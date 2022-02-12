Беспощадная мода: джинсы «для самых смелых» от британских дизайнеров

Мода всегда была непредсказуемой, однако сегодня некоторые её проявления могут шокировать даже матерых «модников» и дизайнеров. Ведь не каждый рискнет надеть штаны от британской компании Wet Pants Denim.
К слову, их дизайнеры так и преподносят свою одежду – «для самых смелых». Они придумали джинсы, окрашенные в области паха так, будто вы далеко не смельчак, и угодили в довольно неловкую ситуацию.
Причём потенциальных покупателей заманивают лозунгом: «Выгляди мокрым, ощущай сухость». Многие в соцсетях справедливо задались вопросом, есть ли подобные джинсы с пятном сзади? Если нет, то обязательно будут.
За один экземпляр любителям смелой моды предлагают отдать примерно 5 600 рублей. Видимо, за уникальность пятен. Правда, не все оказались готовы к таким экспериментам и назвали задумку «насмешкой над настоящей модой».
Компания Wet Pants Denim создает одежду для самых смелых.— 📈PaveL📉 (@From_Spb_) June 5, 2021
Дизайнеры придумали джинсы, которые окрашены так, словно они мокрые в области паха. Выглядит так, как будто ты обмочился.
Цена этого "шедевра" £50.
Походу, таким темпом, скоро появятся и обосранные.... pic.twitter.com/he81tT16Z8
Вот только уже несколько лет хватает желающих приобрести такие джинсы. Так что проект будет существовать и дальше, пока на подобный товар находится купец. Однако непонятно, почему у современных модников штаны «для смелых» вызывали такое негодование.
Ведь недавно модным считались Homeless Style (в простонародье бомж-стайл), дырявые свитера и клетчатые вокзальные сумки. К «обмоченным» джинсам подошли бы идеально. Правда, в полном обмундировании есть риск оказаться принятым за своего в рядах маргиналов. Или, что хуже, проходя мимо мусорных контейнеров, получить по рогам, если бомжи посчитают, что вы орудуете на их территории в поисках продовольствия.
Источник:
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