оскорбить чувства "цивилизаторов"?
Наша задача не повторить, а предотвратить.