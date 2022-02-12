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Беспощадная мода: джинсы «для самых смелых» от британских дизайнеров

Беспощадная мода: джинсы «для самых смелых» от британских дизайнеров (8 фото)

Автор:
12 февраля 2022 01:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Wet Pants Denim   джинсы   дизайнеры   современная мода   странная мода   
981
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Мода всегда была непредсказуемой, однако сегодня некоторые её проявления могут шокировать даже матерых «модников» и дизайнеров. Ведь не каждый рискнет надеть штаны от британской компании Wet Pants Denim.

К слову, их дизайнеры так и преподносят свою одежду – «для самых смелых». Они придумали джинсы, окрашенные в области паха так, будто вы далеко не смельчак, и угодили в довольно неловкую ситуацию.

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Причём потенциальных покупателей заманивают лозунгом: «Выгляди мокрым, ощущай сухость». Многие в соцсетях справедливо задались вопросом, есть ли подобные джинсы с пятном сзади? Если нет, то обязательно будут.

За один экземпляр любителям смелой моды предлагают отдать примерно 5 600 рублей. Видимо, за уникальность пятен. Правда, не все оказались готовы к таким экспериментам и назвали задумку «насмешкой над настоящей модой».


Вот только уже несколько лет хватает желающих приобрести такие джинсы. Так что проект будет существовать и дальше, пока на подобный товар находится купец. Однако непонятно, почему у современных модников штаны «для смелых» вызывали такое негодование.

Ведь недавно модным считались Homeless Style (в простонародье бомж-стайл), дырявые свитера и клетчатые вокзальные сумки. К «обмоченным» джинсам подошли бы идеально. Правда, в полном обмундировании есть риск оказаться принятым за своего в рядах маргиналов. Или, что хуже, проходя мимо мусорных контейнеров, получить по рогам, если бомжи посчитают, что вы орудуете на их территории в поисках продовольствия.

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Метки: Wet Pants Denim   джинсы   дизайнеры   современная мода   странная мода   
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279
333 Час назад
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30k
a.fey Минуту назад
А братья британских дизайнеров, британские ученные.
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Александр Никитин 42 минуты назад
Поражает желание некоторых людей [мат], выдумывать какой нибудь фейк. Зачем?

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−11
Александр Внучкин 46 минут назад
Готовят к русскому наподению,по цвету. Кто описался кто то из обо**лся
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61
kluvik 50 минут назад
И много найдётся желающих купить это дерьмецо?
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Kucher 51 минуту назад
Предлагаю дополнить сей образ соответственным амбрэ. Глядишь и спрос вырастет.
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