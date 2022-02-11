«Старый мастер – мертвый мастер»: Sifu – бескомпромиссная игра, которая сломает твой дух

Став пожилым, ваш герой станет сильнее, но совсем ослабеет здоровьем. В итоге последующая смерть вынудит вас начать игру с самого начала, к счастью, сохранив уже прокаченные навыки. В остальном же, ни монеты, ни жизни не восстанавливаются (не считая полоски здоровья, которую можно слегка пополнить удачными комбо).

Sifu не раз откинет вас назад, но желание начинать игру заново не пропадает. Во-первых, благодаря сохранению тех самых навыков, и, во-вторых, благодаря отсылкам на локациях к классическим боевикам. Например, здесь можно встретить парочку оммажей на культовые сцены из «Олдбоя».