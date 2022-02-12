Беспощадная мода: джинсы «для самых смелых» от британских дизайнеров

Ведь недавно модным считались Homeless Style (в простонародье бомж-стайл), дырявые свитера и клетчатые вокзальные сумки. К «обмоченным» джинсам подошли бы идеально. Правда, в полном обмундировании есть риск оказаться принятым за своего в рядах маргиналов. Или, что хуже, проходя мимо мусорных контейнеров, получить по рогам, если бомжи посчитают, что вы орудуете на их территории в поисках продовольствия.