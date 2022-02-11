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«Старый мастер – мертвый мастер»: Sifu – бескомпромиссная игра, которая сломает твой дух

«Старый мастер – мертвый мастер»: Sifu – бескомпромиссная игра, которая сломает твой дух (9 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 23:55
Сообщество : Игромир
Метки: Bloodborne   Sifu   dark souls   игры на пк   компьютерные игры   сложные игры   хардкорные игры   
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Любители ли вы сложные компьютерные игры, заставляющие изрядно попотеть во время их прохождения? Может вы поклонник игр Bloodborne и Dark Souls, но уже отточили в них свои навыки? Тогда вам идеально подойдет вышедший на днях beat 'em up под названием Sifu, успевший вызвать нервную истерику в игровом сообществе.

Несмотря на простенькую графику и клишированный сюжет о вендетте за смерть Мастера, игра выдалась добротной и бескомпромиссной. Sifu – это вообще не про сюжет, а про сложно выстроенные драки с толпой противников.

Хотите красивый бой? Недостаточно кликать одну кнопку, как в серии игр Batman: Arkham. Здесь придется быстро думать, поскольку противники не планируют вести себя по-джентльменски и нападать по одному, а будут выдавать тумаки всей гурьбой.

И у них это прекрасно будет получаться, пока не привыкните к боевой системе. Выносить вас будут примерно с 3-4 ударов, в зависимости от того, как будет истощаться ваша «стойкость», как в Sekiro: Shadows Die Twice. Восстановить её можно только постояв на месте, что сделать агрессивные противники не дадут.

Из-за этого придется часто умирать, и вот здесь-то начинается самое интересное. Ваш персонаж сможет восставать из мертвых ограниченное количество раз, благодаря магическому оберегу. С каждой смертью с него пропадает одна монета, а ваш персонаж стареет сначала на год, а потом и на восемь лет, пока не дойдет до 75 лет.

Став пожилым, ваш герой станет сильнее, но совсем ослабеет здоровьем. В итоге последующая смерть вынудит вас начать игру с самого начала, к счастью, сохранив уже прокаченные навыки. В остальном же, ни монеты, ни жизни не восстанавливаются (не считая полоски здоровья, которую можно слегка пополнить удачными комбо).


 Sifu не раз откинет вас назад, но желание начинать игру заново не пропадает. Во-первых, благодаря сохранению тех самых навыков, и, во-вторых, благодаря отсылкам на локациях к классическим боевикам. Например, здесь можно встретить парочку оммажей на культовые сцены из «Олдбоя».

При этом, это не глупая копирка, а грамотное преображение стиля гонконгских боевиков, вызывающее такие же яркие эмоции, как фильмы Джеки Чана. Проще говоря, Sifu подойдет все любителям единоборств и посвященных им стареньких фильмов.

Да и желательно обладать крепкими нервами, как спидраннер Дэн Аллен, успевший поставить рекорд по прохождению этой игры за 40 минут без использования чит-кодов и других лазеек. В любом случае проект уникален, и точно заслуживает внимания.

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Метки: Bloodborne   Sifu   dark souls   игры на пк   компьютерные игры   сложные игры   хардкорные игры   
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Сергей 43 минуты назад
А ведь за это ещё и деньги требуют...
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