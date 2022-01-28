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Тогда и сейчас: фото разрушенных дворцов Ленинграда

Тогда и сейчас: фото разрушенных дворцов Ленинграда (17 фото)

Автор:
28 января 2022 09:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   война   дворец   ленинград   тогда и сейчас   фото   
3973
17

Война — самое чудовищное, что может произойти с человечеством. Она становится катастрофой для миллионов простых людей, у которых фактически даже не было выбора, кроме как участвовать в кровопролитии, чтобы выжить и защитить своих близких, свою Родину.



27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда, эта дата стала одним из дней воинской славы. 872 дня горожане находились в самой ужасной изоляции за всю историю города. Сегодня память о том, какой была война, сохранилась в воспоминаниях, учебниках истории и старых фотографиях. Перед вами снимки главных зданий Ленинграда в конце войны: его дворцы после нескольких лет оккупации оказались в руинах, и на их восстановление ушло не одно десятилетие.


Петергоф, оставшийся в руинах

Петергоф — один из самых знаменитых дворцов России. Его строил Петр I, и он хотел, чтобы дворцовый комплекс был роскошнее, чем французский Версаль. Но после войны он остался лежать в руинах. Немцы уничтожили тысячи предметов искусства, вырубили и сожгли деревья.

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Под оккупацию дворец попал в сентябре 1941 года, через пару недель после блокады Ленинграда. Сотрудникам музея что-то удалось эвакуировать: ценные скульптуры, статуи, картины.


Несколько лет музей был под обстрелом. Бомбардировки прекратились лишь после снятия блокады, когда от комплекса остались лишь развалины.

Перед отступлением немцы решили добить архитектурный шедевр: они заминировали всю территорию. Особенно пострадали фонтаны: окончательно их восстановили лишь в 2000 году.


Царское Село и утрата Янтарной комнаты

Эту резиденцию начала строить супруга Петра I, а продолжила над ней работу их дочь, Елизавета. Именно благодаря ей Царское Село буквально расцвело, стало роскошным комплексом и до сих пор считается ярким примером елизаветинского барокко.


Но во время войны Царское Село тоже очень сильно пострадало. Так же в сентябре дворцовый комплекс был захвачен немцами.


Например, вот что осталось от Арабескового зала, и он же в наши дни:


Когда сотрудники комплекса услышали выстрелы, они поняли, что надвигается катастрофа. Однако они не отступили от своей работы: некоторые экспонаты удалось спрятать. Увы, далеко не все, часть коллекции была уничтожена и изуродована намеренно.

Конечно, главная утрата Царского Села — это Янтарная комната. Немцы вывезли ее в неизвестном направлении, и до сих пор ее исчезновение считается одной из самых больших тайн Второй мировой войны. На фото ниже этот шедевр до войны и помещение комнаты в 1980-е годы.


Павловск в руинах

Архитектурный комплекс в Павловске был создан в конце восемнадцатого столетия, как несложно догадаться, в качестве одной из резиденций императора Павла I. Вот что оставили немцы после себя:


Когда оккупанты начали отступать, они решили поджечь весь комплекс. Так что когда дворец был освобожден, он представлял чудовищное зрелище. Уничтоженный тронный зал и он же сегодня:


Огромную роль в сохранении всего комплекса сыграла Анна Зеленова. Она стала директором дворцово-паркового ансамбля за пару месяцев до оккупации, и именно она помогала спасать музейные экспонаты.


Искусствовед покинула Павловск лишь за день до того, как сюда вторглись немцы. Она ушла пешком в Ленинград, который находился в тридцати километрах. Там она весь период блокады работала над сохранностью ценностей, вывезенных из музеев, систематизировала их.


Но ее работа этим не ограничивалась: Анна организовывала выставки в блокадном Ленинграде для жителей и фронтовиков, читала лекции по искусству. Ну а после снятия блокады она сразу же отправилась в Павловск, чтобы участвовать в его восстановлении.


Разрушенный Гатчинский дворец

Гатчинский дворец Екатерина II подарила графу Орлову, своему фавориту. Позже здание перешло к ее сыну, будущему императору Павлу. Дворец в стиле классицизма всегда выглядел довольно угрюмо, ну а после того, как его покинули германские оккупанты, был в ужасном состоянии. Так выглядел один из фасадов здания:


Внутри помещения были сильно повреждены: разрушена лепнина, барельефы, кое-где обрушился потолок.


Гатчину восстанавливали долго, и… решили до конца не восстанавливать. Например, перед вами Чесменская галерея на картине Эдуарда Гау 1877 года, и она же в наши дни:


Частично все же галерею восстановили, вернув некоторые барельефы, какими они были до войны. Но эта частичная реставрация и сегодня передает то ощущение, смесь опустошения, ужаса и радости, которое испытали искусствоведы, когда впервые после отступления немцев попали в залы Гатчины.


Пожалуй, эти ощущения не сможет передать ни одна фотография, это нужно увидеть своими глазами.

Источник:

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Метки: было стало   война   дворец   ленинград   тогда и сейчас   фото   
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392
Князь Игорь 3 часа назад
Цивилизованный народ Европы. Не то что "красные советские дикари".
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71
VDVForever 2 минуты назад
Русофобам из Бундестага или другим "европейским" неонацистам, когда квакают что-то про Россию, в наглую морду тыкать эти фото пока хоть одна извилина в их тупой башке не включится.
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282
Кто-то Там 17 минут назад
Интересно, а как было во Франции во время аккупации со всякими Елесейскими полями, Версалями, Луврами и разными дворцами?
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7k
amrita Полчаса назад
Всегда со слезами.
И они еще пытаются нам"" импортировать свою демократию!
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1k
Александр Полчаса назад
Был везде кроме Гатчины. Даже не представляю каких усилий стоило всё это восстановить, в том числе и финансовых. Сейчас конечно выглядит всё великолепно. Был много где в Европе но таких красивых и даже пафосных дворцов нет нигде.
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29k
Мойша Полчаса назад
Типа "цивилизованные" страны ВСЕГДА считали Россию варварской страной. И никак на могли себе позволить, что "какие-то варвары" смогли общеголять их, вершину творения.
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61
Дмитрий Час назад
Заранее извиняюсь за свою нудность, но разве была такая "война дворцов Ленинграда"? )))
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61
Дмитрий Час назад
Пс: пост не читал только из за того, как заголовок составлен... Я думаю в тексте будет еще интереснее, но не осилю
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211
D A Час назад
Автор, у тебя понимание причинно-следственной связи есть? Сам пишешь, что комплекс находился в окупации у немцов и как пишешь "Несколько лет музей был под обстрелом. Бомбардировки прекратились лишь после снятия блокады, когда от комплекса остались лишь развалины". Как ты думаешь, немцы себя обстреливали и бомбочки себе на башку кидали????
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3k
Alexander Parshuto Час назад
А янтарную комнату восстановили. Так что кто хочет её посмотреть, приезжайте в Санкт-Петербург. А до Пушкина тут рукой подать ))
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3k
Alexander Parshuto Час назад
Вот люди, которые восстанавливали росписи в Павловске, Пушкине, Петергофе. Знаменитая бригада Художников-Реставраторов, руководителем которой был Анатолия Владимировича Трескин (первый слева). Рядом с ним мой родной дядя Морошкин Александр Александрович, далее слева-направо: Зверев В.В., Ольшевский Г.А., Буренин А.И. В Павловском дворце они работали более 20-ти лет. Нужно честно сказать, что проводилась не реставрация, а полное восстановление этих дворцов. Ибо реставрировать там было нечего, всё было уничтожено.
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9k
Andrey Komarov 2 часа назад
Когда я в 1985 году впервые попал в Екатерининский дворец в Пушкине, там при входе в каждый зал висели такие фото. Сейчас, говорят, убрали, потому что экскурсантам из просвященных стран стыдно за то, что натворили их "высокоцивилизованные" предки.
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1k
Сергей 2 часа назад
Это следы того, как "цивилизованный" запад, нам в очередной раз свои ценности приносил.
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3k
grohotailo 2 часа назад
В Гатчинском дворце "цивилизаторы" вот такую надпись на стене оставили. Наши реставраторы тоже её сохранили специально для тех дурачков, которые думают что разумнее было бы сдать Ленинград.
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21k
hebpat 2 часа назад
Культурная мля, нация, а русские варвары им Дрезден восстановили, разрушенный бомбардировками западных союзников до основания
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20k
shevanez 3 часа назад
О многом из поста очень интересно описано в этой книге.
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rere82 3 часа назад
Нет желающих повтоить?
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741
PcheL 3 часа назад
Про Усадьбу Рапти забыли. "Маленький Версаль". Дворец был взорван немцами в 1944 году во время отступления.
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