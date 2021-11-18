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Ядреная «клюква» в компьютерных играх – когда «злой русский» мерещится везде

Ядреная «клюква» в компьютерных играх – когда «злой русский» мерещится везде (20 фото)

Автор:
18 ноября 2021 19:23
Метки: СССР   игры   клюква   компьютерные игры   
2377
20

Не только фильмы «клюквой» едины. Немало штампом про русских можно встретить и в компьютерных играх, причём порой их абсурд может дать фору киношным. Хотя чаще всего можно увидеть всё те же водку, красные флаги и шапки ушанки – типичные атрибуты каждого. Не так ли?

Давайте посмотрим, какими западные разработчики видят Россию и СССР.

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Стратегия претендовала на достоверность, но получилась «клюква» с гнильцой. Штампы здесь вызывают жжение ниже пояса, ибо советские солдаты выставлены безбожными злодеями по всем стереотипным страшилкам. Например, в одном из моментов Красная армия сжигает в доме советских мирных жителей.


К счастью, патриотичная общественность сделала всё, чтобы игру ожидал максимальный провал.

«Доблестный отряд» американских вояк пребывает на остров Каторга-12 в Охотском море, где «злой совьет рашн» ставил эксперименты с новым «элементом 99». А дальше выброс, путешествие во времени, где в концовке может победить либо злой советский антагонист, либо и вовсе СССР будет править миром.


Разумеется, игрок должен сделать так, чтобы этого не случилось. К слову, особого внимания заслуживает русский перевод. Ведь каждый из нас изучал в школе «Периодический стол из Элементы».


Довольно старенькая игра, состоящая из одной сплошной разувесистой «клюквы». В очередной раз нарастивший мощь СССР решил захватить мир. Но в отличие от предыдущих примеров здесь всё выглядит комично. Особенно видеовставки.


Хочется верить, что разработчики так и планировали, а не всерьез думают, что Советский союз выглядел бы именно так.

Весь основной сюжет построен на противостоянии одного балканского парня с русской мафией, которая только и делает, что пьет водку и отборно матерится. Тем не менее, к этой игре в России относятся более-менее неплохо, хотя «клюквы» в передаче нашего колорита вполне хватает.


Где как не в зомби-апокалипсисе должны присутствовать злые русские. Корпорация «Амбрелла» в Сибири, и отъявленный негодяй Михаил Виктор (ведь так у нас принято называть своих детей).


Вот уж кто рекордсмен по «клюкве», так это данная серия игра. Если Call of Duty 2, где присутствовала прекрасная советская кампания, Красная армия выставлялась настоящими героями, то дальше разработчиков куда-то понесло.


Например, в играх под заголовком Modern Warfare 1-3 русский сепаратист по фамилии Макаров совершил теракт под видом американцев, чтобы началась Третья мировая война. Разумеется, она началась, когда Россия атаковала и разбомбила пол Америки.


Но дальше - больше. В Black Ops советские генералы сотрудничают с фашистскими учеными, а кругом, тем временем, переполненные ГУЛаги.


В Black Ops 2 пошли ещё дальше и показали, что в Афганистане были не злые моджахеды, а именно советские военные. Разумеется, последние проигрывали исключительно от рук американского спецназа.


А в Cold War и вовсе решили добавить миссию, где двойной агент спокойно гуляет по Лубянке, раскидывая налево и направо всё КГБ, чтобы впустить внутрь представителей ЦРУ.


Но всё это меркнет по сравнению с перезапуском Modern Warfare, где армия «генерала Боркова» кошмарит жителей Ближнего Востока, устраивая им обработку химическим оружием. Как бы не пытались разработчики сделать вид, что страна выдумана, все увидели в ней отсылку к Сирии, по поводу которой на Россию накидывали немало вбросов.


К слову, это игра вызвала настоящую истерию и злобу в России. Причём настолько, что даже самые продажные блогеры отказались её рекламировать.


Конечно, это далеко не все примеры. Есть и аллигаторы в советских болотах, и мамонты в Сибири, и регулярные покушения на высшие чины в Северной столице. Однако уже по этому списку понятно, что игровая «клюква» вполне может потягаться с киношной. 

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Метки: СССР   игры   клюква   компьютерные игры   
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4k
Fishki_surfer 47 минут назад
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Константин 11 минут назад
Да потому что могут.
А в России настолько стабильность, что даже ни одной игровой студии нет.
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4k
Ыукп 11 минут назад
Навсегда в сердце ЧиП. Во всех частях.)
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4k
KonstantinLeirov Полчаса назад
Да игровая "клюква" переплевывает киношную не на голову, а на небоскреб)))
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17k
Александр Сучков 36 минут назад
Автор! это всего лишь- игры! успокойся! Люди играют просто потому, что- геймеры. В итоге сам ты- клюква)))) Даже если в DOOMе был бы наш след- игра не перестала бы быть культовой. Твой высер был бы понятнее, если бы про кино. А так- без смысла...
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3k
RomaXz Час назад
Была ещё крутая сери игр " World in conflict". То же злые русские. И прекрасная Freedom Fighters.
Жаль, снова эти игры пройти не могу
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